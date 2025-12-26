TMMTMTTM Day 1: उम्मीद से कम रही ओपनिंग! क्या कार्तिक आर्यन अपना 'भूल भुलैया' वाला जादू दोहरा पाएंगे?

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Day 1 Box Offce Collection:कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आ रहे हैं. इस बार वे एक क्लासिक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ (TMMTMTTM) के साथ लौटे हैं, जो गुरुवार, 25 दिसंबर को रिलीज़ हुई. क्रिसमस के दिन रिलीज़ होने के कारण फिल्म में एक खास उत्सव का माहौल जुड़ गया, जिससे सिनेमाघरों में भी छुट्टियों की रौनक देखने को मिली. लेकिन, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ और जेम्स कैमरून की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ जैसी बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों के बीच खड़ी यह मेनस्ट्रीम फिल्म क्या लंबे समय तक टिक पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा.

फिल्म में अनुभवी अभिनेत्री नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिकाओं में हैं. ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ कई वजहों से चर्चा में रही, जिनमें से एक वजह इसका अनोखा और लंबा नाम भी रहा. साल 2025 में रिलीज़ हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो यह फिल्म ‘परम सुंदरी’ और ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के बाद आई है, जिन्हें दर्शकों से मिली ठंडी प्रतिक्रिया के बाद ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई. वहीं दूसरी ओर, कृति सेनन और धनुष अभिनीत रोमांटिक ड्रामा ‘तेरे इश्क़ में’ ने कुछ समय तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया और 2025 में इस जॉनर पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी.

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी कलेक्शन डे 1: बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ ने भारत में अपने पहले दिन 7.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 10 करोड़ रुपये के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह जाने के कारण यह रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म डबल डिजिट ओपनिंग हासिल नहीं कर पाई.

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म की थिएटर ऑक्यूपेंसी भी अपेक्षाकृत कम रही. पूरे दिन सिनेमाघरों में औसतन 34 प्रतिशत सीटें भरी रहीं, हालांकि दिन के आखिरी हिस्से में फिल्म की पकड़ बेहतर होती नजर आई. नाइट शोज़ में 40.23 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिससे यह साफ हुआ कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अभिनीत इस फिल्म के लिए दिन बढ़ने के साथ दर्शकों की रुचि बढ़ी.

इंटरनेट पर जोर-शोर से हुए प्रमोशन और बढ़ते बज के चलते ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ से पहले दिन 8 से 10 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद की जा रही थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भले ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यह आंकड़ा पूरी तरह हासिल न हो पाया हो, लेकिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ कार्तिक आर्यन की यह फिल्म कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल रही है.

हालांकि ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ अभी तक कार्तिक आर्यन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल नहीं हो पाई है, लेकिन यह उनकी तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म जरूर बन गई है. बॉक्स ऑफिस चार्ट में ‘भूल भुलैया’ फ्रेंचाइज़ी का जादू अब भी कायम है, लेकिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन को मिलाकर देखें तो ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ कार्तिक आर्यन की सफल फिल्मों में गिनी जा सकती है.

वहीं अनन्या पांडे के लिए, समीर विद्वांस के निर्देशन में बनी यह फिल्म उनकी टॉप फाइव फिल्मों से थोड़ा नीचे ही रही. आयुष्मान खुराना के साथ उनकी फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ अब भी अनन्या पांडे की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.

