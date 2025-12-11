वीकेंड पर रोड ट्रिप का प्लान है? दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के पास मौजूद ये खूबसूरत ड्राइव आपकी लिस्ट में ज़रूर शामिल होनी चाहिए

हम सब ने कभी न कभी वो पल महसूस किया है जब बैग पैक करके कार स्टार्ट की और चल पड़े आस पास ही किसी एक सड़क यात्रा पर. रास्ते में खुलते हरे-भरे नज़ारे, सड़क किनारे के छोटे ढाबों पर चाय या परांठे का मज़ा, और परिवार या दोस्तों के साथ बेफिक्र हंसी-मज़ाक- ये यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं. सड़क यात्रा सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि रोज़मर्रा की भागदौड़ से एक छोटा ब्रेक, धीमी गति का आनंद और जीवन के छोटे-छोटे सुखों का अनुभव है.

बेहतर हाईवे, स्मूथ एक्सप्रेसवे और रास्ते में बढ़िया फैसिलिटीज की वजह से अब अधिकतर यात्री वीकेंड गेटअवे के लिए कार से यात्रा करना पसंद करने लगे हैं. दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरु जैसे शहरों को खास सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि यहां कई ऐसे स्थल हैं जो आसानी से पहुंचने योग्य हैं, खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं और यहाँ हर तरह के यात्रियों के लिए बहुत कुछ देखने और करने को मिलता है.

Advertisment

Also Read: Shahrukhz by Danube Sold Out: शाहरुख्ज बाय डेन्यूब दुबई में लॉन्च होते ही हुआ सोल्ड आउट, ₹5,000 करोड़ से अधिक की हुई बुकिंग

दिल्ली के आसपास की शानदार रोड ट्रिप्स

दिल्ली-एनसीआर में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये खूबसूरत हिल स्टेशनों, रेगिस्तानी कस्बों और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े हुए हैं. अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो आइए जानते हैं कि आप किन-किन जगहों की यात्रा कर सकते हैं?

1.नीमराना (139 किमी)

राजस्थान में स्थित नीमराना, दिल्ली से सबसे नज़दीक और लोकप्रिय सड़क यात्रा स्थलों में से एक है. यहाँ का मुख्य आकर्षण नीमराना फोर्ट पैलेस है, जो अब एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित हो चुका है. यदि आप एक छोटा ब्रेक लेना चाहते हैं, खूबसूरत नज़ारों के बीच लंच का आनंद लेना चाहते हैं, या ज़िप-लाइनिंग का रोमांच अनुभव करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है. NH48 के रास्ते यात्रा करना आसान है. आमतौर पर यहाँ पहुंचने में लगभग दो घंटे लगते हैं, जिससे यह एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिप का ऑप्शन बन जाता है.

2. आगरा (232 किमी)

दिल्ली से आगरा एक बहुत ही पॉपुलर रोड ट्रिप है, खासकर यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से जो सफ़र को तेज़ और आरामदायक बनाता है. यहां आप ताजमहल, आगरा किला और मेहताब बाग देख सकते हैं. ड्राइव लगभग तीन से चार घंटे की है, इसलिए आप इसे दिन में ही घूम सकते हैं, लेकिन कई लोग एक रात रुककर आराम करना पसंद करते हैं.

3. जयपुर (310 किमी)

पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर भी एक लोकप्रिय रोड ट्रिप डेस्टिनेशन है. यहां के किले, महल, बाज़ार और स्वादिष्ट खाने की चीज़ें सालभर यात्रियों को आकर्षित करती हैं. दिल्ली–जयपुर हाईवे थोड़ा व्यस्त है लेकिन लगातार बेहतर हो रहा है. यहाँ की यात्रा में लगभग पांच घंटे लगते हैं. ट्रैफ़िक से बचने के लिए कई लोग सुबह जल्दी निकलना पसंद करते हैं.

