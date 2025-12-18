लंबी फ्लाइट में पैरों की सूजन से होते हैं परेशान? तो आज ही अपनाएं ये आसान तरीका

अगर आपने कभी लंबी फ्लाइट के बाद अपने पैरों में भारीपन महसूस किया है या पैरों में सूजन देखी है, तो आप अकेले नहीं हैं. विमान में घंटों एक ही जगह बैठे रहने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ सकता है. यहीं पर कम्प्रेशन सॉक्स (compression socks) काम आते हैं. ये सॉक्स अब केवल मेडिकल उपयोग तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. कम्फर्टेबल रहने और हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा यात्री इनका इस्तेमाल कर रहे हैं.

सीके बिड़ला हॉस्पिटल, दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन के लीड कंसल्टेंट डॉ. नरिंदर सिंगला इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं: "फ्लाइट्स के दौरान, विशेष रूप से लंबी यात्राओं में, कम्प्रेशन सॉक्स पहनना कुछ यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है."

ये खास मोजे यानी सॉक्स पैरों को हल्के से कंप्रेस के लिए बनाए जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपके पैरों को थकान या सूजन से बचने में मदद मिलती है.

फ्लाइट के दौरान कंप्रेशन सॉक्स पहनना क्यों फायदेमंद है?

इसका एक बड़ा कारणडीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) के जोखिम को कम करना है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक बैठे रहने के कारण शरीर की गहरी नसों (deep veins) में ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं. ये ज्यादातर पैरों में होता है. जैसा कि डॉ. सिंगला बताते हैं, "कम्प्रेशन सॉक्स ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट्स होने का रिस्क काफी कम हो जाता है."

लेकिन इतना ही नहीं, ये मोजे सूजन को भी कम करते हैं और आपके पैरों में हल्कापन महसूस कराते हैं. डॉ. सिंगला बताते हैं, "ये फ्लूइड (fluid) को जमा होने से रोककर पैरों और पंजों की सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं." वे आगे कहते हैं, "इसके अतिरिक्त, कम्प्रेशन सॉक्स बेचैनी को दूर कर सकते हैं, पैरों की थकान कम करते हैं और आपकी यात्रा के अनुभव को अधिक सुखद बनाने में योगदान देते हैं."

कम्प्रेशन सॉक्स फ्लाइट के दौरान आपके पैरों को आरामदायक रखने और ब्लड क्लॉट्स जमने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं. (Source: Freepik)

इन्हे कौन इस्तेमाल कर सकता है

हालाँकि कई लोग कम्प्रेशन सॉक्स से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में इनकी अधिक आवश्यकता हो सकती है.

डॉ. सिंगला कहते हैं, “इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें DVT का अधिक खतरा है, जैसे कि वे जिनकी ब्लड क्लॉट होने की हिस्ट्री रही हो, जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई हो, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा हो, या जो एस्ट्रोजन (estrogen) की दवाएं ले रहे हों.”

“बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इससे लाभ हो सकता है क्योंकि उन्हें अक्सर उड़ानों के दौरान ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं या बेचैनी का सामना करना पड़ता है.”

यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब है या आपको कोई विशेष मेडिकल समस्या है तो पहले डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है. डॉ. सिंगला चेतावनी देते हैं, “गंभीर आर्टेरियल डिजीज (arterial disease) या खराब ब्लड सर्कुलेशन वाले व्यक्तियों को इनका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये इन स्थितियों को और अधिक बिगाड़ सकते हैं.”

इसके अलावा, सेंसिटिव स्किन या स्किन से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए, उन्हें इन मोजों से जलन या खुजली महसूस हो सकती है.

सही कंप्रेशन सॉक्स कैसे चुनें

सभी कम्प्रेशन सॉक्स एक जैसे नहीं होते. इसमें प्रेशर का लेवल और उनकी फिटिंग बहुत मायने रखती है. डॉ. सिंगला अधिकांश यात्रियों के लिए सलाह देते हैं कि, "मॉडरेट कम्प्रेशन (15–20 mmHg) पर्याप्त होता है." जरूरी यह है कि वे आपके पैरों पर अच्छी तरह फिट हों, न कि इतने ज्यादा टाइट कि आप अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगें.

साइजिंग से जुड़े निर्देशों का ध्यान से पालन करना भी ज़रूरी है. वे आगे बताते हैं, “आमतौर पर घुटने तक आने वाले कंप्रेशन सॉक्स की सलाह दी जाती है, क्योंकि थाई तक आने वाले सॉक्स नीचे की ओर लुढ़क सकते हैं और tourniquet effect पैदा कर सकते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है.”

अगर आप अक्सर फ्लाइट से यात्रा करते हैं या आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल है, तो नियमित रूप से कंप्रेशन सॉक्स पहनने से पैरों की थकान कम हो सकती है और सूजन भी घट सकती है. डॉ. सिंगला कहते हैं, “एथलीट्स को भी इनके नियमित उपयोग से मसल्स के दर्द से राहत मिल सकती है और रिकवरी तेज़ हो सकती है.”

फ्लाइट में कम्प्रेशन सॉक्स का पूरा लाभ उठाने के लिए, यह भी एक अच्छा विचार है कि आप शरीर में पानी की कमी न होने दें और हर दो घंटे में स्ट्रेचिंग करने या टहलने के लिए उठें. पैरों की छोटी-मोटी हरकतें, जैसे टखनों को घुमाना (ankle rolls) या पंजों के बल खड़ा होना (calf raises) भी काफी मददगार हो सकती हैं.

डॉ. सिंगला कहते हैं, "सही मात्रा में पानी पीना खून को गाढ़ा होने से रोकने में मदद करता है. और ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए बॉडी मूवमेंट सबसे महत्वपूर्ण है."

तो अगली बार जब आप अपनी यात्रा की ज़रूरी चीज़ें पैक करें, तो कम्प्रेशन सॉक्स का एक जोड़ा साथ रखने पर ज़रूर विचार करें. ये आपकी यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं.

डिस्क्लेमर : यह लेख सार्वजनिक डोमेन से प्राप्त जानकारी और उन विशेषज्ञों के इनपुट पर आधारित है जिनसे हमने बात की है. कोई भी दिनचर्या शुरू करने से पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Source: The Indian Express

