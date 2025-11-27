scorecardresearch
Hema Malini Remembers Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी की पहली पोस्ट: ‘खालीपन हमेशा मेरे साथ रहेगा’

Dharmendra Tribute: धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया, कुछ ही दिन पहले वह 90 साल के होने वाले थे. हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट में लिखा कि उनका व्यक्तिगत नुकसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और उनका खालीपन हमेशा रहेगा.

Dharmendra and Hema Malini

Hema Malini’s tribute post for Dharmendra: अपने भावुक नोट में हेमा मालिनी ने लिखा कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ पति ही नहीं थे, बल्कि हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होने वाले भरोसेमंद साथी और सहारा देने वाले इंसान थे.

Hema Malini's Emotional Tribute to Dharmendra: फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक- हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का 45 साल का साथ 24 नवंबर को अचानक तब खत्म हो गया जब हेमा मालिनी ने 24 नवंबर को अपने पति और 25 से अधिक फ़िल्मों में सह-कलाकार रहे धर्मेंद्र को खो दिया. पिछले कुछ महीनों से धर्मेंद्र सांस की दिक्कतों से जूझ रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल भी जाना पड़ था. शोले फेम यह लोकप्रिय जोड़ी एक भावुक प्रेम संबंध के बाद विवाह के बंधन में बंधी थी. हालांकि वे कभी साथ नहीं रहे और दोनों के बीच 13-15 वर्ष का उम्र अंतर था, फिर भी उनकी प्रेम कहानी फिल्म उद्योग की सबसे यादगार कहानियों में से एक है.

धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद, हेमा मालिनी ने X पर पोस्ट कर बताया कि अभिनेता के गुजरने से उनके जीवन में जो गहरा खालीपन पैदा हुआ है, वह अब जीवनभर उनके साथ रहेगा.

अपनी भावुक पोस्ट में हेमा मालिनी ने लिखा कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ एक पति नहीं थे, बल्कि हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले याद आने वाले, सहारा देने वाले इंसान थे.

“धर्म जी❤️ वह मेरे लिए बहुत कुछ थे. प्यार करने वाले पति, हमारी दो बेटियों ईशा और आहाना के आदरणीय पिता, दोस्त, विचारक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल समय में मेरे लिए सबसे भरोसेमंद इंसान—असल में, वह मेरे लिए सब कुछ थे!” 

‘हमेशा प्यार और लगाव दिखाते थे…’

धर्मेंद्र के व्यक्तित्व की झलक साझा करते हुए हेमा मालिनी ने लिखा कि “अपने सहज और दोस्ताना स्वभाव से उन्होंने मेरे परिवार के सभी लोगों का दिल जीत लिया था. वो हमेशा हर किसी के प्रति प्यार और लगाव दिखाते थे.”

धर्मेंद्र के जाने के बाद पहली बार बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र के जाने से वे बहुत दुखी हैं और इस दर्द को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है.  

‘व्यक्तिगत नुकसान बयां नहीं किया जा सकता’

हेमा मालिनी ने लिखा, “मेरा निजी नुकसान बयां नहीं किया जा सकता और जो खालीपन उनके जाने से हुआ है, वह पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा. 😢 इतने सालों साथ रहने के बाद अब मेरे पास बस बहुत सारी यादें बची हैं, जिनमें मैं हमारे खास लम्हों को दोबारा जी सकती हूँ.”

उन्होंने आगे धर्मेंद्र की फिल्मों और उनकी उपलब्धियों की भी बात की.

उन्होंने लिखा, “एक पब्लिक पर्सनालिटी के रूप में उनकी प्रतिभा, उनकी सादगी और उनका हर किसी को पसंद आने वाला अंदाज़ उन्हें एक अलग और खास पहचान देता है. फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम और काम हमेशा याद रहेंगे.” 

90वें जन्मदिन से पहले कह गए अलविदा

धर्मेंद्र का निधन सोमवार, 24 नवंबर को उनके घर पर हुआ. यह खबर और भी दुखद थी क्योंकि कुछ ही दिन बाद, 8 दिसंबर को वह 90 साल के होने वाले थे. धर्मेंद्र 12 नवंबर 2025 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे और घर पर ही स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे थे.

धर्मेंद्र के निधन के बाद जब हेमा मालिनी अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए पवन हंस क्रेमेटोरियम गईं तब वे बहुत दुखी नज़र आईं. सोशल मीडिया पर उनकी इस पहली पोस्ट ने दोनों के बीच के गहरे और खास रिश्ते को बयां कर दिया.