Also Read; आमिर खान की 3 इडियट्स का सीक्वल जल्द: ‘चतुर’ से लेकर ‘मिलिमीटर’ तक, जानें कलाकार अभी क्या कर रहे हैं

4. ऋषिकेश (259 किमी)

ऋषिकेश उन लोगों की पसंदीदा जगह है जो एडवेंचर, नेचर और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन चाहते हैं. यहाँ की ड्राइव लगभग पांच से छह घंटे की है, हालांकि हरिद्वार के पास ट्रैफ़िक के अनुसार समय थोड़ा बढ़ सकता है. यात्री यहाँ राफ्टिंग, कैम्पिंग, कैफ़े और गंगा आरती का अनुभव लेने आते हैं. पिछले कुछ वर्षों में सड़कें काफी बेहतर हो गई हैं, जिससे यह एक ताज़गी भरी रोड ट्रिप बन गई है.

5. लैंसडाउन (282 किमी)

उत्तराखंड का लैंसडाउन एक शांत पहाड़ी स्थल है जो अपने शांत वातावरण और पाइन के जंगलों के लिए जाना जाता है. जैसे ही आप पहाड़ियों के करीब पहुंचते हैं, रास्ता बेहद खूबसूरत हो जाता है. ड्राइव में लगभग छह से सात घंटे लगते हैं और यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और आरामदायक वीकेंड बिताना चाहते हैं.

मुंबई के आसपास की लोकप्रिय रोड ट्रिप्स

मुंबई, वह शहर जो कभी सोता नहीं, कई खूबसूरत कोस्टल ड्राइव, हिल स्टेशन और छोटे कस्बों से घिरा हुआ है. सभी जगहें कुछ घंटे की दूरी पर हैं. पश्चिमी घाट और पास के समुद्र तट ड्राइव को और भी मनोहारी बना देते हैं.

1.लोनावला और खंडाला (85 किमी)

ये जुड़वां हिल स्टेशन मुंबईवासियों की क्लासिक पसंद हैं. मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे यात्रा को आसान और तेज़ बना देता है. आप लोनावला में मॉनसून के दौरान झरने, मैगी पॉइंट्स, टाइगर पॉइंट और ठंडे-ठंडे मौसम का आनंद ले सकते हैं. ड्राइव आमतौर पर लगभग दो घंटे की होती है.

2.अलीबाग (88 किमी)

अलीबाग मुंबई का एक लोकप्रिय बीच गेटअवे है. यूं तो यहाँ पहुंचने के लिए लगभग तीन घंटे का ड्राइव टाइम लगता है लेकिन आउटस्कर्ट्स के ट्रैफ़िक के अनुसार ये थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है. वर्सोली और नागांव जैसे बीचेस यहाँ का मुख्य आकर्षण हैं. कई यात्री मुंबई से मंडवा के लिए रो-रो फेरी लेते हैं और फिर अपने ठहरने के स्थान तक ड्राइव करते हैं, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है.

Also Read: Goa Nightclub Fire Update: आरोपी लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया, रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द भारत प्रत्यर्पण संभव

3.महाबलेश्वर (214 किमी)

महाबलेश्वर एक लंबी लेकिन बेहद सुखद रोड ट्रिप है. यह हिल स्टेशन अपने खूबसूरत व्यू पॉइंट्स, स्ट्रॉबेरी और सालभर ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. पश्चिमी घाट से होकर गुजरने वाली सड़कें ड्राइव को और भी शानदार बना देती हैं. मुंबई से यहाँ पहुंचने में आमतौर पर लगभग छह घंटे लगते हैं.

4. इगतपुरी (148 किमी)

इगतपुरी मुंबई के पास स्थित एक शांत हिल टाउन है जो हरियाली, भावली डैम और विपाशना सेंटर के लिए जाना जाता है. खासकर मॉनसून के दौरान यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. NH160 से होकर ड्राइव आरामदायक रहती है और लगभग ढाई घंटे में आप यहां पहुंच जाते हैं.

