Shark Tank India 5: शार्क टैंक इंडिया 5 में नई एंट्री, कौन हैं प्रथम मित्तल जो अब लगाएंगे स्टार्टअप्स पर दांव?

Shark Tank India Season 5: जैसे-जैसे 'शार्क टैंक इंडिया' (Shark Tank India) अपने बहुप्रतीक्षित पांचवें सीजन के साथ 2026 की शुरुआत में वापसी कर रहा है, अनुभवी निवेशकों के पैनल में एक नया चेहरा शामिल हुआ है. इंडियन एजुकेशन सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले प्रथम मित्तल, सबसे नए 'शार्क' के रूप में इस टैंक में कदम रख रहे हैं.

व्यवसाय और सीखने के अपने अनऑर्थोडॉक्स दृष्टिकोण के लिए मशहूर मित्तल, हाई ग्रोथ सिस्टम्स और अनुभव-आधारित इंटरप्रिन्योरशिप पर फोकस्सड एक अनूठा नजरिया साथ लेकर आए हैं. शो का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी साझा करते हुए, मित्तल ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर पोस्ट किया: "मैं इस सीजन में एक शार्क के रूप में 'शार्क टैंक इंडिया' से जुड़ रहा हूँ. जब मैंने पहली बार यह सुना तो मैं बहुत उत्साहित था. लेकिन फिर, तुरंत ही मन में एक 'इम्पोस्टर सिंड्रोम' (खुद की काबिलियत पर संदेह) वाला विचार आया: क्या मैं सच में यहां का हिस्सा हूं? क्या मैं कोई सार्थक योगदान दे पाऊंगा? ज़ाहिर है, शार्क टैंक उस तरह से काम नहीं करता जैसे असल में निवेश होते हैं. जिसने भी कंपनियां बनाई हैं या उन्हें फंड किया है वह यह बात जानता है."

लेकिन शार्क टैंक एक शक्तिशाली क्लासरूम की तरह है. यह छात्रों और परिवारों को उन शर्तों, समझौतों और इस वास्तविकता से रूबरू कराता है कि कुछ नया बनाना कठिन और अनिश्चित है, लेकिन फिर भी प्रयास करने लायक है. इसलिए, यदि वहां मेरी भूमिका इस बातचीत में थोड़ी और वास्तविकता, ईमानदारी, संदर्भ और लॉन्ग-टर्म थिंकिंग को जोड़ने की है, तो मैं इसे सार्थक मानूंगा. मैं वास्तव में यह सुनना चाहूंगा कि आप शार्क टैंक पर और क्या देखना चाहते हैं. मैं आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूं. और उन इंटरप्रिन्योर के लिए जो कॉलेज में कुछ अद्भुत या 'क्रेजी' बना रहे हैं- मैं आपसे मिलने के लिए बेहद उत्साहित हूं.

Masters’ Union और Tetr के पीछे के दूरदर्शी व्यक्तित्व

प्रथम मित्तल को मुख्य रूप से Masters’ Union के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो गुरुग्राम स्थित एक बिजनेस स्कूल है. इसने पारंपरिक एमबीए (MBA) मॉडल को चुनौती देकर काफी सुर्खियां बटोरीं. मित्तल ने एक ऐसी संस्था बनाई जहां छात्र "बिज़नेस करके बिज़नेस सीखते हैं." उन्होंने किताबी ज्ञान देने वाले प्रोफेसरों की जगह उद्योग जगत के दिग्गजों (जैसे टाटा और मैकिन्से जैसी कंपनियों के MDs और CXOs) को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया. उनके नेतृत्व में, इस स्कूल ने तब प्रसिद्धि पाई जब इसके छात्रों ने औसत प्लेसमेंट सैलरी के मामले में भारत के कुछ शीर्ष IIMs को भी पीछे छोड़ दिया.

इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, मित्तल ने हाल ही मेंTetr कॉलेज ऑफ बिजनेस लॉन्च किया है. यह एक वैश्विक अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है, जहाँ छात्र सात अलग-अलग देशों में रहकर पढ़ाई करते हैं और अपने बिज़नेस खड़े करते हैं. उनके ये शैक्षिक उपक्रम उनके मूल विश्वास को दर्शाते हैं: कि इंटरप्रिन्योरशिप केवल पढ़ने वाला विषय नहीं है, बल्कि अभ्यास करने वाला एक कौशल है. उम्मीद की जा रही है कि अपनी इसी "प्रैक्टिशनर-फर्स्ट" (अनुभव को प्राथमिकता देने वाली) विचारधारा को वे इस सीजन निवेश की बातचीत और चर्चाओं में लेकर आएंगे.

वार्टन से स्टार्टअप इकोसिस्टम तक का सफर

मित्तल की उद्यमशीलता (Entrepreneurial) की जड़ें अंतरराष्ट्रीय हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वार्टन स्कूल के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने सिस्टम साइंस और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की. उनका पालन-पोषण शिक्षा से गहरे जुड़े एक परिवार में हुआ है; उनके पिता, डॉ. अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के चांसलर और राज्यसभा सदस्य हैं.

शिक्षा क्षेत्र से पहले: आउटग्रो (Outgrow) और निवेश

शिक्षा क्षेत्र में हलचल मचाने से पहले, मित्तल ने आउटग्रो (Outgrow) की सह-स्थापना की थी, जो एक 'SaaS' (सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस) प्लेटफॉर्म है. इसका उपयोग Nike और Tesla जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियां करती हैं. उनके निवेश पोर्टफोलियो के अनुसार, उन्होंने कंस्यूमर गुड्स और टेक सेक्टर के कई उभरते स्टार्टअप्स को भी समर्थन दिया है, जिनमें PlaySuper और Serve Club जैसे ब्रांड शामिल हैं.

शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में मित्तल- अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता जैसे दर्शकों के पसंदीदा शार्क के साथ शामिल होंगे. उम्मीद है कि वे ऐसे फाउंडर्स की तलाश करेंगे जो बेहतरीन "फाउंडर-मार्केट फिट" (संस्थापक और बाजार का सटीक तालमेल) दिखाते हों और जिनमें पारंपरिक उद्योगों को बदलने का जज्बा हो.

