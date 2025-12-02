Golden visas vs golden passports: क्या हैं ये और आपके लिए कौन सा सही है?

Golden Visas vs Golden Passports: 60 से अधिक देशों में अब इंवेस्टमेंट के ज़रिए रेसिडेंसी या सिटिज़नशिप पाने के ऑप्शंस मौजूद हैं. ऐसे अमीर व्यक्ति जो बेहतर यात्रा विकल्प या व्यावसायिक अवसर तलाश रहे हैं, उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि गोल्डन पासपोर्ट और गोल्डन वीज़ा में क्या अंतर है.

दोनों के लिए शुरू में काफी बड़ा इनवेस्टमेंट चाहिए, लेकिन इनवेस्टर्स को जो मिलता है, वह पूरी तरह अलग होता है. इसलिए आज हम यह एक्सप्लोर करेंगे कि गोल्डन वीज़ा और गोल्डन पासपोर्ट क्या हैं और दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या हैं.

Advertisment

Also Read: Putin to meet Modi: 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के क्या होंगे एजेंडे, जानिए पूरा विवरण

गोल्डन पासपोर्ट बनाम गोल्डन वीज़ा: क्या हैं ये?

गोल्डन वीज़ा उन लोगों को दूसरे देश में रहने की अनुमति देता है जो वहां पर्याप्त निवेश करते हैं. आम तौर पर इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी खरीदना, बिज़नेस में निवेश करना, या सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाना. निवेशकों को अस्थायी निवास मिलता है, जिसमें अक्सर बहुत कम शर्तें होती हैं – परिवार के सदस्य भी साथ आ सकते हैं, और होल्डर्स को अक्सर कुछ क्षेत्रों में फ्रीली ट्रैवल करने की सुविधा मिलती है.

मुख्य बात यह है कि: गोल्डन वीज़ा तुरंत किसी को नागरिकता नहीं देता. इसे कुछ सालों तक होल्ड करने के बाद, कई देश होल्डर्स को पर्मानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करने की अनुमति देते हैं. असली सिटिज़नशिप के लिए, ज्यादातर देशों में पहले वहां 5 से 10 साल तक रहना जरूरी होता है.

वहीं, गोल्डन पासपोर्ट थोड़े अलग हैं. इसमें निवेश करते ही आपको तुरंत नागरिकता मिल जाती है, कोई लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता. ये प्रोग्राम लोगों को रेसिडेंसी प्रोसेस को पूरी तरह स्किप करने की अनुमति देते हैं – बस निवेश करें, पेपरवर्क पूरा करें, और और बस पासपोर्ट के साथ तुरंत नागरिक बन जाएँ. इसकी कीमत काफी अलग-अलग हो सकती है. उदाहरण के लिए, वानूआतू में यह करीब $130,000 है, जबकि ऑस्ट्रिया और माल्टा जैसे यूरोपीय देशों में यह मिलियन्स यूरो तक हो सकता है. एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद उन्हें वहां जन्मे व्यक्ति के समान वोट देना, यात्रा के दौरान सरकारी सुरक्षा और हेल्थकेयर व सोशल सर्विसेस का फायदा जैसे अधिकार मिलते हैं.

लोकप्रिय गोल्डन वीज़ा वाले देश हैं: ग्रीस, पुर्तगाल, माल्टा, और इटली. ये आकर्षक इसलिए हैं क्योंकि ये स्टेबल हैं और अच्छी जीवन गुणवत्ता देते हैं. ग्रीक माइग्रेशन मंत्रालय के अनुसार, ग्रीस ने हाल ही में एथेंस, थेसालोनिकी, मायकोनोस, सांतोरिनी और अन्य हाई-डिमांड एरियाज में मिनिमम प्रॉपर्टी निवेश को €800,000 तक बढ़ा दिया है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी €250,000 स्वीकार किए जाते हैं. पांच कैरिबियाई देशों सेंट किट्स, डोमिनिका, ग्रेनेडा, एंटिगुआ और बारबुडा, और सेंट लूसिया ने जुलाई 2024 से अपने सिटिज़नशिप प्रोग्राम्स की फीस बढ़ाकर कम से कम $200,000 करने का ऐलान किया है. ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि यह कदम यूएस और यूरोपीय यूनियन के दबाव के जवाब में लिया गया है.