5. लवासा (192 किमी)

लवासा एक आधुनिक, खूबसूरत हिल सिटी है जो यूरोपियन-स्टाइल वास्तुकला और झील किनारे के नज़ारों के लिए मशहूर है. यहां की सड़कें घुमावदार और हरी-भरी हैं जो ड्राइव को काफी आनंददायक बना देती हैं. मुंबई से लवासा पहुंचने में लगभग पाँच घंटे लगते हैं, और यह उन यात्रियों के लिए परफेक्ट है जो एक शांत, सुन्दर और फोटो-फ्रेंडली जगह तलाश रहे हैं.

लवासा झील किनारे बने रंग-बिरंगे भवनों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. ज़्यादातर रास्ता स्मूथ है, हालांकि आख़िरी हिस्सा घुमावदार सड़कों वाला है. यहां कई लोग आराम से समय बिताने या फोटोग्राफी के लिए आते हैं. मुंबई से यात्रा का समय लगभग चार से पाँच घंटे का होता है.

Also Read: Dhurandhar Box Office collection Day 6: हाई-ऑक्टेन थ्रिलर धुरंधर, पहले हफ्ते में 250 करोड़ के करीब

बेंगलुरु के आसपास की सड़क यात्राएं

बेंगलुरु सड़क यात्रा पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन शहरों में से एक है. यहां से पहाड़, झीलें, वाइल्डलाइफ़ और कॉफी एस्टेट्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. बेंगलुरु के आसपास की हाईवे सड़कें चौड़ी और अच्छी तरह से मेंटेन रहती हैं.

1. मैसूर – 141 किमी

मैसूर बेंगलुरु से जाने वाली सबसे आसान ड्राइव में से एक है, जिसका श्रेय जाता है मैसूर–बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को. यहाँ की यात्रा का समय काफी कम हो चुका है. लगभग दो घंटे में यहाँ पहुंचा जा सकता है. यहां मैसूर पैलेस, चामुंडी हिल्स और स्थानीय बाज़ार देखने लायक हैं. शहर साफ-सुथरा, व्यवस्थित और एक आरामदायक वीकेंड के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.

2. कुर्ग – 252 किमी

कुर्ग, जिसे कोडागु भी कहा जाता है, हरियाली और कॉफी प्लांटेशन पसंद करने वालों की पहली पसंद है. यहां की ड्राइव लगभग पांच से छह घंटे की होती है. जैसे ही आप पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं. यहां कई यात्री कॉफी एस्टेट्स के बीच बने होमस्टे में रुकना पसंद करते हैं.

3. चिकमंगलूरू (248 किमी)

चिकमंगलूरू भी एक लोकप्रिय पहाड़ी क्षेत्र और कॉफी ज़ोन है. रास्ते में कई सुंदर दृश्य और अच्छी हाईवे सड़कों का अनुभव मिलता है. मुल्लायनगिरी, बाबा बुदनगिरी और हेब्बे फॉल्स जैसी जगहें प्रकृति प्रेमियों को खूब आकर्षित करती हैं. यहाँ पहुँचने में आमतौर पर लगभग पाँच घंटे लगते हैं.

4. नंदी हिल्स (57 किमी)

नंदी हिल्स बेंगलुरु से सबसे तेज़ और आसान रोड ट्रिप है. यह जगह सूर्योदय के नज़ारों और पुराने किले जैसी संरचनाओं के लिए मशहूर है. कई लोग सुबह-सुबह निकलते हैं ताकि ठंडी हवा और खूबसूरत मौसम का मज़ा ले सकें. यहाँ की ड्राइव लगभग डेढ़ घंटे की होती है.

5. कबिनी (204 किमी)

कबिनी वाइल्डलाइफ़ पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यह क्षेत्र बैकवॉटर, सफ़ारी और जंगल रिसॉर्ट्स के लिए जाना जाता है. अक्सर यहाँ हाथी, हिरण और कभी-कभी तेंदुआ या बाघ भी दिखाई दे जाते हैं. सड़कें ज्यादातर अच्छी हैं और सफ़र लगभग चार घंटे का होता है.

तो अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो अब देर मत कीजिए!

चाहे आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में हों—हर बड़ा शहर कुछ ही घंटों की दूरी पर शानदार गेटअवे से घिरा है. बस अपना बैग पैक कीजिए और सफ़र पर निकल पड़िए!

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.