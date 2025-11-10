हर प्रकृति प्रेमी के सपने जैसा हैं सुनील शेट्टी का 20 करोड़ का फार्महाउस!

शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक दूसरा घर होना कई लोगों का सपना होता है. ऐसा घर जो पहाड़ों, प्रकृति और खुले आसमान से घिरा हो, हर किसी को शांति और आराम देता है. हालाँकि हर कोई यह सपना पूरा नहीं कर पाता, लेकिन अभिनेता सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) इसे जीते हैं. खंडाला में उनका खूबसूरत हिलटॉप बंगला, जिसे वह प्यार से ‘जहाँ’ कहते हैं, एक सच्चे ‘सपनों के घर’ का उदाहरण है.

लगभग दो दशक पहले सुनील और उनकी पत्नी माना शेट्टी ने इसे बनाया था. यह 20 करोड़ की संपत्ति सिर्फ एक वीकेंड गेटअवे नहीं है, बल्कि एक गर्मजोशी भरा, प्राकृतिक और यादों, हरियाली और प्यार से भरा घर है.

सुनील शेट्टी के खंडाला घर के अंदर

सुनील शेट्टी ने एक बार एशियन पेंट्स की “Where The Heart Is” सीरीज के जरिए अपने घर की दुर्लभ झलक फैन्स को दिखाई थी. दर्शकों का स्वागत करते हुए उन्होंने बताया कि ‘जहाँ’ का हर कोना प्यार और उद्देश्य के साथ बनाया गया है.

उन्होंने वॉकथ्रू के दौरान कहा, “जब आप घर बना रहे होते हैं, तो यह पूरी तरह पैशन के बारे में होता है.” “अगर आप घर में जादू पैदा कर सकते हैं, तो बाहर भी जादू कर सकते हैं. घर का मतलब है खुश रहना, जो मैं करना चाहता हूँ वह करना, और वही होना जो मैं हूँ.”

जैसे ही आप घर में कदम रखते हैं, वहां की ऊर्जा महसूस होती है. घर में मिट्टी और धरती के रंग, जैसे भूरा, हरा और रस्ट जैसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है और यह प्राकृतिक रोशनी से भरा हुआ है. घर के अंदर और बाहर इतने पौधे हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप प्रकृति की गोद में हैं.

सुनील शेट्टी का पसंदीदा कोना ‘जहाँ’ में

शेट्टी अपने टूर की शुरुआत अपने पसंदीदा स्थान से करते हैं, जिसे वह प्यार से ‘माई स्पेस’ कहते हैं. ऊँची छत और प्राकृतिक गर्म टेक्सचर्स वाला यह कोना आराम करने के लिए बिल्कुल सही जगह है. उन्होंने एशियन पेंट्स के साथ साझा किया, “मुझे पौधे, प्रकृति और लकड़ी से बहुत लगाव है.”

डिज़ाइन ऐसा है कि घर के अंदर भी बाहर का एहसास मिलता है. लकड़ी की बीम, पत्थर की दीवारें और बड़ी काँच की खिड़कियाँ आसपास की पहाड़ियों के शानदार दृश्य दिखाती हैं. हर कमरा प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस होता है, चाहे वह सूरज की रोशनी के माध्यम से हो या हर कोने से झलकती हरियाली के कारण.

हर मलयाली का पसंदीदा कमरा: डाइनिंग एरिया

सुनील शेट्टी के लिए, खाना और परिवार हमेशा साथ चलते हैं. वे कहते हैं, “हर मलयाली का पसंदीदा कमरा डाइनिंग रूम है.” यह क्षेत्र घर में यादों को संजोने का स्थान है. वे उस spacious कमरे की ओर ले जाते हैं, जहाँ घर के बनाए खाने के साथ यादें बनाई जाती हैं.

डाइनिंग एरिया घर के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है, जो एक हरे-भरे बगीचे की ओर खुलता है. यहाँ एक बड़ा टेबल रखा गया है ताकि परिवार खाने और व्यू दोनों का आनंद ले सके. इसके अलावा, रिट्रैक्टेबल छत के कारण ऐसा लगता है जैसे वे सितारों के नीचे भोजन कर रहे हों.

