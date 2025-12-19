2025 में बॉक्स ऑफिस पर इन 10 हॉलीवुड फिल्मों ने मचाया तहलका!

2025 के हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर किसी एक खास ट्रेंड का दबदबा तो नहीं रहा, लेकिन कुछ क्लियर विनर्स जरूर सामने आए. बड़े सीक्वल्स ने ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचना जारी रखा, वहीं एनिमेशन फिल्मों ने एक बार फिर अपनी ताकत साबित की. इसके साथ ही, कुछ एस्टाब्लिशड फ्रेंचाइजी ने स्टूडियोज को यह याद दिलाया कि थियेट्रिकल रिलीज आज भी क्यों मायने रखती है.

इंडस्ट्री ट्रैकर 'बॉक्स ऑफिस मोजो' और 'वैराइटी' की रिपोर्टों के अनुसार, इस साल आखिरकार यह साबित हो ही गया कि दर्शक अभी भी लार्ज स्केल सिनेमा के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं – खासकर तब, जब फिल्में डीप इमोशनल कनेक्शंस को छूती हैं या फिर तब जब वे एक बिलकुल अलग विजुअल अनुभव प्रदान करती हैं. यहाँ उन टॉप 10 हॉलीवुड फिल्मों पर एक नजर है, जिन्होंने इस साल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया.

1. ज़ूटोपिया 2 (Zootopia 2)

ग्लोबल कमाई: $1.14 बिलियन

ज़ूटोपिया के हलचल भरे महानगर में वापस लौटते हुए, जूडी हॉप्स और निक वाइल्ड खुद को एक रहस्यमयी रैपटाइल का पीछा करते हुए पाते हैं, जो शहर में सब कुछ बिगाड़ने की धमकी देता है. इस सीक्वल ने लगभग एक दशक के लंबे इंतज़ार का भरपूर लाभ उठाया और दर्शकों की कई पीढ़ियों को आकर्षित करने के लिए अपनी एनिमेटेड दुनिया का व्यापक विस्तार किया. चीन और यूरोप में इसके रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन ने इसे मात्र 17 दिनों में एक बिलियन डॉलर के आंकड़े के पार पहुँचा दिया.

2. लीलो एंड स्टिच (Lilo & Stitch)

ग्लोबल कमाई: $1.04 बिलियन

2002 की कल्ट क्लासिक फिल्म की यह 'लाइव-एक्शन' प्रस्तुति एक अकेली हवाईयन लड़की की कहानी है, जिसकी दोस्ती एक विनाशकारी दूसरे ग्रह के जीव यानी एलियन से हो जाती है. डिज़नी ने यह साबित कर दिया कि नास्टैल्जिया आज भी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं. "आइलैंड वाइब्स" और 'स्टिच' के लिए उच्च गुणवत्ता वाले VFX (विजुअल इफेक्ट्स) का उपयोग करके, यह फिल्म ग्लोबल लेवल पर $1 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली पहली 'लाइव-एक्शन/CGI हाइब्रिड' फिल्म बन गई.

3. ए माइनक्राफ्ट मूवी (A Minecraft Movie)

ग्लोबल कमाई: $958 मिलियन

चार अलग-अलग स्वभाव वाले लोग एक पोर्टल के ज़रिए एक 'क्यूबिक' दुनिया में खिंचे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें घर लौटने का रास्ता खोजने के लिए "ओवरवर्ल्ड" के नियमों में महारत हासिल करनी होती है. पुराने समीक्षकों की शंकाओं के बावजूद, माइनक्राफ्ट ब्रांड की विशाल लोकप्रियता ने लाखों बच्चों और गेमर्स को सिनेमाघरों तक पहुँचाया. इसने किसी वीडियो गेम एडेप्टेशन के लिए अब तक के सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और महज कुछ ही फासले से एक बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने से चूक गई.

4. जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ (Jurassic World Rebirth)

ग्लोबल कमाई: $869 मिलियन

डोमिनियन की घटनाओं के पाँच साल बाद सेट यह सॉफ्ट रीबूट स्कारलेट जोहानसन को एक गुप्त ऑपरेशन्स एक्सपर्ट के रूप में पेश करता है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक प्री हिस्टोरिक जाइंट्स से डीएनए सैंपल हासिल करने के मिशन पर एक टीम का नेतृत्व करती हैं. गैरेथ एडवर्ड्स के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने “बैक-टू-बेसिक्स” थ्रिलर अप्रोच अपनाई. यह शैली उन प्रशंसकों को खास तौर पर पसंद आई, जिन्हें लगने लगा था कि यह फ्रेंचाइज़ी जरूरत से ज्यादा साइंस-फिक्शन की ओर झुक गई है. इसी वजह से फिल्म ने समर सीज़न में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया.

5. हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन (How to Train Your Dragon)

ग्लोबल कमाई: 636 मिलियन डॉलर

प्रिय वाइकिंग और ड्रैगन के रिश्ते को इस एनिमेटेड मास्टरपीस के लाइव-एक्शन रीमेक के ज़रिए नए सिरे से जीवंत किया गया. यूनिवर्सल की रणनीति साफ थी—आईमैक्स में ड्रैगन-फ्लाइट के भव्य विज़ुअल अनुभव का पूरा फायदा उठाना. कहानी की भावनात्मक गहराई ने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिकी रहे. नतीजतन, यह लगभग दो महीनों तक टॉप फाइव फिल्मों में बनी रही.

6. F1

ग्लोबल कमाई: 631 मिलियन डॉलर

ब्रैड पिट ने इस फिल्म में एक अनुभवी रेसिंग ड्राइवर की भूमिका निभाई है, जो रिटायरमेंट से बाहर आकर फॉर्मूला वन सर्किट पर एक युवा प्रतिभा को मेंटर करता है. असली ग्रां प्री वीकेंड्स के दौरान शूट की गई इस फिल्म के हाइपर-रीयलिस्टिक रेसिंग सीक्वेंस ने इसे एक ग्लोबल सिनेमाई इवेंट बना दिया. जिन अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में एफ1 एक प्रमुख खेल है, वहाँ इस फिल्म ने असाधारण प्रदर्शन किया. इसी वजह से यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रेसिंग फिल्म बन गई.

7. सुपरमैन (Superman)

ग्लोबल कमाई: 617 मिलियन डॉलर

जेम्स गन के बहुप्रतीक्षित रीबूट में एक युवा क्लार्क केंट की कहानी दिखाई गई, जो अपने क्रिप्टोनियन वंश और मानव परवरिश के बीच संतुलन बनाता है. पहले के संस्करणों की अंधेरी टोन को छोड़कर यह फिल्म एक उज्ज्वल और अधिक आशावादी नायक पेश करती है. इस रीबूट ने डीसी यूनिवर्स को सफलतापूर्वक नया जीवन दिया और सबसे स्ट्रांग सपोर्ट इसे नार्थ अमेरिका में मिला.

8. मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग (Mission: Impossible – The Final Reckoning)

ग्लोबल कमाई: 599 मिलियन डॉलर

इथन हंट ने इस फिल्म में अपने अब तक के सबसे बड़े चैलेंज का सामना किया, जब उन्हें “द एंटिटी” नामक एक विद्रोही एआई के खिलाफ हाई-स्टेक रेस में दौड़ना पड़ा. परिवारिक फिल्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद टॉम क्रूज़ की प्रैक्टिकल स्टंट्स पर जोर और आईमैक्स में भव्य प्रस्तुतियों ने सुनिश्चित किया कि आईएमएफ की यह अंतिम यात्रा वित्तीय रूप से बेहद सफल साबित हो.

9. द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स (The Fantastic Four: First Steps)

ग्लोबल कमाई: 522 मिलियन डॉलर

'रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक' (अतीत की भविष्यवादी सोच) वाले 1960 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म के साथ मार्वल की 'फर्स्ट फैमिली' ने आखिरकार MCU (मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स) में अपनी शुरुआत की. इसके स्टाइलिश और कालखंड-आधारित (period-piece) सौंदर्य ने इसे सामान्य सुपरहीरो फिल्मों से अलग दिखने में मदद की, जिससे यह उस 'इवेंट' वाले अहसास को फिर से जगाने में सफल रही, जिसकी मार्वल प्रशंसक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे.

10. द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स (The Conjuring: Last Rites)

ग्लोबल कमाई: 495 मिलियन डॉलर

एड और लोरेन वारेन एक आखिरी केस के लिए वापस लौटे, जिसमें एक सुनसान एस्टेट में एक भयावह साये की मौजूदगी दिखाई गई है. हॉरर आज भी हॉलीवुड के सबसे अधिक मुनाफे वाले जॉनर में से एक बना हुआ है; तुलनात्मक रूप से कम निर्माण बजट के साथ, कॉन्ज्यूरिंग की मुख्य टाइमलाइन का यह अंतिम अध्याय साल की सबसे लाभदायक फिल्मों में से एक बन गया.

