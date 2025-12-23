Festive Guide: क्रिसमस डेट के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR के ये खूबसूरत कैफे; पार्टनर के साथ बिताएं यादगार शाम

Christmas in Delhi-NCR: जिंगल ऑल द वे! क्रिसमस बस आने ही वाला है, और इस वक्त हम सभी ऐसी जगह पर समय बिताने के बारे में सोच रहे हैं जो पूरी तरह से क्रिसमस जैसा फील दे और जहां इंस्टाग्राम के लिए शानदार तस्वीरें मिल सकें. वैसे तो न्यूयॉर्क, लंदन और स्विट्ज़रलैंड को क्रिसमस के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में गिना जाता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि वही फेस्टिव एहसास आपको दिल्ली-एनसीआर में ही मिल सकता है तो? जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा! दिल्ली-एनसीआर में कई ऐसे खूबसूरती से सजे हुए कैफे हैं जो पूरी तरह से क्रिसमस वाइब्स देते हैं और इंस्टाग्राम के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

कैफे विंक

आनंद विहार में स्थित यह कैफे बेहद खूबसूरती से सजाया गया है और आपको तुरंत ही फेस्टिव मूड में ले आएगा. यहां फेयरी लाइट्स और चमचमाते क्रिसमस ट्रीज़ से पूरी जगह रोशन की गई है, जो एक शानदार त्योहारी माहौल बनाते हैं. यहां का किटकैट शेक, स्पेगेटी अरैबियाटा और ओएमजी सैंडविच ज़रूर ट्राय करें.

दो लोगों के लिए खर्च : लगभग ₹1,000

समय : सुबह 8:30 बजे से रात 11:00 बजे तक

ब्रेड्स एंड ब्रू

अगर आप ईस्ट दिल्ली में हैं तो यह एक मस्ट विज़िट कैफे है. ईस्ट दिल्ली के ‘हिडन जेम’ के नाम से मशहूर ब्रेड्स एंड ब्रू सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि एक पूरा एस्थेटिक मूड है. सिप करने, रिलैक्स करने और सुकून भरे पलों का आनंद लेने के लिए यह एक परफेक्ट जगह है. इस कैफे में प्यारे छोटे-छोटे सांता, खूबसूरत क्रिसमस ट्री, फेयरी लाइट्स और क्रिसमस वाइब्स से भरा माहौल देखने को मिलता है. यहां की हॉट चॉकलेट, हॉट स्पैनिश लाते के साथ गार्लिक ब्रेड, फाइव चीज़ पेस्टो ब्रुशेटा, पास्ता, ब्राउनीज़, केक और न जाने क्या-क्या इस फेस्टिव वाइब को और भी खास बना देते हैं.

दो लोगों के लिए खर्च: लगभग ₹500

समय : सुबह 10:00 बजे से आधी रात तक

कैफे डी फ्लोरा

यह खूबसूरती से सजाया गया कैफे चाणक्यपुरी में स्थित है और पूरी तरह से क्रिसमस के लिए तैयार है. इसमें एक आकर्षक पेरिसियन वाइब है और अगर आप एमिली की पेरिस में बिताई गई खूबसूरत एस्थेटिक झलक जैसी फील चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है. यहां की हॉट चॉकलेट ज़रूर ट्राय करें और कहा जाता है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए यह दिल्ली के बेहतरीन कैफे में से एक है.

दो लोगों के लिए खर्च : लगभग ₹1,200

समय : सुबह 11:00 बजे से रात 9:30 बजे तक

द बेकिंग कपल

अगर आप इंदिरापुरम में हैं और ऑथेंटिक नियापोलिटन पिज़्ज़ा का स्वाद लेना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए है. सांता कपल यहां सबसे बेहतरीन पिज़्ज़ा परोसते हैं, साथ ही स्वादिष्ट पास्ता और आपकी पसंद के ड्रिंक्स भी मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि 25 दिसंबर तक हर पिज़्ज़ा के साथ आपको एक फ्री गिफ्ट भी मिलता है. जो चीज इन्हें दूसरों से अलग बनाती है, वह यह है कि यहां इस्तेमाल होने वाला चीज़ (Cheese) जो घर पर ही तैयार किया जाता है, यही वजह है कि इनके पिज्जा को शहर के सबसे बेहतरीन पिज्जा में गिना जाता है. द बेकिंग कपल हाल ही में इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में खुला है. क्रिसमस के मौके पर यहां आना वाकई मजेदार होगा.

दो लोगों के लिए खर्च : ₹600 – ₹800

समय : दोपहर 1:00 बजे से रात 11:00 बजे तक

द बिग ट्री कैफे

इस सीजन में अपने नाम को सार्थक करते हुए (उम्मीद है आप समझ गए होंगे!), गुरुग्राम (Gurugram) का 'द बिग ट्री कैफे' क्रिसमस के लिए खूबसूरती से सजाया गया है. यह एक आउटडोर कैफे है जहां का माहौल काफी रिलैक्स्ड है. अपनी खूबसूरत लाइट्स और सफेद कैनोपी टेंट के कारण यह डेट नाइट्स के लिए एक परफेक्ट जगह है. यहां का एवोकाडो टोस्ट, पेरी-पेरी चिकन और हॉट चॉकलेट ज़रूर ट्राय करें. यह दिल्ली-एनसीआर में क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पसंदीदा कैफे में से एक है.

दो लोगों के लिए खर्च : लगभग ₹1,300

समय : दोपहर 1:00 बजे से रात 1:00 बजे तक

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.