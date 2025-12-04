SRK Dodges Fan Request: “मुझे बैन करवा दोगी!” आखिर शाहरुख़ ख़ान ने फैन से ऐसा क्यों कहा

SRK’s Humor: बॉलीवुड के ‘किंग’ शाहरुख़ ख़ान (Shah Rukh Khan) इस समय आलोचनाओं के घेरे में हैं. अरबपति राजू मंटेना की बेटी की उदयपुर में हुई शादी की वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. इस शादी में दुनियाभर के सितारों ने मंच पर परफॉर्म किया, जिससे नेटिज़न्स के बीच विरोध और सवाल उठने लगे हैं. नेटिज़न्स ने इस शादी में धन का अत्यधिक प्रदर्शन और करोड़पति सितारों द्वारा पेड परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं. सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय व्यक्त करने में पीछे नहीं रहे और इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई.

इंटरनेट पर एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें ‘किंग’ स्टार शाहरुख़ ख़ान एक फैन के साथ खड़े नजर आते हैं. हालांकि यह फैन सामान्य नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने शाहरुख़ से एक लोकप्रिय पान मसाला विज्ञापन की सिग्नेचर एक्टिंग दोहराने का अनुरोध किया. SRK ने अपनी दिल्ली बॉय शालीनता के साथ इसे कवर करने की कोशिश की, लेकिन मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि शायद इससे उन्हें बैन कर दिया जाएगा. उन्होंने अपने फैन से कहा, “मुझे बैन करवा दोगी.” यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे देखकर बहुत मज़े ले रहे हैं.

शाहरुख़ की हाजिरजवाबी

इस अनौपचारिक पल में शाहरुख़ ख़ान ने अपने मज़ाकिया अंदाज़ में फैन के अनुरोध को टाल दिया. अपने चुलबुले अंदाज़ में उन्होंने कहा कि जब कोई ‘गुटखा वाले’ के साथ काम करता है, तो लोग उसे कभी नहीं भूलते. उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रोडक्ट बैन है और शादी में इसे दोहराना नहीं चाहिए. बार-बार अनुरोध करने पर SRK ने दुल्हन से मज़ाक करते हुए कहा, “क्या तुम मेरी फैन हो या विमल की?”

शाहरुख़ ख़ान ने मंच पर यह एक्ट करने से इंकार करते हुए हँसते हुए कहा,“मैं हर बार इसके लिए पैसे लेता हूँ…पापा को बता देना.”

Forget about dancing, they were teasing Srk with Vimal and Jubaa kesari 😭



Gante ka Badshah of Bollywood https://t.co/9fXOISg0AKpic.twitter.com/OmOXlzJfps — Tyler Burbun (@BurbunPitt) December 3, 2025

SRK, Ajay Devgn और Tiger Shroff के विज्ञापन विवाद में फंसे

इस मज़ेदार बातचीत के बाद हाल ही में कुछ और सितारों को लेकर विवाद सामने आया है. अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स कुछ समय से इन उत्पादों के विज्ञापन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इन सितारों ने अपने प्रमोट किए गए प्रोडक्ट में भ्रामक बातें दिखाई हैं.

शाहरुख़, देवगन और श्रॉफ पर यह आरोप है कि उन्होंने यह झूठा संकेत दिया कि प्रोडक्ट में केसर जैसी महंगी सामग्री शामिल हैं, जबकि वास्तव में यह कीमत के अनुसार सही नहीं है. इस विज्ञापन को भ्रामक बताया गया है और कहा गया है कि यह विशेष रूप से युवा वर्ग को लुभाने के लिए बनाया गया था.

