Filmfare OTT Awards 2025: पाताल लोक 2 से खौफ तक, जानें इस साल ओटीटी पर किस शो ने जीती सबसे ज्यादा ट्राफियां

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स का छठा संस्करण 15 दिसंबर को मुंबई में आयोजित हुआ. इस समारोह में इस वर्ष स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, वेब सीरीज और शानदार अभिनय को सम्मानित किया गया. आलिया भट्ट और विक्की कौशल सहित कई मशहूर हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुईं, जहां अभिनेता, निर्देशक और तकनीशियनों ने प्रतिष्ठित ब्लैक लेडी ट्रॉफी अपने नाम की.

इस साल गहन ड्रामा, दमदार अभिनय और बेहतरीन लेखन वाली कहानियां खास तौर पर उभरकर सामने आईं. पाताल लोक सीजन 2, ब्लैक वॉरंट और खौफ जैसे शोज़ सबसे बड़े विजेताओं में शामिल रहे. वहीं गर्ल्स विल बी गर्ल्स, स्टोलन और सेक्टर 36 जैसी वेब ओरिजिनल फिल्मों ने भी अपनी मजबूत छाप छोड़ी.

सबसे सफल वेब सीरीज़ और उनके पुरस्कार

पाताल लोक सीजन 2 सबसे चर्चित शोज़ में से एक रहा. इसने बेस्ट सीरीज़ (क्रिटिक्स) समेत कई अन्य पुरस्कार जीते. जयदीप अहलावत ने अपने अभिनय के लिए ड्रामा सीरीज़ में बेस्ट एक्टर (पुरुष) का पुरस्कार जीता, जबकि तिलोत्तमा शोम ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (महिला) का पुरस्कार हासिल किया. इस शो ने बेस्ट स्टोरी और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले के पुरस्कार भी जीते, जो इसकी मजबूत लेखन क्षमता को दर्शाते हैं.

ब्लैक वॉरंट भी इस बार का बड़ा विजेता साबित हुआ. इस टीम ने बेस्ट डायरेक्टर (सीरीज़) का पुरस्कार जीता, जबकि ज़हान कपूर को बेस्ट एक्टर (पुरुष), क्रिटिक्स का खिताब मिला. राहुल भट्ट को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (पुरुष) के रूप में सम्मानित किया गया. शो ने बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले और बेस्ट ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस बाय ए न्यूकमर (पुरुष) के पुरस्कार भी जीते, जो अनुराग ठाकुर को मिले.

खौफ ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया. मोनिका पंवार को अपने अभिनय के लिए ड्रामा श्रेणी में बेस्ट एक्टर (महिला) का पुरस्कार मिला. शो ने तकनीकी पुरस्कारों में दबदबा बनाया, जिसमें सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट्स और साउंड डिजाइन के लिए पुरस्कार शामिल थे. साथ ही इसने बेस्ट स्टोरी का पुरस्कार पाताल लोक सीजन 2 के साथ साझा किया.

समीक्षकों की श्रेणी में अनुभव सिन्हा को IC 814: द कंधार हाईजैक के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला और उन्हें बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार भी दिया गया. नागेश कुकुनूर को द हंट: द राजीव गांधी असासिनेशन केस के लिए बेस्ट डायरेक्टर (सीरीज़) का खिताब मिला.

कॉमेडी सीरीज़ को भी सम्मानित किया गया. रात जवान है को बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ का पुरस्कार मिला. बरुण सोबती और स्पर्श श्रीवास्तव ने कॉमेडी श्रेणी में बेस्ट एक्टर (पुरुष) का अवार्ड साझा किया, जबकि अनन्या पांडे को कॉल मी बे के लिए बेस्ट एक्टर (महिला) का पुरस्कार मिला. विनय पाठक और रेणुका शाहाने ने कॉमेडी श्रेणी में सपोर्टिंग एक्टिंग के पुरस्कार जीते.

वेब ओरिजिनल फिल्म्स विजेता

फिल्म श्रेणी में गर्ल्स विल बी गर्ल्स सबसे बड़े विजेता के रूप में उभरी. इसने बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार जीता, और शुची तलाती को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला. प्रीति पाणिग्रही को बेस्ट एक्टर (महिला) क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला, जबकि कनी कुश्रुति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (महिला) के रूप में सम्मानित किया गया.

स्टोलन ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते. अभिषेक बनर्जी को बेस्ट एक्टर (पुरुष) का पुरस्कार मिला और फिल्म ने बेस्ट स्टोरी, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी और बेस्ट साउंड डिजाइन के पुरस्कार भी हासिल किए. शुभम वर्धन को ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस बाय ए न्यूकमर (पुरुष) के लिए सम्मानित किया गया. करन तेजपाल ने बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार जीता, जिसे सेक्टर 36 के आदित्य निम्बलकर के साथ साझा किया गया.

सान्या मल्होत्रा को मिसेज फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर (महिला) का पुरस्कार मिला. सेक्टर 36 के लिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर (पुरुष) क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला, जबकि दीपक डोबरियाल को उसी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (पुरुष) का सम्मान मिला.

Ctrl ने कई तकनीकी पुरस्कार जीते, जिसमें बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक शामिल हैं. अग्नि ने बेस्ट डायलॉग और बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन के पुरस्कार प्राप्त किए. आप जैसा कोई को बेस्ट म्यूजिक एलबम का पुरस्कार मिला.