Also Read: Sanchar Saathi App: संचार साथी ऐप का काम क्या है? ये यूजर और मोबाइल फोन, दोनों के लिए कैसे है फायदेमंद

गोल्डन पासपोर्ट बनाम गोल्डन वीज़ा: आपको किसकी ज़रूरत है?

सही विकल्प आपके व्यक्तिगत हालात पर निर्भर करता है जैसे आपको कितनी जल्दी जरूरत है, क्या आपकी होम कंट्री ड्यूल सिटिज़नशिप की अनुमति देती है, आप कितना निवेश कर सकते हैं, और आपकी लंबी अवधि की योजनाएँ क्या हैं.

गोल्डन पासपोर्ट उन लोगों के लिए सबसे अच्छे हैं जो तुरंत नागरिकता चाहते हैं लेकिन किसी और देश में रहना नहीं चाहते. ऑस्ट्रिया और सेंट किट्स जैसे देश वहां रहने की शर्त के बिना भी पासपोर्ट देते हैं. यह उन बिज़नेस प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं, या उन परिवारों के लिए जो तुरंत बेहतर स्कूल और हेल्थकेयर चाहते हैं, या उन लोगों के लिए जिनके पास वीक पासपोर्ट है और उन्हें बेहतर ट्रैवल एक्सेस चाहिए. इनकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन लाभ तुरंत मिलते हैं और स्थानांतरण की कोई आवश्यकता नहीं होती.

लेकिन इसका एक नुकसान भी है. हाल के समय में इन प्रोग्राम्स पर काफी सवाल उठे हैं. यूके होम ऑफिस के अनुसार, यूके ने अपना प्रोग्राम 2022 में बंद कर दिया. साइप्रस ने 2020 में यह प्रोग्राम खत्म किया और स्पेन ने अप्रैल 2025 में अपना गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया.

आलोचकों का कहना है कि ये प्रोग्राम रिस्की हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसलिए आगे चलकर सख्त नियम और कड़े बैकग्राउंड चेक की उम्मीद करें.

Also Read: NFO : डिविडेंड देने वाले लीडर शेयरों में निवेश का मौका, मिरे एसेट के एनएफओ में क्या है खास

गोल्डन वीज़ा में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन शुरुआत में खर्च कम होता है. यह उन लोगों के लिए ठीक है जो रेजीडेंसी को आगे चलकर सिटीजनशिप पाने का पहला स्टेप मानते हैं. कई लोग अपना मूल पासपोर्ट रखते हुए किसी दूसरे देश की रेजीडेंसी का फायदा उठाते हैं. यह बात खास तौर पर भारत, सऊदी अरब और चीन जैसे देशों के नागरिकों के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि ये देश ड्यूल सिटिज़नशिप की अनुमति नहीं देते. ऐसे में गोल्डन वीज़ा लोगों को यह मौका देता है कि वे अपनी मूल नेशनलिटी छोड़े बिना दूसरे देश की रेजीडेंसी का फायदा उठा सकें.

परिवार के मामले में भी फर्क पड़ता है. दोनों प्रोग्राम आम तौर पर पति/पत्नी, बच्चे, और कभी-कभी माता-पिता या भाई-बहनों को भी कवर करते हैं. गोल्डन पासपोर्ट में पूरा परिवार तुरंत नागरिक बन जाता है. लेकिन गोल्डन वीज़ा में जब नागरिकता लेने का समय आता है तो हर परिवार के सदस्य को अलग-अलग क्वालिफाई करना पड़ता है.

Also Read: Sanchar Saathi App: अब हर नए फोन में होगा संचार साथी, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर खास ऐप के क्या हैं मायने

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.