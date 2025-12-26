बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर बैठी धुरंधर, 1000 करोड़ रूपए का पार किया आंकड़ा!

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म जेम्स कैमरून की अवतार: फायर एंड ऐश को कड़ी टक्कर दे रही है. 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ रिलीज़ हुई अक्षय खन्ना–रणवीर सिंह की यह स्पाई-थ्रिलर अब ऑफिशियली दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है. शाहरुख़ ख़ान की पठान और दीपिका पादुकोण की कल्कि जैसी सुर्खियां बटोरने वाली फिल्मों के साथ खड़े होकर धुरंधर ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है.

एक समय था जब 100 करोड़ रुपये कमाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, ऐसे में 1,000 करोड़ रुपये का बेंचमार्क हासिल करना किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है. यह न केवल व्यावसायिक सफलता है, बल्कि सिनेमा के इतिहास में एक परमानेंट पहचान बनाना भी है सैकनिल्क जैसे इंडस्ट्री ट्रैकर्स जो फिल्मों की कमाई पर नज़र रखते हैं, उनके अनुसार भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों की सूची इस प्रकार है, जो आधिकारिक तौर पर 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी हैं:

दंगल (2016)

आमिर ख़ान की फिल्म दंगल, जो साल 2016 में रिलीज़ हुई थी, पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित थी. महावीर सिंह एक स्वर्ण पदक विजेता थे, जिन्होंने अपने गांव की पृष्ठभूमि और सामाजिक बंदिशों के बावजूद अपनी बेटियों को कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए प्रतिस्पर्धा करने का सपना दिखाया और उसके लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी. सामाजिक रूढ़ियों से जूझते हुए दंगल ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी, बल्कि एक मजबूत और असरदार सामाजिक संदेश भी दिया. इस फिल्म ने कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर AACTA और डौबान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी हासिल किए. दुनियाभर में इस फिल्म की कुल कमाई 2,070 करोड़ रुपये से अधिक रही.

बाहुबली 2

एक कल्ट फिल्म, बाहुबली 2 ने दशक के सबसे चर्चित सवाल का जवाब दिया, ‘कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?’ प्रीक्वल से आगे बढ़ते हुए, बाहुबली 2 ने भारत में 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. हालांकि यह रीजनल रिलीज़ थी, लेकिन इसकी अधिकांश आय हिंदी स्क्रीन से ही आई.

पुष्पा 2

2024 में रिलीज हुई 'पुष्पा 2: द रूल' देखते ही देखते एक 'सांस्कृतिक सनसनी' बन गई.अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनीत इस फिल्म ने 1742 करोड़ रुपये बटोरकर उस समय की कई बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.इस फिल्म ने 2025 के SIIMA और GAMA अवॉर्ड्स जीते और फिल्मफेयर साउथ में भी कई नॉमिनेशन्स हासिल किए.

आरआरआर

ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म'RRR' ने अपने सुपरहिट गाने 'नाटू नाटू' के लिए अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया. जूनियर एनटीआर और राम चरण अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन दिग्गज फिल्मकार एस.एस. राजामौली ने किया था. अपने शानदार विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और रचनात्मकता के लिए मशहूर इस फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1230 करोड़ रुपये की कमाई की.

केजीएफ चैप्टर 2

2022 में आई यह कन्नड़ पीरियड-एक्शन फिल्म 'चैप्टर 1' का सीक्वल है. प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश के साथ बॉलीवुड स्टार संजय दत्त और रवीना टंडन भी नज़र आए. करीब एक महीने तक बॉक्स ऑफिस पर राज करते हुए, केजीएफ चैप्टर 2 अपने साल की बेताज बादशाह बनी और इसने 1215 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

जवान

बड़े पर्दे से सालों के ब्रेक के बाद, 'जवान' ने शाहरुख खान यानी बॉलीवुड के 'किंग' की जोरदार वापसी कराई. फिल्म में डबल रोल निभाते हुए शाहरुख ने जेलर आज़ाद और उनके पिता विक्रम, दोनों किरदारों में फैंस को डबल धमाका दिया. इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड भी मिला और फिल्म ने कुल 1160 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की.

पठान

एक ही साल में दो-दो ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने साबित कर दिया कि उनके 'स्टार-पावर' का कोई मुकाबला नहीं है. 2023 में बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली फिल्म 'पठान' में सलमान खान का सरप्राइज कैमियो (Special Appearance) भी था, जिसने फैंस को खुश कर दिया. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण ने भी एक दमदार जासूस (RAW Agent) की भूमिका निभाई थी. इस मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दुनिया भर में 1055 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की.

कल्कि

नाग अश्विन के निर्देशन में बनी 'कल्कि' भारत की अपनी 'साइ-फाई एपिक' (Sci-Fi Epic) फिल्म बन गई है. यह फिल्म प्राचीन पौराणिक महाकाव्य महाभारत और भगवान विष्णु के दसवें अवतार की कथा को भविष्य की एक काल्पनिक और चुनौतीपूर्ण दुनिया (Dystopian Future) के साथ जोड़कर दिखाती है. फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) मुख्य भूमिका में थीं और उनके साथ प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था.

