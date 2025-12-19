बॉक्स ऑफिस के असली 'धुरंधर': दो हफ्तों में ही बजट से दोगुनी कमाई कर रचा इतिहास!

Dhurandhar Box Office Collections Day 14: रणवीर सिंह अभिनीत ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, यह स्पाई एक्शन थ्रिलर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने के बाद से दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही है और अपने दूसरे हफ्ते में भी अच्छी पकड़ बनाए हुए है. फिल्म इस साल की सबसे अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.

रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. ‘धुरंधर’ दो भागों में बनने वाली फिल्म सीरीज़ का पहला हिस्सा है. इसकी कहानी एक अंडरकवर एजेंट (रणवीर सिंह) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कराची की आपराधिक और राजनीतिक अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में घुसपैठ करता है. फिल्म का निर्देशन और सह-निर्माण आदित्य धर ने किया है, जो इससे पहले ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ और ‘आर्टिकल 370’ जैसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर काम कर चुके हैं.

धुरंधर का 14वें दिन का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का दबदबा पूरी तरह से कायम है. रिलीज़ के सिर्फ 14 दिनों के भीतर ही फिल्म दुनियाभर में अपने बजट से दोगुनी से ज्यादा कमाई कर चुकी है. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने 14वें दिन 23 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे भारत में इसकी कुल नेट कमाई 460 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह अपने आप में एक बेहद बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. यदि यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह जल्द ही₹1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, जहाँ वर्तमान में केवल शाहरुख खान और प्रभास जैसे चुनिंदा नामों का बोलबाला है.

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म की कुल ओवरसीज़ कमाई 150 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, जिससे दुनियाभर में इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 700 करोड़ रुपये हो गया है. आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ नहीं होने के कारण अब 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना लगभग तय माना जा रहा है.

हालांकि, फिल्म की रफ्तार को आज 19 दिसंबर को रिलीज़ हो रही जेम्स कैमरून की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ से कुछ चुनौती मिल सकती है. इससे पहले आई ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ ने 2022 में रिलीज़ के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था, जो अब तक कायम है. नई अवतार फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप है और ऐसे में आने वाले दिनों में यह ‘धुरंधर’ की बॉक्स ऑफिस हिस्सेदारी पर असर डाल सकती है.

14वें दिन थिएटर ऑक्यूपेंसी

रिलीज़ के 14वें दिन ‘धुरंधर’ ने सिनेमाघरों में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी. गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 32.35 प्रतिशत दर्ज की गई. दिन की शुरुआत सुबह के शोज़ में 18.28 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ हुई, जिसके बाद जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिला. दोपहर के शोज़ में ऑक्यूपेंसी 32.08 प्रतिशत और शाम के शोज़ में 38.08 प्रतिशत रही, जबकि रात के शोज़ में यह बढ़कर प्रभावशाली 40.97 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई.

रीजनल एरियाज पर फिल्म का सबसे अच्छा परफॉरमेंस बेंगलुरु में देखने को मिला, जहां 445 शोज़ में कुल ऑक्यूपेंसी 51.25 प्रतिशत दर्ज की गई. अन्य बड़े सर्किट्स में भी दर्शकों की अच्छी भागीदारी रही. नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में लगभग 1,500 शोज़ के साथ 33.25 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि पुणे और चेन्नई में यह आंकड़ा क्रमशः 41 प्रतिशत और 42 प्रतिशत रहा. मुंबई जैसे कॉम्पिटेटिव मार्केट्स में भी फिल्म ने 1,138 शोज़ के साथ 31 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी बनाए रखी, जो दूसरे हफ्ते के अंत तक इसकी लोकप्रियता को दर्शाती है.