इंटीरियर्स में भी मिट्टी और धरती के रंगों का प्रयोग है, लकड़ी जैसे रंग की मार्बल फ्लोरिंग, पेंडेंट लाइटिंग और काँच की दीवारें जो भरपूर धूप आने देती हैं. यहाँ उन्होंने अपने द्वारा समय-समय पर संग्रहित अद्वितीय मास्क भी सजाए हैं, जो घर की शोभा और व्यक्तिगत स्पर्श बढ़ाते हैं.

जीवन से भरा बगीचा

अगर खंडाला वाला सुनील शेट्टी का घर किसी एक चीज़ से पहचाना जाता है, तो वह है इसे आगोश में लिए हुए हरियाली. अभिनेता अक्सर अपने बगीचे में घंटों बिताते हैं. अभिनेता अक्सर अपने बगीचे में घंटों बिताते हैं. उन्होंने यह भी साझा किया कि उनके बंगले के आसपास की हरियाली उनके बचपन की यादों से आती है, जब वे कर्नाटक के छोटे शहर मुल्की में बड़े हुए थे.

उनके बगीचे में आज 300 से अधिक पेड़ हैं, और वे अक्सर झाड़ियों की छंटाई करते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं और फलों के पेड़ों की देखभाल करते हैं. इस प्रॉपर्टी में सुंदर मूर्तियाँ भी हैं, जैसे भगवान शिव और गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ. यहाँ एक छोटी नहर भी है, जिस पर एक पुल बना हुआ है.

द डेन: सुनील शेट्टी का शांतिपूर्ण आश्रय

सुनील का एक पसंदीदा स्थान उनका डेन है, जिसे वह मुंबई की व्यस्त जिंदगी से अपनी निजी शांति का ठिकाना मानते हैं. वे कहते हैं, “जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, यह मेरा हो जाता है. यहाँ मुझे कोई तनाव नहीं होता.”

यह डेन उनके आराम और सादगी के प्रेम को दर्शाता है. इसमें कोमल लाइटिंग, मिट्टी के रंग का फर्नीचर और बड़ी खुली खिड़कियाँ हैं, जो खंडाला की ठंडी हवा अंदर आने देती हैं. इसे खास बनाने वाली बात यह है कि इसे जमीन की प्राकृतिक आकृतियों के अनुसार डिजाइन किया गया है.

बिल्डर्स ने यहाँ की बड़ी चट्टानों और पत्थरों को हटाने के बजाय उनके चारों ओर निर्माण किया, जिससे पहाड़ी की मूल खूबसूरती बनी रही. वे बताते हैं, “यह हमें उस जमीन की याद दिलाता है जैसी वह पहले थी.”

अपनी जड़ों से जुड़ाव

सुनील शेट्टी का खंडाला वाला घर सिर्फ एक लक्ज़री प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जगह है जहाँ हर दीवार और खिड़की अपनी कहानी बताती है. वे अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से को ‘प्री-क्लाइमैक्स’ कहते हैं, जो पौधों और खुली जगह से भरे बाहरी क्षेत्र की ओर जाता है. वे कहते हैं, “यह सब नेचर, सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण की सुरक्षा और अपनी दुनिया बनाने के बारे में है.”

अभिनेता मानते हैं कि उनका घर उनके जीवन का आईना है- मंगलुरु के छोटे शहर के लड़के से लेकर एक बॉलीवुड स्टार बनने तक, जिन्होंने सादगी को कभी नहीं छोड़ा. वे कहते हैं, “मैं हर संभव तरीके से अपने बचपन को फिर से जी रहा हूँ.” वे आगे कहते हैं कि उनके बेटे अहान शेट्टी और बेटी अथिया शेट्टी अब वहीं यादें साझा करते हैं.

‘जहाँ’: एक पीढ़ियों का घर

‘जहाँ’ सिर्फ सुनील और मना शेट्टी का घर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ परिवार की कई पीढ़ियाँ साथ आती हैं. परिवार यहाँ वीकेंड में आराम करता है, बगीचे में समय बिताता है और शहर की भीड़-भाड़ से दूर शांति का आनंद लेता है.

यह घर उनके दिल में खास जगह भी रखता है क्योंकि यहीं अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी हुई थी.

