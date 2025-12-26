scorecardresearch
Trending

60 के हुए सुल्तान: जन्मदिन पर सलमान खान ने खोला तोहफों का पिटारा, पेंटिंग से लेकर टाउनशिप तक सब कुछ ग्रैंड!

सलमान खान ने 60वें जन्मदिन से पहले बीइंग ह्यूमन के तहत खास सेल और अपना नया आर्टवर्क लॉन्च किया, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपये की मेगा टाउनशिप परियोजना की घोषणा कर सुर्खियां बटोरीं.

Written byFE Hindi Desk

सलमान खान ने 60वें जन्मदिन से पहले बीइंग ह्यूमन के तहत खास सेल और अपना नया आर्टवर्क लॉन्च किया, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपये की मेगा टाउनशिप परियोजना की घोषणा कर सुर्खियां बटोरीं.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
60th Birthday of Salman Khan

एक्टिंग के बाद अब रियल एस्टेट के किंग बनेंगे सलमान. जन्मदिन के मौके पर ₹10,000 करोड़ के टाउनशिप प्रोजेक्ट का किया ऐलान .

सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उन्होंने इसका जश्न पहले ही शुरू कर दिया है. इस खास मौके पर उनके ब्रांड 'बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग' के स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 50 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है.

अपने बर्थडे स्पेशल 'केक फेक बर्थडे फॉर रियल' कैंपेन के तहत अभिनेता ने बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग के पॉप-अप स्टोर पर अपना एक्सक्लूसिव आर्टवर्क भी लॉन्च किया है. सलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें इस शानदार आर्टवर्क के बनने की झलक दिखाई गई है.

Advertisment

सलमान खान द्वारा स्थापित फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग ने अभिनेता के 60वें जन्मदिन के मौके पर 23 दिसंबर को इस खास सेल की घोषणा की. ‘केक फेक बर्थडे फॉर रियल’ कैंपेन का मकसद जन्मदिन के जश्न को रियल, एनर्जी से भरपूर और गर्मजोशी से भरा रखना है.

Also Read: कनाडा में छात्र कितने सुरक्षित? शिवांक अवस्थी की हत्या ने खड़े किए सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

सलमान खान की शानदार कलाकृति ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

इस आर्टवर्क को देखकर इंटरनेट पर हलचल मच गई है. फैंस ने सलमान खान को एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया और मजाकिया अंदाज में इस पेंटिंग की तुलना फिल्म ‘वेलकम’ में अनिल कपूर के किरदार मजनू भाई की पेंटिंग से करने लगे.

एक यूजर ने लिखा, “कोने से मजनू भाई देख रहे हैं. हैप्पी बर्थडे भाई❤️.”

Also Read: सेवा न्यूज़ीलैंड की, पर सजा परिवार को? ऑटिस्टिक बेटे को देश से निकालने की तैयारी, सदमे में भारतीय नर्स पिता

कई लोग अभिनेता की इस क्रिएटिविटी को देखकर हैरान रह गए.

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “भाई फिर से पेंटिंग करने लगे 😍 अब एआई खतरे में है.”

एक अन्य कमेंट में लिखा गया, “प्लीज बताइए कि इस पेंटिंग में कहीं छिपा हुआ जीपीएस तो नहीं है, जो सीधे जिम तक ले जाए. पोस्टर्स में आपकी बाइसेप्स देखकर ही मैं पहले से थक गया हूं! 😍🥵”

कुछ लोगों ने सलमान की 'अर्थपूर्ण कला' (Art with meaning) की भी सराहना की. एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा गया,“बधाई हो सलमान खान 👏 अर्थपूर्ण कला और सच्चाई के साथ जश्न—बीइंग ह्यूमन वाकई में कुछ वास्तविक और खास होने का प्रतीक है.”

PAN Aadhaar लिंक 31 दिसंबर तक नहीं हुआ तो 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे ये काम, कैसे ठीक करें डिटेल्स की गड़बड़ी, क्या है पूरी प्रॉसेस

तेलंगाना में 500 एकड़ में बनेगी सलमान खान की मेगा टाउनशिप

सलमान खान वेंचर्स ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपये की एक विशाल टाउनशिप परियोजना की योजना की घोषणा की है. यह प्रोजेक्ट 500 एकड़ में फैला होगा, जिसमें लग्ज़री रेज़िडेंशियल यूनिट्स, कमर्शियल हब, स्पोर्ट्स सुविधाएं, एक गोल्फ कोर्स और वर्ल्ड-क्लास फिल्म स्टूडियो शामिल होंगे. इस परियोजना का मकसद तेलंगाना के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा देना और हजारों रोजगार के अवसर पैदा करना है.

Also Read: कनाडा में छात्र कितने सुरक्षित? शिवांक अवस्थी की हत्या ने खड़े किए सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Salman Khan