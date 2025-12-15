धुरंधर में अक्षय खन्ना ने लूटी महफिल, खलनायक के रोल में बने फिल्म की सबसे बड़ी ताकत, कलेक्शन ₹400 करोड़ के पार

Dhurandhar box office collection day 9: रणवीर सिंह की जासूसी-थ्रिलर धुरंधर अब केवल उनकी अपनी फिल्म नहीं रही. हालांकि रणवीर धुरंधर के हीरो हैं, लेकिन प्रशंसकों को लगता है कि अक्षय खन्ना की खलनायक वाली एनर्जी उनके प्रदर्शन पर हावी हो गई है. हालांकि, फिल्म के लिए वीकेंड का प्रदर्शन इससे बेहतर कभी नहीं रहा, क्योंकि "धुरंधर" ने अकेले एक दिन में ₹50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. भले ही इसे साउथ की बड़ी फिल्म'अखंडा 2: तांडवम्' से थोड़ी टक्कर मिल रही है, फिर भी 'धुरंधर' जैसी जबरदस्त बॉलीवुड जासूसी-थ्रिलर इस समय कोई और नहीं है.

रणवीर सिंह की स्पाइ-थ्रिलर 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी तूफानी रफ्तार बनाए रखी है. फ़िल्म ने ₹28 करोड़ की दमदार ओपनिंग के साथ शुरुआत की और अब लगातार ₹20 करोड़ से अधिक की कमाई के दिनों का सिलसिला जारी रखा है, जो इसकी जबरदस्त लोकप्रियता का प्रमाण है. हालांकि, कथित 'पाकिस्तान विरोधी' भावनाओं के कारण इस फ़िल्म को छह खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया था, लेकिन इस प्रतिबंध का भारतीय दर्शकों के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा. दरअसल, फ़िल्म का शानदार ओवरसीज कलेक्शन निर्देशक आदित्य धर के लिए 2025 के अंत में एक ब्लॉकबस्टर सफलता की गवाही देता है.

Advertisment

Also Read: क्या है Sahyog पोर्टल और आम लोगों के लिए क्यों है अहम?

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: डे 9 अपडेट

रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद मजबूत शुरुआत की. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन ₹28 करोड़ की शानदार ओपनिंग दर्ज की, जो रिलीज़ से पहले बने ज़बरदस्त बज़ को सही साबित करती है. ओपनिंग के बाद फिल्म का कलेक्शन लगातार बढ़ता गया और पहले शनिवार को इसने ₹30 करोड़ से अधिक की कमाई की. रविवार को धुरंधर ने अपने शुरुआती वीकेंड का सबसे बड़ा आंकड़ा छूते हुए ₹43 करोड़ का कलेक्शन किया. महज़ तीन दिनों में ₹100 करोड़ से ज्यादा की कमाई के मजबूत वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्म को सामान्य ‘मंडे स्लंप’ का सामना करना पड़ा. इस दिन कलेक्शन में लगभग 45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

Also Read: साल 2026 की मस्ट-वाच लिस्ट : ये 5 फिल्में 2026 में तोड़ेंगी कमाई के सारे रिकॉर्ड

मंगलवार को रिकवरी करते हुए धुरंधर ने तीन दिनों में कुल ₹27 करोड़ की कमाई की, जिसके साथ पहला हफ्ता ₹207 करोड़ के मज़बूत नोट पर समाप्त हुआ. पहले हफ्ते की शानदार सफलता के बाद फिल्म की रफ्तार दूसरे वीकेंड में और तेज़ हो गई. दूसरे शुक्रवार को धुरंधर ने ₹32 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि डे 9 यानी शनिवार को फिल्म ने ₹53 करोड़ की बड़ी कमाई दर्ज की. दूसरे वीकेंड के अंत तक घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग ₹300 करोड़ के करीब पहुँच गया. शनिवार के बाद भारत में फिल्म की कुल कमाई करीब ₹293 करोड़ आंकी गई है, जिसके चलते ₹373 करोड़ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन का आंकड़ा अब छोटा लगने लगा है. ओवरसीज़ मार्केट में भी फिल्म का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है और शुक्रवार तक अंतरराष्ट्रीय स्क्रीन्स से अकेले ₹85 करोड़ की कमाई दर्ज की जा चुकी थी.

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी सफल फिल्म देने वाले निर्देशक आदित्य धर की यह नई पेशकश, 'धुरंधर', बॉलीवुड के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई है. इस फिल्म ने विकी कौशल की 'छावा' और 'सैयारा' जैसी शुरुआती हिट्स के बाद इंडस्ट्री को एक और महा-सफलता दी है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना न केवल बॉलीवुड के सबसे चहेते खलनायकों में से एक बनकर उभरे हैं, बल्कि उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से एक नया फैनबेस भी तैयार कर लिया है, जो उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ता है.

Also Read: Sahyog पोर्टल से WhatsApp, Facebook समेत डिजिटल कंटेंट पर निगरानी तेज, एक साल में रोज औसतन 6 ब्लॉक ऑर्डर

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.