कभी जेब में नहीं थे पैसे, आज हैं करोड़ों के मालिक: कपिल शर्मा के संघर्ष की इमोशनल कहानी

कपिल शर्मा ऑलटाइम फेवरेट कॉमेडियन में से एक हैं. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन के साथ प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है. लेकिन कपिल के ह्यूमर के अलावा जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा है, वह है उनकी नेट वर्थ.

अमृतसर से आने वाले कपिल शर्मा का शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा. उनके पिता जो एक पुलिस अधिकारी थे, का कैंसर से निधन हो गया, जिसके बाद कपिल परिवार के कमाने वाले सदस्य बन गए. कॉमेडी के प्रति जुनून होने के बावजूद, पैसों की तंगी के कारण उन्हें छोटी-मोटी नौकरियां करनी पड़ीं, जिसमें 10वीं कक्षा के बाद पीसीओ (PCO) में काम करना भी शामिल था.

Advertisment

लेकिन जैसा कि कहा जाता है, "जहां चाह, वहां राह" और कपिल ने इसे सच साबित कर दिया. महीने में मात्र 500 रुपये कमाने से लेकर आज 300 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के मालिक बनने तक, कपिल ने खुद को साबित किया है और वे 'कॉमेडी किंग' के रूप में उभरे हैं.

उनके नेटफ्लिक्स शो,'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' ने उनकी आय में भारी बढ़ोतरी की है. सियासत की रिपोर्ट के अनुसार, वह प्रति एपिसोड 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं और एक सीजन में लगभग 200 करोड़ रुपये कमाते हैं, जो उन्हें भारत के सबसे महंगे कॉमेडियन में से एक बनाता है.

Also Read: क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है? 'गॉडफादर ऑफ AI' की बड़ी चेतावनी, 2026 तक AI बदल देगा काम करने का पूरा तरीका

पंजाब में संघर्ष से लेकर नेशनल फेम तक

कपिल शर्मा का जन्म पंजाब में कपिल पुंज के रूप में हुआ था. उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब 1997 में उनके पिता, जो पुलिस बल में कार्यरत थे, का कैंसर के कारण निधन हो गया. इसके बाद, बहुत कम उम्र में ही कपिल अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य बन गए.

अपने घर को चलाने और परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए. रिपोर्ट्स के अनुसार:उन्होंने एक पीसीओ (PCO) में काम किया जहां उन्हें मात्र 500 रुपये प्रति माह मिलते थे. बाद में उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल में भी काम किया, जहां उनकी तनख्वाह 900 रुपये थी.

द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कपिल ने साझा किया कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए 10वीं कक्षा के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने भावुक होते हुए यह भी कहा कि वे अपने पिता को बहुत याद करते हैं और सोचते हैं काश वे आज उनकी इस बड़ी सफलता को देखने के लिए उनके साथ होते.

Also Read: कनाडा की स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, वेटिंग रूम में हुई भारतीय मूल के 44 वर्षीय शख्स की दर्दनाक मौत

कॉमेडी शो के साथ मिला बड़ा ब्रेक

कपिल के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' के लिए ऑडिशन दिया. हालांकि, शुरुआत में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनका चयन हुआ और वे इस शो के विजेता बने. उन्होंने पुरस्कार में मिली 10 लाख रुपये की राशि का उपयोग अपनी बहन की शादी के खर्च के लिए किया.

इसके बाद, कपिल ने 'कॉमेडी सर्कस' के लगातार कई सीजन जीते और वे टेलीविजन पर एक लोकप्रिय चेहरा बन गए. उनकी सबसे बड़ी सफलता 2013 में 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' के साथ आई, जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया. उस समय वे कथित तौर पर प्रति एपिसोड 5 करोड़ रुपये चार्ज करते थे.

Also Read: 8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग पर 2025 में कहां तक आगे बढ़ी गाड़ी? 2026 में क्या है उम्मीद

भारत के शीर्ष कॉमेडियन के रूप में कपिल शर्मा का उदय

साल 2016 में कपिल ने 'द कपिल शर्मा शो' की शुरुआत की, जिसने भारत के सबसे सफल कॉमेडियन के रूप में उनकी स्थिति को और अधिक मजबूत कर दिया. उन्होंने 2015 में फिल्म 'किस किसको प्यार करुं' के साथ बॉलीवुड में कदम रखा और बाद में 'ज्विगाटो' (Zwigato) में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया. उनकी हालिया फिल्म, 'किस किसको प्यार करुं 2', 12 दिसंबर को रिलीज हुई है.

कपिल अपनी पत्नी गिन्नी और अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं. मुंबई में अपने 15 करोड़ रुपये के अपार्टमेंट और पंजाब के फार्महाउस के अलावा, कपिल के पास मर्सिडीज-बेंज, वोल्वो और रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारें हैं. वे अक्सर अपने परिवार को यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में इंटरनेशनल वकेशंस पर ले जाते हैं और उन खूबसूरत पलों को ऑनलाइन साझा करते हैं.

Also Read: Return : टाटा म्यूचुअल फंड की इस स्कीम ने 21 साल में 36 गुना बढ़ाया पैसा, लो रेटिंग के बाद भी 18% CAGR रिटर्न

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.