Dhurandhar At Box Office: भारतीय सिनेमा के टॉप 7 में शामिल हुई 'धुरंधर', रणवीर सिंह ने दी बड़े-बड़े ब्लॉकबस्टर्स को मात

Dhurandhar at Box office Day 24: आदित्य धर की एक्शन से भरपूर जासूसी थ्रिलर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार रफ्तार बनाए हुए है. रविवार, 28 दिसंबर को फिल्म ने ग्लोबली 1050 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह अब तक की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म हर हफ्ते नए रिकॉर्ड तोड़ रही है. अपने चौथे सप्ताहांत (फोर्थ वीकेंड) में, 'धुरंधर' ने 22वें से 24वें दिन के बीच 62 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. इसके साथ ही इसने भारतीय सिनेमा में चौथे वीकेंड की कमाई का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जहां अब तक कोई भी फिल्म 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी.

इसके साथ ही फिल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन 690.25 करोड़ रुपये नेट (828.25 करोड़ रुपये ग्रॉस) तक पहुंच गया है. इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, यह फिल्म सोमवार या मंगलवार तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लेगी. ऐसा करने वाली यह दूसरी हिंदी फिल्म होगी, इससे पहले यह उपलब्धि पुष्पा 2 के डब्ड वर्जन ने हासिल की थी.

धुरंधर की वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: दिन 24

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धुरंधर को क्रिसमस हॉलिडे वीक का बड़ा फायदा मिला, जिससे इसकी ओवरसीज़ कमाई 26 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई. इसके चलते 24 दिनों में फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 1064 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. विदेशों में फिल्म की लगातार मजबूत परफॉर्मेंस भारतीय सिनेमा की ग्लोबल स्टेज पर बढ़ती लोकप्रियता को साफ तौर पर दर्शाती है.

बड़े ब्लॉकबस्टर्स को पछाड़ती 'धुरंधर'

फिल्म की हालिया कमाई ने इसे कई बड़ी ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स से आगे खड़ा कर दिया है, जिनमें शाहरुख खान की पठान (1055 करोड़ रुपये) और प्रभास की कल्कि 2898 AD (1042 करोड़ रुपये) शामिल हैं. अब धुरंधर की नजर जवान (1160 करोड़ रुपये), केजीएफ चैप्टर 2 (1215 करोड़ रुपये) और आरआरआर (1230 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन पर टिकी हुई है.

हालांकि दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों तक पहुंचना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन धुरंधर ने खुद को भारतीय सिनेमा की चुनिंदा सुपरहिट और मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सूची में मजबूती से स्थापित कर लिया है.

धुरंधर के बारे में

धुरंधर में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हमज़ा की भूमिका निभाई है, जो एक भारतीय खुफिया एजेंट है और कराची में सक्रिय गैंग व आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जबकि अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. यह दमदार स्पाई थ्रिलर अपनी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और रोमांचक कहानी के चलते दर्शकों को लगातार बांधे हुए है.

फिल्म के फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, धुरंधर पार्ट 2 को मार्च 2026 में रिलीज़ किया जाएगा.

डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर मजबूत समर्थन के साथ, धुरंधर भारतीय एक्शन सिनेमा में एक नया बेंचमार्क स्थापित करती जा रही है और रणवीर सिंह की बॉक्स ऑफिस पर पकड़ को और मजबूत कर रही है.

