बॉडी शेमिंग और वजन पर खुलकर बोलीं इरा खान, कहा डिप्रेशन से भी ज्यादा डरावना है यह

हम में से बहुत से लोगों ने बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं का सामना किया है, जहां दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य लोगों की टिप्पणियों ने हमें अपने लुक को लेकर असहज महसूस कराया है. क्रैश डाइट अपनाने से लेकर जिम में घंटों पसीना बहाने तक, हम पर सामाजिक मानदंडों में फिट बैठने का भारी दबाव रहता है. हालांकि, इस संघर्ष से गुजरने वाले हम अकेले नहीं हैं. मशहूर हस्तियां और स्टार किड्स भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं. इसी सिलसिले में आमिर खान की बेटी इरा खान ने हाल ही में अपनी बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की है.

'इसके बारे में बात करना डरावना लगता है'

हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इरा ने साझा किया कि अपने शरीर के बारे में खुलकर बात करना उनके लिए कठिन और "थोड़ा डरावना" रहा है. उन्होंने खुलासा किया कि 2020 से वह अनफिट महसूस करने, अधिक वजन होने और मोटापे के बीच झूलती रही हैं. जहां उन्होंने कहा कि वह अभी भी अपनी बॉडी और फ़ूड के साथ बॉडी के रिलेशन को समझने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन, उन्हें अपने अंदर एक छोटा-सा पॉजिटिव बदलाव महसूस हुआ, जिसने उन्हें इस बारे में पब्लिकली बोलने के लिए प्रेरित किया.

कैप्शन में इरा ने लिखा कि अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि उन्हें किसी भी तरह का ईटिंग डिसऑर्डर डायग्नोसिस नहीं हुआ है और वह कोई विशेषज्ञ नहीं हैं. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रही हैं.

इरा ने वीडियो में वेट और सेल्फ -इमेज पर बात की

पोस्ट के साथ इरा ने एक वीडियो संदेश साझा किया जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर बात की. वीडियो में उन्होंने अपने वजन को स्वीकार करते हुए कहा कि उम्र और कद के हिसाब से मेडिकल रूप से उन्हें मोटापे की केटेगरी में माना जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि वह कई वर्षों से बॉडी इमेज और डाइट के साथ अपने रिलेशन को लेकर संघर्ष कर रही हैं. इरा ने साझा किया कि इन मुद्दों पर बात करना उन्हें अपने डिप्रेशन के बारे में बात करने से भी ज़्यादा कठिन लगता है.

खुलकर बोलने की वजह और इरा की मंशा

इरा ने बताया कि उनकी बॉडी इमेज से जुड़ी चिंताओं ने उनके जीवन के कई हिस्सों पर असर डाला है. उन्होंने विस्तार से बताया कि इसने इस बात को प्रभावित किया है कि वह सोशल सीटुएशंस में खुद को कैसे पेश करती हैं, उनके आत्म-सम्मान, उनके काम और उनके पति नुपुर शिखरे- जिन्हें वह पोपोय कहती हैं, के साथ उनके संबंधों पर इसका क्या असर पड़ता है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि कभी-कभी ये संघर्ष उतने ही इंटेंस रहे हैं जितना प्रभाव डिप्रेशन ने उनकी ज़िंदगी पर डाला है.

खुलकर बात करते हुए इरा ने कहा कि वह अपने विचारों को सुलझाना चाहती हैं और बेहतर ढंग से समझना चाहती हैं कि वह इतने वर्षों से किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि उनकी कहानी दूसरों की मदद करती है, तो यह एक सकारात्मक परिणाम होगा.

ऑनलाइन कमेंट्स से दूरी रखने का फैसला

इस मुद्दे पर बातचीत को बढ़ावा देने के साथ-साथ, इरा ने फॉलोअर्स को ऑनलाइन कमेंट्स के बारे में भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि उनका प्लान कमेंट सेक्शन से दूर रहने का है, क्योंकि वह मानती हैं कि पब्लिक रिएक्शंस को संभालना कभी-कभी कठिन हो सकता है.

यह पहली बार नहीं है जब इरा खान ने मेंटल हेल्थ (Mental Health) के बारे में बात की है. उन्होंने पहले भी डिप्रेशन के साथ अपनी लंबी लड़ाई के बारे में बात की है और साझा किया है कि कैसे एक प्रीविलेज्ड बैकग्राउंड से आने के बावजूद, इस संघर्ष करने के कारण वह अक्सर गिल्टी (guity) महसूस करती थीं.

