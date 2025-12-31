Good Bye 2025, Welcome 2026: ज़िंदगी बदलने वाले 20 सबसे बेहतरीन कोट्स

Happy New Year 2026: नया साल एक नई शुरुआत का संकेत देता है, कुछ अलग करने का अवसर और नए उत्साह के साथ जीवन जीने का एक मौका देता है. यह एक साइकिल के खत्म होने और दूसरे साइकिल की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमें अतीत की कड़वाहट या नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने और नई उम्मीद के साथ आगे देखने के लिए मोटीवेट करता है. यह सोचने, लक्ष्य निर्धारित करने और अगले 365 दिनों की प्लानिंग समझदारी और किसी खास मकसद के साथ बनाने का समय है.

यहां आपको इंस्पायर करने और मोटीवेट करने के लिए कुछ अनमोल विचार (कोट्स ) दिए गए हैं, ताकि आप क्लैरिटी और किसी पर्पज (purpose) के साथ नए साल में कदम रख सकें.

नए साल की शुरुआत के लिए 20 पॉजिटिव कोट्स

1.“Write it on your heart that every day is the best day in the year.” — Ralph Waldo Emerson, American essayist

"अपने दिल पर यह लिख लीजिए कि हर दिन साल का सबसे अच्छा दिन है."— राल्फ वाल्डो इमर्सन, अमेरिकी निबंधकार

इमर्सन का मानना है कि नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी एक खास दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. उनकी सोच 'पॉजिटिव रहने' पर टिकी है, जिसका मतलब है हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीना और शुक्रगुज़ार रहना. उनके हिसाब से नया साल सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच (mindset) है जिसे हमें रोज़ अपनाना चाहिए.

2. “You can get excited about the future. The past won’t mind.” —Hillary DePiano, playwright and author

"आप आने वाले कल के लिए बेझिझक खुश हो सकते हैं. पुरानी बातें या बीता हुआ कल इसका बुरा नहीं मानेगा."

पिछले साल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए, डिपियानो हमें नए अध्याय को पूरे उत्साह के साथ शुरू करने की प्रेरणा देती हैं. अक्सर बीते हुए कल की कड़वी यादें हमें आने वाले समय के लिए खुश नहीं होने देतीं. डिपियानो का कहना है कि चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो, उसे पीछे छोड़कर आपको एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देखना चाहिए.

3. “With the new day comes new strength and new thoughts.” — Eleanor Roosevelt, former first lady

“हर नए दिन के साथ नई शक्ति और नए विचार आते हैं.” — एलेनोर रूजवेल्ट, पूर्व प्रथम महिला

किसी भी चीज़ की नई शुरुआत हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है. एक नया अध्याय शुरू करने का मतलब है उन मौकों को फिर से पाना जो पहले छूट गए थे. भले ही पिछला साल आपको थका देने वाला रहा हो, लेकिन आने वाला साल या जीवन का नया पड़ाव आपको एक नया नज़रिया और नई उम्मीद देगा.

4. “Whatever it is you’re scared of doing, do it. Make your mistakes, next year and forever.” — Neil Gaiman, author

“आप जिस भी काम को करने से डर रहे हैं, उसे कर डालिए. गलतियां करें—अगले साल भी और हमेशा.” — नील गैमन, लेखक

ज़िंदगी जीत और हार का मेल है. कभी-कभी हार में ही कामयाबी की चाबी और बड़े सबक छिपे होते हैं. गैमन सलाह देते हैं कि हमें गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए—सिर्फ अगले साल ही नहीं, बल्कि पूरी उम्र. यही वो चीज़ है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है.

5. “If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.” — Paulo Coehlo, author

“अगर आपमें 'अलविदा' कहने की हिम्मत है, तो ज़िंदगी आपको एक नई 'नमस्ते' (शुरुआत) के साथ इनाम देगी.” — पाउलो कोएल्हो, लेखक

एक अध्याय का बंद होना ही दूसरे की शुरुआत है. अक्सर जिन चीज़ों को हम पकड़ कर बैठे रहते हैं, उन्हें ही छोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. उन रिश्तों, आदतों या जगहों को अलविदा कहें जो आपकी तरक्की को रोक रही हैं. अगर आप यह समझने के लिए समझदार हैं कि आपको क्या पीछे छोड़ना है, तो ज़िंदगी आपको बेहतरीन तोहफे ज़रूर देगी.

6. “For last year’s words belong to last year’s language. And next year’s words await another voice.” — T.S. Eliot, poet

“बीते साल के शब्द पिछले साल की भाषा के थे. और आने वाले साल के शब्द एक नई आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं.” — टी.एस. इलियट, कवि

टी.एस. इलियट का यह विचार बताता है कि तरक्की के लिए सिर्फ काम बदलना काफी नहीं है, बल्कि खुद के बारे में अपनी सोच और बात करने का तरीका बदलना भी ज़रूरी है. पिछले साल की 'भाषा' उन पुरानी आदतों और बातों का प्रतीक है जो अब हमारे काम की नहीं रहीं. नए साल में हमें खुद को एक नए नज़रिए से देखने और पुराने दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत जुटानी चाहिए.

7. “Tomorrow is the first blank page of a 365-page book.” — Brad Paisley, singer-songwriter

“कल 365 पन्नों वाली किताब का पहला खाली पन्ना है.” — ब्रैड पैस्ले, गायक-गीतकार

साल का हर दिन हमारे जीवन के अनुभवों में कुछ नया जोड़ता है. यह आपको मौका देता है कि आप हर दिन को कीमती बनाएं. हर सुबह आपको यह तय करने का मौका मिलता है कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. अपनी ज़िंदगी के लेखक खुद बनें और इसे 'ऑटोपायलट मोड' पर छोड़ने के बजाय खुद अपनी पसंद से जिएं.

8. “Nothing is predestined; the obstacles of your past can become the gateways that lead to new beginnings.” — Ralph Blum, author

“कुछ भी पहले से तय नहीं है; आपके अतीत की मुश्किलें ही नई शुरुआत के रास्ते बन सकती हैं.” — राल्फ ब्लम, लेखक

बुरा वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, एक नई शुरुआत ज़रूर होती है—जो आपके पुराने अनुभवों और सीख पर टिकी होती है. इसलिए, यह कहना गलत है कि सब कुछ पहले से तय (किस्मत) है और हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना सही नहीं है. अपनी मुश्किलों को सफलता का रास्ता बनाएं.

9. “Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on.” — Hal Borland, American writer and journalist

