London Honors Bollywood Classic: DDLJ ने पूरे किए 30 साल, लंदन में लगा राज सिमरन का ब्रॉन्ज़ स्टैच्यू

DDLJ Statue in London: बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ी शाहरुख़ ख़ान और काजोल ने अपनी आइकॉनिक जोड़ी को फिर से यादगार बना दिया है. फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) अब 30 साल की हो चुकी है, लेकिन राज और सिमरन का किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जीवंत है. इस खास मौके पर, लंदन के लेस्टर स्क्वायर में उनके लिए कांस्य की एक शानदार मूर्ति स्थापित की गई है. यह मूर्ति “सीन्स इन द स्क्वायर” पब्लिक आर्ट ट्रेल का हिस्सा है, जिसे हार्ट ऑफ़ लंदन बिज़नेस एलायंस ने कमीशन किया है. शाहरुख़ ख़ान ने इस अवसर पर बताया कि DDLJ पहली भारतीय फिल्म है जिसे इस प्रोजेक्ट के तहत सम्मान मिला है. मूर्ति में राज और सिमरन का वही प्रसिद्ध पोज़ दिखाया गया है, जिसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए.

बॉलीवुड के किंग शाहरुख़ ख़ान ने अपने सोशल मीडिया पर लंदन की यात्रा की कुछ खूबसूरत झलकियाँ साझा कीं. जब मूर्ति का अनावरण हुआ तब अपनी को-स्टार काजोल के साथ खड़े होकर, इस आइकॉनिक जोड़ी ने फिल्म DDLJ के मशहूर पोज़ को फिर से दोहराया. इस मौके पर काजोल ने सिमरन की तरह सहज और खूबसूरत आईसी ब्लू साड़ी पहनी हुई थी, जबकि शाहरुख़ ख़ान ने अपने स्टाइलिश डैशिंग ओवरकोट में परफेक्ट एलिगेंस दिखाई.

DDLJ का वो आइकॉनिक डायलॉग

शाहरुख़ ख़ान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, “बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरीटा!” यह DDLJ का वह ऐतिहासिक डायलॉग है जो लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस गया है और फिल्म की पहचान का प्रतीक बन गया है. आज 30 साल बाद भी लोग इसे सुनते ही फिल्म और राज-सिमरन की याद में खो जाते हैं.

शाहरुख़ ख़ान ने कहा, “आज लंदन के लेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन की कांस्य मूर्ति का अनावरण करके बहुत खुशी हो रही है. यह 30 साल पुरानी फिल्म DDLJ का जश्न है. और, सबसे खास बात ये कि DDLJ पहली भारतीय फिल्म है जिसे “सीन्स इन द स्क्वायर” प्रोजेक्ट के तहत मूर्ति के साथ सम्मान मिला है.” फैंस को याद करते हुए उन्होंने लिखा, “जो लोग बड़े देशों में हैं, जब भी लंदन आएं तो राज और सिमरन से मिलने जरूर आइए. हमें खुशी होगी अगर आप DDLJ के साथ और यादें बनाएंगे.”

फैंस का उत्साह और मस्ती

एक फैन ने लिखा, “DDLJ ने एक पूरी पीढ़ी को प्यार और उम्मीद पर पाला… और आज लेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन को देखना बिलकुल सही है.” दूसरे फैन ने कहा, “ट्रेन भले ही 30 साल पहले छूट गई हो, लेकिन DDLJ के लिए प्यार आज भी उतना ही टाइमलेस है.”

एक अन्य फैन ने लिखा, “एक मूर्ति क्या, राज–सिमरन के लिए तो पूरा लंदन ही रुक सकता है.” दूसरे फैन ने मज़ाक में लिखा, ‘यूके अधिकारियों से गुज़ारिश है कि पास में बाउजी की भी मूर्ति लगा दें जो चिल्लाए, ‘जा सिमरन जा!’—तभी पूरा सिनेमाई अनुभव मिलेगा.”

कई फैंस भावनाओं में डूबे नजर आए. किसी ने लिखा, “राज और सिमरन सिर्फ किरदार नहीं हैं, ये भावनाएँ हैं जिन्होंने पूरी पीढ़ी को आकार दिया.” एक और फैन ने कहा, “बॉलीवुड सिर्फ ग्लोबल नहीं हुआ, ये अब अमर भी हो गया.” एक और यूज़र ने लिखा, “DDLJ पहले हमारे दिलों में जिंदा थी, अब लंदन की गलियों में भी दिख रही है.” इन टिप्पणियों में नॉस्टैल्जिया, मज़ाक और फैंस का प्यार साफ झलक रहा था.

Bade Bade Deshon Mein, Aisi Chhoti Chhoti Baatein Hoti Rehti Hain, Senorita!



Thrilled to unveil the bronze statue of Raj & Simran at London’s Leicester Square today, celebrating 30 years of Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ)!



Incredibly delighted that DDLJ is the first Indian… pic.twitter.com/8wjLToBGYc — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 4, 2025

DDLJ का जादू अब भी कायम

DDLJ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड (Bollywood) और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतिहास का हिस्सा बन चुकी है.

ये फिल्म आज भी थिएटर्स में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड रखती है. मुंबई का मराठा मंदिर थिएटर 1995 में फिल्म के रिलीज़ होने के बाद से इसे आज भी लगातार दिखा रहा है. 2001 में इस फिल्म ने शोले का रिकॉर्ड तोड़ दिया. और, 2014 में इस फिल्म ने एक ही सिनेमाघर में लगातार 1000 हफ़्तों तक चलने का रिकॉर्ड भी पूरा किया.

सिर्फ 4 करोड़ रुपये के मामूली बजट पर बनने के बावजूद, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने दुनिया भर में 90 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. यह फिल्म ऐसी कुछ ही फिल्मों में से एक है जिसे अकादमिक अध्ययन में शामिल किया गया है. रिलीज़ के तीस साल बाद आज लंदन में लगी ये कांस्य की मूर्ति इसे इतिहास का हिस्सा बना देती है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.