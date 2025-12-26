60 के हुए सुल्तान: जन्मदिन पर सलमान खान ने खोला तोहफों का पिटारा, पेंटिंग से लेकर टाउनशिप तक सब कुछ ग्रैंड!

सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उन्होंने इसका जश्न पहले ही शुरू कर दिया है. इस खास मौके पर उनके ब्रांड 'बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग' के स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 50 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है.

अपने बर्थडे स्पेशल 'केक फेक बर्थडे फॉर रियल' कैंपेन के तहत अभिनेता ने बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग के पॉप-अप स्टोर पर अपना एक्सक्लूसिव आर्टवर्क भी लॉन्च किया है. सलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें इस शानदार आर्टवर्क के बनने की झलक दिखाई गई है.

सलमान खान द्वारा स्थापित फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग ने अभिनेता के 60वें जन्मदिन के मौके पर 23 दिसंबर को इस खास सेल की घोषणा की. ‘केक फेक बर्थडे फॉर रियल’ कैंपेन का मकसद जन्मदिन के जश्न को रियल, एनर्जी से भरपूर और गर्मजोशी से भरा रखना है.

A painting.

A celebration that’s for real.

Experience my exclusive artwork at our Being Human Clothing’s pop-up store.#CakeFakeBirthdayForReal#BeingHumanClothing#CelebrationForRealpic.twitter.com/1x1wGDJyJS — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 26, 2025

सलमान खान की शानदार कलाकृति ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

इस आर्टवर्क को देखकर इंटरनेट पर हलचल मच गई है. फैंस ने सलमान खान को एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया और मजाकिया अंदाज में इस पेंटिंग की तुलना फिल्म ‘वेलकम’ में अनिल कपूर के किरदार मजनू भाई की पेंटिंग से करने लगे.

एक यूजर ने लिखा, “कोने से मजनू भाई देख रहे हैं. हैप्पी बर्थडे भाई❤️.”

Bas 19-20 ka Farak Hai!!



Sallu Bhai Majnu Bhai pic.twitter.com/vQRWfpBOpN — D (@Deb_livnletliv) December 26, 2025

कई लोग अभिनेता की इस क्रिएटिविटी को देखकर हैरान रह गए.

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “भाई फिर से पेंटिंग करने लगे 😍 अब एआई खतरे में है.”

एक अन्य कमेंट में लिखा गया, “प्लीज बताइए कि इस पेंटिंग में कहीं छिपा हुआ जीपीएस तो नहीं है, जो सीधे जिम तक ले जाए. पोस्टर्स में आपकी बाइसेप्स देखकर ही मैं पहले से थक गया हूं! 😍🥵”

कुछ लोगों ने सलमान की 'अर्थपूर्ण कला' (Art with meaning) की भी सराहना की. एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा गया,“बधाई हो सलमान खान 👏 अर्थपूर्ण कला और सच्चाई के साथ जश्न—बीइंग ह्यूमन वाकई में कुछ वास्तविक और खास होने का प्रतीक है.”

तेलंगाना में 500 एकड़ में बनेगी सलमान खान की मेगा टाउनशिप

सलमान खान वेंचर्स ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपये की एक विशाल टाउनशिप परियोजना की योजना की घोषणा की है. यह प्रोजेक्ट 500 एकड़ में फैला होगा, जिसमें लग्ज़री रेज़िडेंशियल यूनिट्स, कमर्शियल हब, स्पोर्ट्स सुविधाएं, एक गोल्फ कोर्स और वर्ल्ड-क्लास फिल्म स्टूडियो शामिल होंगे. इस परियोजना का मकसद तेलंगाना के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा देना और हजारों रोजगार के अवसर पैदा करना है.

