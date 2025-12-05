फ्लिपकार्ट बाय बाय सेल 2025: स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट

Flipkart Buy Buy Sale 2025: फ्लिपकार्ट की ‘बाय बाय सेल 2025’ आज 5 दिसंबर से शुरू हो गई है और 10 दिसंबर तक लाइव रहेगी. सेल के दौरान कई उत्पादों खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट मिलेगी. इन उत्पादों में स्मार्टफोन, टेलीविज़न, लैपटॉप और वायरलेस ईयरबड्स शामिल हैं. इन डील्स को और आकर्षक बनाने के लिए फ्लिपकार्ट बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और आसान EMI विकल्प भी दे रहा है.

हालाँकि सेल के दौरान कई उत्पादों पर छूट मिलती है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग अपने स्मार्टफोन अपग्रेड करने के लिए ऐसी ही सेल का का इंतज़ार करते हैं. इसका कारण यह है कि Samsung, Apple, Nothing और Vivo जैसे ब्रांडों के कई फ़्लैगशिप डिवाइस इस दौरान भारी छूट पर उपलब्ध होते हैं. बैंक कैशबैक और EMI ऑफ़र्स को मिलाकर देखें तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल ‘स्टील डील’ साबित होते हैं. नीचे हमने अलग-अलग ब्रांडों के चार फ़्लैगशिप स्मार्टफोन का ज़िक्र किया है, जो इस समय बेहतरीन डिस्काउंट पर मिल रहे हैं.

Advertisment

Also Read: London Honors Bollywood Classic: DDLJ ने पूरे किए 30 साल, लंदन में लगा राज सिमरन का ब्रॉन्ज़ स्टैच्यू

Samsung Galaxy S25

Samsung का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 अभी 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जो इसकी मूल लॉन्च कीमत 80,999 रुपये से काफी कम है. इसमें 6.2 इंच का 2X Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 3 चिपसेट मौजूद है. इसके अलावा, इसमें 4,000 mAh की बैटरी और 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप की सुविधा मिलती है.

Also Read: Spotify Wrapped 2025: अरिजीत सिंह ने बनाई ग्लोबल टॉप 10 में जगह, भारत में फिर हुए सबसे ज्यादा स्ट्रीम

iPhone 16

2024 में लॉन्च हुआ iPhone 16 अब 55,999 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध है, जो इसकी मूल लॉन्च कीमत 72,499 रुपये से काफी कम है. iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है. यह A18 चिपसेट से संचालित होता है और 48MP + 12MP का रियर कैमरा सेटअप प्रदान करता है. इसके साथ ही इसमें 3,561 mAh की बैटरी और USB-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. इसके अलावा, डिवाइस IP68 रेटिंग और Ceramic Shield डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ आता है.

Also Read: क्या है वह 'अदृश्य' संपत्ति जिसे भारत के शीर्ष 1% लोग वास्तव में जमा कर रहे हैं?

Vivo X200 FE

Vivo की फ्लैगशिप सीरीज़ का स्मार्टफोन X200 FE भी 52,000 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध है, जो इसकी ओरिज़िनल कीमत 59,999 रुपये से काफी कम है. Vivo X200 FE में 6.3 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है. यह Mediatek Dimensity 9300+ चिपसेट से संचालित है और इसमें 16GB RAM तथा 512GB स्टोरेज दिया गया है. फोन में 6500 mAh की बैटरी मिलती है और यह IP68 व IP69 दोनों तरह की प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है.

Also Read: NFO Review : इस नए मेटल ETF में खुला है सब्सक्रिप्शन, 1 से 10 साल तक Nifty 50 से बेहतर रिटर्न देने वाले इंडेक्स में निवेश का मौका

Nothing Phone 3

Nothing Phone 3 फिलहाल 49,870 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध है, जो इसकी मूल सूची कीमत 79,999 रुपये से काफी कम है. इसमें 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है. यह Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से संचालित है और इसमें अधिकतम 16GB RAM तथा 512GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है. फोन में ट्रिपल 50MP रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. अंत में, इसमें 5150 mAh की बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है.



Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.