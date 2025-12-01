G-SHOCK ने लॉन्च की GBM-2100 सीरीज़ की नई मेटैलिक घड़ियाँ

G-SHOCK ने सोमवार को अपनी प्रसिद्ध GBM-2100 घड़ी श्रृंखला में तीन नए मेटैलिक रंग जोड़ने की घोषणा की है- शैम्पेन गोल्ड (GBM-2100A-8B), ब्लू (GBM-2100A-2B) और बरगंडी (GBM-2100A-4B). ये डिज़ाइन मूल G-SHOCK से प्रेरित हैं और 2100 सीरीज़ की खास पहचान को बनाए रखते हैं.

G-SHOCK 2100 सीरीज़ की कीमत और उपलब्धता

GBM-2100A-8B, GBM-2100A-2B और GBM-2100A-4B की कीमत ₹19,995 है. ये घड़ियाँ देशभर के विशेष Casio और G-SHOCK स्टोर्स पर उपलब्ध हैं.

G-SHOCK 2100 सीरीज़ की खासियतें

GBM-2100 घड़ी में ब्लूटूथ स्मार्टफोन लिंक और Tough Solar पावर की सुविधा है जो यात्रा या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के दौरान सटीक समय और आसान उपयोग सुनिश्चित करती है. इसका बैंड बायो-बेस्ड रेज़िन से बना है, जो पहनने में आरामदायक होने के साथ-साथ G-SHOCK की सस्टेनेबल (पर्यावरण के अनुकूल) सामग्री की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. घड़ी में 200 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंस, शॉक-रेसिस्टेंट डिज़ाइन और पांच अलार्म शामिल हैं. कंपनी के मुताबिक यह घड़ी मजबूत, भरोसेमंद और रोज़ के इस्तेमाल के लिए सही है.

ब्रांड ने एक बयान में कहा, "नए मॉडल आसानी से कैज़ुअल से लेकर फॉर्मल लुक तक फिट हो जाते हैं और हर तरह के स्टाइल और मूड के साथ अच्छे दिखते हैं. ठंडे मेटैलिक रंग डेनिम, स्ट्रीटवियर और स्नीकर्स के साथ रोज़मर्रा के लुक को बढ़िया बनाते हैं. वहीं न्यूट्रल स्वेटर, टेलर्ड जैकेट या मोनोक्रोम आउटफिट के साथ पहनने पर ये लुक को और आकर्षक बनाते हैं. ये घड़ियाँ उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों को पसंद करते हैं."

Casio ने हाल ही में भारत में अपनी पहली ऑटोमैटिक घड़ी सीरीज़ पेश की है. Edifice ब्रांड के तहत लॉन्च हुई EFK-100 सीरीज़ की शुरुआती कीमत ₹25,995 है. इस कलेक्शन में पाँच अलग मॉडल शामिल हैं. मुख्य मॉडल EDIFICE EFK-100XPB-1A है, जिसमें केस और डायल दोनों में फोर्ज्ड कार्बन का इस्तेमाल किया गया है. वहीं EFK-100CD-1A में भी फोर्ज्ड कार्बन का डायल है. बाकी EFK-100D वेरिएंट्स- 2A, 3A और 7A में प्रिसिजन इलेक्ट्रोफॉर्मिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

