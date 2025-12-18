बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचे दिनेश विजान; रणवीर सिंह की धुरंधर के खौफ से इक्कीस की रिलीज डेट बदली

New Release Date of Ikkis: मैडॉक फिल्म्स की आगामी वॉर-ड्रामा 'इक्कीस', जिसमें अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र मुख्य भूमिकाओं में हैं, की रिलीज डेट आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ा दी गई है. यह फिल्म पहले क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के साथ डेट क्लैश से बचने के लिए इसे टाल दिया गया है.

निर्माताओं ने घोषणा की है कि श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का एक अपडेटेड ट्रेलर भी जारी किया जाएगा. भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की वीरता की कहानी को दर्शाती यह फिल्म, इस जांबाज योद्धा की गाथा को अमर बनाती है. इसे 'साहस का वर्ष' (the year of courage) बताते हुए मेकर्स ने एलान किया है कि फिल्म का फाइनल ट्रेलर इसी वीकेंड रिलीज होगा.

'इक्कीस' की नई रिलीज डेट और महत्वपूर्ण जानकारी

सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, फिल्म'इक्कीस' अब 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. यह फिल्म न केवल बच्चन परिवार के नए चिराग अगस्त्य नंदा की बड़े पर्दे पर शुरुआत (डेब्यू) है, बल्कि इसमें अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी इसमें नजर आएंगी. यह फिल्म बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र के प्रशंसकों के लिए बेहद भावुक होने वाली है. इसी साल 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र के निधन के बाद, यह बड़े पर्दे पर उनकी अंतिम फिल्म होगी. उन्होंने अपने निधन से पहले इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी. धर्मेंद्र इस फिल्म में शहीद अरुण खेत्रपाल के पिता, ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं.

'इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए, 'इक्कीस' की एडिटर पूजा लड्ढा ने बताया कि निर्माता श्रीराम राघवन और दिनेश दिवंगत दिग्गज अभिनेता (धर्मेंद्र) को श्रद्धांजलि देने की योजना बनाएंगे. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उनका फाइनल परफॉरमेंस हमारी किसी भी श्रद्धांजलि की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होगा और खुद उनके बारे में बहुत कुछ कहेगा."

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. फिल्म की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने 'सैयारा' के ओपनिंग डे कलेक्शन और 'पुष्पा 2' के दूसरे हफ्ते के रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया है.

यह तीसरी बार है जब दिनेश विजान ने किसी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने की सोची-समझी रणनीति अपनाई है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा: "फिल्म 'हिंदी मीडियम' और 'छावा' की रिलीज को टालना उनके पक्ष में रहा, जिससे दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी मुकाबले के अच्छी बढ़त मिली. दिनेश विजान ने अब तीसरी बार यही तरीका अपनाया है... 'इक्कीस', जो मूल रूप से 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, अब एक हफ्ते बाद 1 जनवरी 2026 को आएगी."

उन्होंने आगे इसके कारणों पर रोशनी डालते हुए लिखा, "'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और इसके धीमे होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. इसके साथ ही हॉलीवुड की विशाल फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' भी इसी शुक्रवार (19 दिसंबर 2025) को भारत में बड़े स्तर पर रिलीज हो रही है."

बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो यह एक बेहद सटीक फैसला माना जा रहा है. साल के अंत में छुट्टियों के दौरान स्क्रीन पर 'धुरंधर' और 'अवतार' का दबदबा रहने वाला है. ऐसे में1 जनवरी 2026 की रिलीज 'इक्कीस' को अपनी अलग पहचान बनाने और सोलो रिलीज का पूरा फायदा उठाने का मौका देगी.

