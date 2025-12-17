Homebound India Oscar Entry: ऑस्कर के अगले राउंड में पहुँची यह भारतीय फिल्म, क्या भारत में आएगा ऑस्कर?

Oscars 2026 Milestone: नीरज घायवान द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा सह-निर्मित फिल्म होमबाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. यह बॉलीवुड फिल्म इस श्रेणी में शामिल 15 अन्य फिल्मों में से एक है और ऑस्कर 2026 के लिए अगले वोटिंग राउंड में प्रवेश कर चुकी है. सच्ची घटना से प्रेरित यह फिल्म युवा अभिनेता इशान खट्टर और विशाल जेठवा को लेकर बनाई गई है.

'होमबाउंड' ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में 'इंटरनेशनल पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स' में दूसरा रनर-अप का खिताब भी जीता है. हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसे इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलने के बावजूद, फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर काफी साधारण रहा. 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, फिल्म ने दुनिया भर में लगभग ₹2.65 करोड़ की कमाई की है.

सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए नामांकित फिल्में

होमबाउंड के अलावा, ऑस्कर के शीर्ष दावेदारों में और चौदह फिल्में शामिल हैं. इनमें शामिल हैं:

देश फिल्म का नाम भारत होमबाउंड (Homebound) अर्जेंटीना बेलेन (Belén) ब्राजील द सीक्रेट एजेंट (The Secret Agent) फ्रांस इट वाज़ जस्ट एन एक्सीडेंट (It Was Just an Accident) जर्मनी साउंड ऑफ फॉलिंग (Sound of Falling) इराक द प्रेसिडेंट्स केक (The President’s Cake) जापान कोकुहो (Kokuho) जॉर्डन ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू (All That’s Left of You) नॉर्वे सेंटिमेंटल वैल्यू (Sentimental Value) फिलिस्तीन पैलेस्टाइन 36 (Palestine 36) दक्षिण कोरिया नो अदर चॉइस (No Other Choice) स्पेन सिरात (Sirât) स्विट्जरलैंड लेट शिफ्ट (Late Shift) ताइवान लेफ्ट-हैंडेड गर्ल (Left-Handed Girl) ट्यूनीशिया द वॉइस ऑफ हिंद रजब (The Voice of Hind Rajab)

होमबाउंड ने इस साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल के Un Certain Regard सेक्शन में अपनी शुरुआत की थी. इसे आलोचकों से प्रशंसा और शानदार समीक्षा मिली, और इसके बाद यह ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री बन गई. पिछले साल, किरण राव और आमिर खान की लापता लेडीज रेस में शामिल हुई थी, लेकिन जल्दी ही इसे बाहर कर दिया गया. दूसरी ओर, RRR ने इतिहास रचा जब इसके गाने ‘नाटू नाटू’ ने 2023 में 95वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता.

होमबाउंड के ऐतिहासिक क्षण पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, घायवान और करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा, “हम शॉर्टलिस्ट में आ गए. बढ़िया काम, टीम होमबाउंड.”

होमबाउंड के बारे में

यह फिल्म दो बचपन के दोस्तों शोएब और चंदन की कहानी है जो कोविड-19 महामारी के दौरान जाति-आधारित भेदभाव के अनुभवों को उजागर करती है. भारत के हाशिए पर रहने वाले समुदायों (marginalised communities) से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों गहरे दोस्त पुलिस बल में शामिल होने का सपना देखते हैं.

हालांकि, समाज में फैले भीषण भेदभाव का सामना करते हुए, महामारी के कारण उन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ता है. फिल्म की कहानी अत्यंत ईमानदारी और भावनाओं से ओत-प्रोत है, जो दर्शकों को एक अनोखे सफर पर ले जाती है. यह फिल्म उस कठिन समय के दौरान प्रवासी उम्मीदवारों (migrant aspirants) द्वारा झेली गई कठिनाइयों और चुनौतियों को बारीकी से उजागर करती है.

