Dhurandhar Controversy : 'एंटी-पाकिस्तान' थीम के चलते 6 खाड़ी देशों में बैन

Dhurandhar Box Office Triumph:Ranveer Singh की फिल्म 'धुरंधर' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है, जो 300 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुँच रही है. हालांकि कई गल्फ देशों ने आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर रिलीज़ को बैन कर दिया है और इसकी 'पाकिस्तान-विरोधी' सामग्री की निंदा की है. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की रिलीज़ बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और कतर में रोक दी गई है.

भारत में प्रशंसक जहाँ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल के वायरल प्रदर्शन की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं वे राष्ट्रवाद-प्रेरित थीम की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पा रहे हैं.

धर, जिन्हें उनकी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर एक ज़बरदस्त नज़रिया पेश किया था. उन्होंने इस जॉनर में अपनी जगह तब और पक्की कर ली जब उन्होंने 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्में बनाना जारी रखा.

'धुरंधर' की मुसीबतों से मुलाकात

इसी हफ़्ते फ़िल्म धुरंधर को बलोच नेता मीर यार ने भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखकर रणवीर सिंह की इस स्पाई थ्रिलर में संस्कृति और परंपरा के चित्रण की निंदा की. एक दृश्य में किरदारों को 'अल्लाह ओ अकबर' का नारा लगाते हुए दिखाया गया है, जिस पर यार ने आपत्ति जताते हुए दावा किया कि 'बलोच धार्मिक रूप से प्रेरित नहीं हैं' और उन्होंने कभी भी भारतीय हितों को नुकसान पहुँचाने के लिए ISI के साथ सहयोग नहीं किया है.

इसी तरह एक अन्य सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, “बहरीन, क़तर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूएई में धुरंधर रिलीज़ नहीं हुई है. यह आशंका पहले से थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिल्म को ‘एंटी-पाकिस्तान’ माना जा रहा था. अतीत में भी इस तरह की फिल्में इस रीजन में रिलीज़ नहीं हो पाईं थीं. फिर भी धुरंधर की टीम ने कोशिश की, लेकिन सभी देशों ने फिल्म की थीम को मंजूरी नहीं दी. इस वजह से धुरंधर किसी भी गल्फ देश में रिलीज़ नहीं हुई.”

फिल्म की कहानी पाकिस्तान के ल्यारी शहर में चलती है. रणवीर सिंह फिल्म में हमज़ा अली के रूप में नजर आते हैं जो अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए रहमान डकैत के गैंग में घुसपैठ करता है. फिल्म लो लेकर यह अटकलें भी तेज हुई थीं कि क्या धुरंधर किसी वास्तविक घटना पर आधारित है. रिलीज़ से पहले दिवंगत मेजर मोहित शर्मा की मां ने दावा किया था कि कहानी काफी हद तक उनके बेटे के जीवन से प्रेरित है. उचित क्रेडिट न मिलने का आरोप लगाते हुए, उनके परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म में की गई प्रस्तुति पर स्पष्टीकरण मांगा. हालांकि सेंसर बोर्ड और मेकर्स ने फिल्म के पीछे अपनी प्रेरणाओं को स्पष्ट किया और फिल्म बिना देरी के रिलीज़ हो गई.

