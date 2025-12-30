जिन बनाम वोदका: स्वाद से लेकर बनाने के तरीके तक, जानें इनके बीच के मुख्य अंतर

यह साल का वह समय है जब हम सभी पूरे जोश और उत्साह के साथ 2026 का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं. लेकिन जैसे ही आप पार्टी की तैयारी करते हैं, अक्सर मन में एक डाउट बना रहता है कि आप जो अल्कोहल पी रहे हैं, क्या वह वास्तव में वही है जो आपने ऑर्डर की थी.

आप एक पारदर्शी कॉकटेल उठाते हैं, उसका एक घूंट लेते हैं, और कुछ अजीब सा महसूस होता है. आप एक पारदर्शी कॉकटेल उठाते हैं, उसका एक घूंट लेते हैं, और कुछ अजीब सा महसूस होता है. आप वोदका के एक स्मूथ और न्यूट्रल स्वाद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसके बजाय आपको एक तीखा, पाइन (pine) जैसा स्वाद मिलता है. संभावना है कि आपने वोदका और जिन (gin) के बीच अंतर करने में गलती कर दी है एक ऐसी चूक जो कई पीने वाले कम से कम एक बार जरूर करते हैं.

पहली नज़र में, जिन और वोदका लगभग एक जैसे दिखते हैं. दोनों ही रंगहीन, डिस्टिल्ड स्पिरिट हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा समान होती है और दुनिया भर के बार मेनू में इनका परमानेंट स्थान है. लेकिन इसके अलावा, ये दोनों स्पिरिट एक-दूसरे से काफी अलग हैं.

स्वाद का असली खेल: वोदका की सादगी बनाम जिन की खुशबू

जिन (Gin) और वोदका (Vodka) के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर उनके स्वाद का होता है. वोदका को 'न्यूट्रल' (neutral) यानी निष्पक्ष स्वाद वाला माना जाता है. यह साफ होती है, लगभग बेस्वाद होती है और इसमें बहुत कम सुगंध होती है. यही कारण है कि वोदका स्क्रूड्राइवर, कॉस्मोपॉलिटन या वोदका सोडा जैसे कॉकटेल्स में बहुत अच्छी तरह से घुलमिल जाती है. यह ड्रिंक के मुख्य स्वाद पर हावी हुए बिना उसमें समा जाती है.

इसके विपरीत, जिन (Gin) पूरी तरह अलग है. यह अपनी भीनी खुशबू (aroma) के लिए जाना जाता है. जिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जुनिपर बेरीज का होना अनिवार्य है, जो इसे चीड़ (pine) जैसा एक अनोखा स्वाद देती हैं. ज्यादातर जिन में अन्य प्राकृतिक तत्व भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि धनिया के बीज, नींबू या नारंगी के छिलके, इलायची, एंजेलिका की जड़ या अन्य जड़ी-बूटियां. इन चीजों के मेल से जिन में कई तरह के स्वाद आ जाते हैं कभी यह जड़ी-बूटियों जैसा मसालेदार लगता है, तो कभी इसमें फूलों की महक और नींबू जैसा खट्टापन महसूस होता है.

अल्कोहल की मात्रा: कौन है ज्यादा स्ट्रांग?

अल्कोहल की मात्रा के मामले में, जिन और वोदका में अंतर कम और समानताएं ज़्यादा हैं. आमतौर पर बाज़ार में मिलने वाली इन दोनों स्पिरिट्स में 40% ABV (Alcohol by Volume) होता है. कुछ प्रीमियम या खास ब्रांड्स में यह मात्रा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन असल में कोई भी एक-दूसरे से ज़्यादा "स्ट्रॉन्ग" नहीं होती. स्ट्रांग का परसेप्शन स्वाद से आता है. जिन का स्वाद इसके बोटैनिकल्स के कारण तीखा लगता है, जबकि वोडका अपनी न्यूट्रैलिटी के कारण अधिक स्मूद महसूस होता है.

वोदका कैसे बनती है?

वोदका को अनाज या स्टार्च वाली चीज़ों जैसे गेहूं, राई, मक्का या आलू को फरमेंट करके बनाया जाता है. इसे बनाने का मेन गोल यह होता है कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट न रहे. वोदका को कई बार डिस्टिल औरफ़िल्टर किया जाता है अक्सर चारकोल यानी कोयले का इस्तेमाल करके, ताकि इसकी सारी अशुद्धियां और स्वाद को खत्म किया जा सके. एंड रिजल्ट एकदम साफ़ स्पिरिट होती है, जिसमें मुख्य रूप से इथेनॉल और पानी होता है. यही वजह है कि अलग-अलग ब्रांड्स की वोदका के स्वाद में बहुत ही मामूली अंतर होता है.

जिन कैसे बनाई जाती है?

जिन की शुरुआत वोडका की तरह होती है, एक न्यूट्रल बेस स्पिरिट का उपयोग करके. मुख्य अंतर इसके बाद आता है. इस बेस स्पिरिट को बोटैनिकल्स के साथ इन्फ्यूज या फिर से डिस्टिल किया जाता है, जिसमें जुनिपर अनिवार्य होता है. डिस्टिलर्स इन सामग्री को सावधानीपूर्वक चुनते और संतुलित करते हैं ताकि एक विशिष्ट स्वाद बनाया जा सके. यही कारण है कि जिन का स्वाद एक-दूसरे से बहुत अलग हो सकता है, भले ही वे समान बेस से शुरू हुई हों.

वोडका या जिन: कौन आपके लिए सही है?

यदि आप ऐसे हल्के और स्मूद ड्रिंक पसंद करते हैं जहां मिक्सर का स्वाद उभर कर आए तो वोडका आमतौर पर सुरक्षित विकल्प होती है. यदि आप परतदार स्वाद और सुगंधित कॉकटेल जैसे जिन और टॉनिक या नेग्रोनी का आनंद लेते हैं, तो जिन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.

तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई क्लियर ड्रिंक हो, तो उसे पीने से पहले एक पल रुकें. वह पाइन जैसा तीखा स्वाद या एकदम साफ़ फिनिश आपको तुरंत बता देगी कि आपके हाथ में कौन सी ड्रिंक है. इस तरह आप दोबारा कभी इन दोनों के बीच कन्फ्यूज़ नहीं होंगे.

