Good Bye 2025, Welcome 2026: ज़िंदगी बदलने वाले 20 सबसे बेहतरीन कोट्स

Happy New Year 2026: नया साल एक नई शुरुआत का संकेत देता है, कुछ अलग करने का अवसर और नए उत्साह के साथ जीवन जीने का एक मौका देता है. यह एक साइकिल के खत्म होने और दूसरे साइकिल की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमें अतीत की कड़वाहट या नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने और नई उम्मीद के साथ आगे देखने के लिए मोटीवेट करता है. यह सोचने, लक्ष्य निर्धारित करने और अगले 365 दिनों की प्लानिंग समझदारी और किसी खास मकसद के साथ बनाने का समय है.
यहां आपको इंस्पायर करने और मोटीवेट करने के लिए कुछ अनमोल विचार (कोट्स ) दिए गए हैं, ताकि आप क्लैरिटी और किसी पर्पज (purpose) के साथ नए साल में कदम रख सकें.
नए साल की शुरुआत के लिए 20 पॉजिटिव कोट्स
1.“Write it on your heart that every day is the best day in the year.” — Ralph Waldo Emerson, American essayist
"अपने दिल पर यह लिख लीजिए कि हर दिन साल का सबसे अच्छा दिन है."— राल्फ वाल्डो इमर्सन, अमेरिकी निबंधकार
इमर्सन का मानना है कि नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी एक खास दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. उनकी सोच 'पॉजिटिव रहने' पर टिकी है, जिसका मतलब है हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीना और शुक्रगुज़ार रहना. उनके हिसाब से नया साल सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच (mindset) है जिसे हमें रोज़ अपनाना चाहिए.
2. “You can get excited about the future. The past won’t mind.” —Hillary DePiano, playwright and author
"आप आने वाले कल के लिए बेझिझक खुश हो सकते हैं. पुरानी बातें या बीता हुआ कल इसका बुरा नहीं मानेगा."
पिछले साल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए, डिपियानो हमें नए अध्याय को पूरे उत्साह के साथ शुरू करने की प्रेरणा देती हैं. अक्सर बीते हुए कल की कड़वी यादें हमें आने वाले समय के लिए खुश नहीं होने देतीं. डिपियानो का कहना है कि चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो, उसे पीछे छोड़कर आपको एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देखना चाहिए.
3. “With the new day comes new strength and new thoughts.” — Eleanor Roosevelt, former first lady
“हर नए दिन के साथ नई शक्ति और नए विचार आते हैं.” — एलेनोर रूजवेल्ट, पूर्व प्रथम महिला
किसी भी चीज़ की नई शुरुआत हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है. एक नया अध्याय शुरू करने का मतलब है उन मौकों को फिर से पाना जो पहले छूट गए थे. भले ही पिछला साल आपको थका देने वाला रहा हो, लेकिन आने वाला साल या जीवन का नया पड़ाव आपको एक नया नज़रिया और नई उम्मीद देगा.
4. “Whatever it is you’re scared of doing, do it. Make your mistakes, next year and forever.” — Neil Gaiman, author
“आप जिस भी काम को करने से डर रहे हैं, उसे कर डालिए. गलतियां करें—अगले साल भी और हमेशा.” — नील गैमन, लेखक
ज़िंदगी जीत और हार का मेल है. कभी-कभी हार में ही कामयाबी की चाबी और बड़े सबक छिपे होते हैं. गैमन सलाह देते हैं कि हमें गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए—सिर्फ अगले साल ही नहीं, बल्कि पूरी उम्र. यही वो चीज़ है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है.
5. “If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.” — Paulo Coehlo, author
“अगर आपमें 'अलविदा' कहने की हिम्मत है, तो ज़िंदगी आपको एक नई 'नमस्ते' (शुरुआत) के साथ इनाम देगी.” — पाउलो कोएल्हो, लेखक
एक अध्याय का बंद होना ही दूसरे की शुरुआत है. अक्सर जिन चीज़ों को हम पकड़ कर बैठे रहते हैं, उन्हें ही छोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. उन रिश्तों, आदतों या जगहों को अलविदा कहें जो आपकी तरक्की को रोक रही हैं. अगर आप यह समझने के लिए समझदार हैं कि आपको क्या पीछे छोड़ना है, तो ज़िंदगी आपको बेहतरीन तोहफे ज़रूर देगी.
