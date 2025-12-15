अक्षय खन्ना FA9LA में नहीं करने वाले थे डांस! जानिए 'धुरंधर' के ग्लोबल हिट गाने की अनसुनी कहानी

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है. रिलीज़ के बाद से फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह अब भी बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है. हालांकि इस एक्शन ड्रामा में रणवीर सिंह मुख्य किरदार निभा रहे हैं, लेकिन कई प्रशंसकों का मानना है कि अक्षय खन्ना फिल्म के सरप्राइज़ स्टैंडआउट कलाकार के रूप में उभरकर सामने आए हैं.

फिल्म में अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए रहमान डकैत के किरदार को सबसे ज़्यादा सराहना मिल रही है. उनका स्टाइल, दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और गाने FA9LA में दिखे उनके अप्रत्याशित डांस मूव्स चर्चा का बड़ा विषय बन गए हैं. स्टाइलिश सूट और काले सनग्लासेस पहने इस गाने में अक्षय की परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है.

अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग FA9LA बना ग्लोबल चार्टबस्टर

FA9LA गाने की अपार लोकप्रियता ने बहरीन के रैपर फ़्लिपराची (Flipparchi) को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है. शुक्रवार 12 दिसंबर को, फ़्लिपराची ने इंस्टाग्राम के माध्यम से यह जानकारी दी कि यह ट्रैक अब स्पॉटिफाई की प्रतिष्ठित 'वायरल 50 – ग्लोबल' सूची में शीर्ष स्थान पर काबिज हो गया है.

यह कैटेगरी दुनियाभर में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे गानों को दर्शाती है. इसमें स्ट्रीम्स में अचानक बढ़ोतरी, सोशल मीडिया पर ज़िक्र, शेयर किए जाने और प्लेलिस्ट में शामिल होने जैसे फैक्टर्स के बेसिस पर गानों की रैंकिंग तय की जाती है.

गाना भारतीय स्ट्रीमिंग चार्ट्स में भी शीर्ष पर

ग्लोबल सक्सेस के साथ-साथ FA9LA भारत में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किया जाने वाला गाना बनकर उभरा है. यह ट्रैक फिलहाल स्पॉटिफाई के टॉप 50 चार्ट में पहले स्थान पर है, जो भारतीय श्रोताओं के बीच इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाता है.

फ्लिपराची ने भारतीय फैंस का जताया आभार

कुछ दिन पहले फ्लिपराची ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक वीडियो शेयर कर के अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, “FA9LA को स्पॉटिफाई पर नंबर वन वायरल ट्रैक बनाने के लिए भारत को बड़ा शाउटआउट.” इसके साथ ही उन्होंने गाने के ऑफिशियल यूट्यूब रिलीज़ का लिंक भी साझा किया और लिखा, “लव यू, इंडिया.”

अक्षय खन्ना वाला वायरल डांस सीक्वेंस असल में प्लान का हिस्सा नहीं था. कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने मिड-डे को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में अक्षय को सिर्फ डांसर्स के बीच से चलते हुए आकर अपनी सीट पर बैठना था.

गांगुली ने कहा, “सीन के माहौल और डांसर्स की एनर्जी को देखते हुए अक्षय ने खुद सुझाव दिया कि वह थोड़ा डांस करेंगे. हममें से किसी को भी नहीं पता था कि वह क्या करने वाले हैं. उन्होंने सीन में एंट्री ली, वहीं से उसे संभाला और बिल्कुल सहज रूप से परफॉर्म किया.”

धुरंधर नए ट्रेंड्स स्थापित कर रही है

मज़बूत बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और चार्ट-टॉपिंग म्यूज़िक के साथ ‘धुरंधर’ लगातार नए बेंचमार्क स्थापित कर रही है. यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली रिलीज़ में से एक बनी हुई है और इसकी रफ्तार थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