6. “For last year’s words belong to last year’s language. And next year’s words await another voice.” — T.S. Eliot, poet
“बीते साल के शब्द पिछले साल की भाषा के थे. और आने वाले साल के शब्द एक नई आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं.” — टी.एस. इलियट, कवि
टी.एस. इलियट का यह विचार बताता है कि तरक्की के लिए सिर्फ काम बदलना काफी नहीं है, बल्कि खुद के बारे में अपनी सोच और बात करने का तरीका बदलना भी ज़रूरी है. पिछले साल की 'भाषा' उन पुरानी आदतों और बातों का प्रतीक है जो अब हमारे काम की नहीं रहीं. नए साल में हमें खुद को एक नए नज़रिए से देखने और पुराने दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत जुटानी चाहिए.
7. “Tomorrow is the first blank page of a 365-page book.” — Brad Paisley, singer-songwriter
“कल 365 पन्नों वाली किताब का पहला खाली पन्ना है.” — ब्रैड पैस्ले, गायक-गीतकार
साल का हर दिन हमारे जीवन के अनुभवों में कुछ नया जोड़ता है. यह आपको मौका देता है कि आप हर दिन को कीमती बनाएं. हर सुबह आपको यह तय करने का मौका मिलता है कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. अपनी ज़िंदगी के लेखक खुद बनें और इसे 'ऑटोपायलट मोड' पर छोड़ने के बजाय खुद अपनी पसंद से जिएं.
8. “Nothing is predestined; the obstacles of your past can become the gateways that lead to new beginnings.” — Ralph Blum, author
“कुछ भी पहले से तय नहीं है; आपके अतीत की मुश्किलें ही नई शुरुआत के रास्ते बन सकती हैं.” — राल्फ ब्लम, लेखक
बुरा वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, एक नई शुरुआत ज़रूर होती है—जो आपके पुराने अनुभवों और सीख पर टिकी होती है. इसलिए, यह कहना गलत है कि सब कुछ पहले से तय (किस्मत) है और हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना सही नहीं है. अपनी मुश्किलों को सफलता का रास्ता बनाएं.
9. “Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on.” — Hal Borland, American writer and journalist
“साल का अंत न तो कोई अंत है और न ही कोई शुरुआत, बल्कि यह जीवन का बस चलते रहना है.” — हल बोरलैंड, अमेरिकी लेखक और पत्रकार
बोरलैंड इस बात को चुनौती देते हैं कि नया साल सब कुछ पूरी तरह मिटाकर नया कर देता है. जीवन लगातार चलता रहता है, इसमें कोई अचानक ठहराव नहीं आता. नया साल खुद को जागरूक करने का एक छोटा सा ब्रेक है, न कि कोई नाटकीय शुरुआत.
10. “With the new day comes new strength and new thoughts.” — Eleanor Roosevelt
“हर नए दिन के साथ नई ताकत और नए विचार आते हैं.” — एलेनोर रूजवेल्ट
यहां दर्शन मानसिक नवीनीकरण (renewal) का है. हमारी ताकत कोई स्थिर चीज़ नहीं है; यह हमारे नज़रिये से बार-बार भरती रहती है. हर सुबह हमें मानसिक रूप से फिर से शुरुआत करने का एक शांत मौका देती है.
11. “Celebrate what you want to see more of.” — Tom Peters, American writer and business professional
“उस चीज़ का जश्न मनाएं जिसे आप अपने जीवन में और अधिक देखना चाहते हैं.” — टॉम पीटर्स, अमेरिकी लेखक और बिजनेस प्रोफेशनल
बदलाव डांट-फटकार से नहीं, बल्कि ध्यान देने से आता है. यह विचार सुझाव देता है कि तरक्की तब होती है जब हम अच्छी चीज़ों को पहचानते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं. नया साल हमारे अच्छे व्यवहार और आदतों को और मजबूत करने का समय है.
12. “Act as if what you do makes a difference. It does.” — William James, American philosopher and psychologist
“ऐसे काम करें जिससे लोगों में फर्क आए. सच में फर्क आए.” — विलियम जेम्स, अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक
जेम्स बताते हैं कि हकीकत को बदलने की ताकत हमारे अपने हाथों में है. हाथ पर हाथ धर कर बैठने के बजाय कदम उठाने से ही जीवन का अर्थ निकलता है. नया साल उन्हीं को इनाम देता है जो पूरी तरह तैयार होने का इंतज़ार किए बिना आगे बढ़ जाते हैं
13. “What the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year.”
— Vern McLellan, author
“नया साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप नए साल में अपने साथ क्या लेकर जाते हैं.” — वर्न मैक्लेलां, लेखक
यह विचार बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी तरक्की की ज़िम्मेदारी खुद लेने पर ज़ोर देता है. मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है.
14. “An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.” — Bill Vaughan, author
“एक आशावादी इंसान आधी रात तक नए साल को आते हुए देखने के लिए जागता है. एक निराशावादी इंसान इसलिए जागता है ताकि वह पक्का कर सके कि पुराना साल चला गया है.” — बिल वॉन, लेखक
यह बात बताती है कि हमारा नज़रिया ही सब कुछ है. आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं, यही तय करता है कि आपका अनुभव कैसा होगा.
15. “You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.” — Martin Luther King Jr.
"पूरी सीढ़ी एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना पहला कदम बढ़ाइए." — मार्टिन लूथर किंग जूनियर
तरक्की एक लंबी यात्रा है, जो रातों-रात नहीं मिलती. कभी-कभी हमें बस एक छोटे से कदम की ज़रूरत होती है, जो आगे बढ़ने का हौसला दे देता है. यह बात सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए सब कुछ साफ़-साफ़ दिखना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत और खुद पर भरोसा काफी है.
16. “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.” — Albert Einstein, Scientist
"बीते हुए कल से सीखें, आज को पूरी तरह जिएं और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखें." — अल्बर्ट आइंस्टीन, वैज्ञानिक
आइंस्टीन कहते हैं कि समझदारी इसी में है कि हम तीनों समय—अतीत, वर्तमान और भविष्य—के बीच बैलेंस बनाकर चलें. नया साल तभी सफल होता है जब हम पुरानी गलतियों से सीखते हैं, आज में खुश रहते हैं और कल के लिए सकारात्मक रहते हैं.17. “Every moment is a fresh beginning.” — T.S. Eliot
यह सोच इस बात को गलत साबित करती है कि नई शुरुआत के लिए सिर्फ 1 जनवरी का इंतज़ार करना ज़रूरी है. बदलाव का मौका तो हर सेकंड हमारे पास होता है. नया साल तो बस हमें उस सच की याद दिलाता है जो हर वक्त हमारे सामने है.
18. “Do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the conditions perfect.” — Alan Cohen, Author
"शुरुआत करने के लिए सब कुछ 'परफेक्ट' होने का इंतज़ार मत करो. जब आप शुरू कर देते हैं, तो हालात अपने आप ठीक होने लगते हैं." — एलन कोहेन, लेखक
अक्सर हम इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी सही समय नहीं है. लेकिन सच तो ये है कि काम शुरू करने के बाद ही रास्ते खुलते हैं और कॉन्फिडेंस आता है. नया साल प्लानिंग करने वालों का नहीं, बल्कि काम शुरू करने वालों का होता है.
19. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” — Eleanor Roosevelt
"भविष्य उन्हीं का है जो अपने सपनों की ताकत पर भरोसा करते हैं." — एलेनोर रूजवेल्ट
कामयाब होने से पहले खुद को कामयाब होते हुए देखना ज़रूरी है. अपने आइडियाज़ को 'छोटा' या 'अजीब' समझकर छोड़ें नहीं. क्या पता, आपकी वही सोच न सिर्फ आपकी लाइफ बदल दे, बल्कि पूरी दुनिया के काम आए.
20. “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” — George Bernard Shaw, Irish Playwright and Author
"ज़िंदगी खुद को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बनाने (create करने) के बारे में है." — जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आयरिश नाटककार और लेखक
हम अपना बहुत सारा समय यह समझने में बिता देते हैं कि "हम कौन हैं", लेकिन अच्छी बात यह है कि हम खुद को जैसा चाहें वैसा बना भी सकते हैं. इसके लिए बस लगातार सीखने की और अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करते रहना ज़रूरी है.
सुधरने का एक और मौका
“Cheers to a new year and another chance for us to get it right.” — Oprah Winfrey
नए साल की शुभकामनाएं! यह हमारे लिए चीज़ों को सही करने का एक और मौका है." — ओप्रा विन्फ्रे
यह बात हमें याद दिलाती है कि चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हों, उन्हें सुधारने के लिए हमेशा एक नई और ताज़ा शुरुआत का मौका मिलता है.
