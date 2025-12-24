क्या धुरंधर की बंपर कमाई के बाद रणवीर सिंह ने छोड़ी 'डॉन 3'? जानिए क्या है असली वजह

अभिनेता-फिल्मकार फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉन 3 को लेकर एक और झटका लगने की खबर है. जहां पहले कहा जा रहा था कि प्रोजेक्ट फिर से पटरी पर लौट आया है और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इस भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा शूटिंग जनवरी 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद थी, वहीं हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता ने अब इस फिल्म से अलग होने का फैसला कर लिया है.

'धुरंधर' की सफलता ने कैसे बदला रणवीर का फैसला?

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रणवीर सिंह आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता का आनंद ले रहे हैं. यह फिल्म भारत में लगातार 600 करोड़ रुपये नेट के आंकड़े के करीब पहुंच रही है और गुरुवार तक इस मील के पत्थर को हासिल करने की उम्मीद है. नए साल की छुट्टियों के चलते दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे धुरंधर का चौथा सप्ताह भी मजबूत रहने का अनुमान है. माना जा रहा है कि अपने पूरे थिएट्रिकल रन के अंत तक फिल्म की कुल कमाई 700 करोड़ रुपये नेट के करीब पहुंच सकती है.

रणवीर अब नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं

इस घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों के अनुसार, रणवीर सिंह का 'डॉन 3' छोड़ने का फैसला नए प्रोजेक्ट्स तलाशने और अलग-अलग फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने की उनकी इच्छा से प्रभावित है. पिंकविला को एक सूत्र ने बताया, "धुरंधर की भारी सफलता के बाद, रणवीर इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि वे आगे किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं.वे संजय लीला भंसाली, लोकेश कनकराज और एटली जैसे फिल्मकारों के साथ काम करना चाहते हैं.साथ ही, वे एक के बाद एक लगातार गैंगस्टर फिल्में नहीं करना चाहते, खासकर तब जब धुरंधर पहले से ही उसी शैली (जॉनर) की फिल्म है.”

प्रलय को प्राथमिकता दे रहे हैं रणवीर

रणवीर सिंह अब अप्लॉज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म 'प्रलय' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.यह एक ज़ोंबी थ्रिलर है, जो एक भावनात्मक मानवीय कहानी पर आधारित है.फिल्म में दिखाया जाएगा कि एक व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है. रणवीर ने निर्माता जय मेहता से 'प्रलय' की शूटिंग समय से पहले शुरू करने का अनुरोध किया है.'डॉन 3' छोड़ने के बाद, वे अब खुद तारीखों और शेड्यूल को मैनेज करने में जुटे हैं ताकि अब जब उन्होंने डॉन 3 से कदम पीछे खींच लिया है तब फिल्म प्रलय का काम तेजी से आगे बढ़ सके.

'डॉन 3' की कास्टिंग में बदलाव

'डॉन 3' शुरू से ही कास्टिंग के बदलावों से जूझ रही है. मूल लीडिंग लेडी कियारा आडवाणी ने प्रेग्नेंसी के बाद फिल्म छोड़ दी थी. रिपोर्ट्स के अनुसार कियारा की जगह अब कृति सेनन को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया है. रणवीर के फिल्म छोड़ने के बावजूद, मेकर्स जनवरी 2026 के अंत तक शूटिंग शुरू करने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं.उन्होंने अब एक नए मेल लीड की तलाश शुरू कर दी है.

रणवीर का अगला कदम

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने के फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद, हर किसी की नज़र इस पर है कि रणवीर अब किन फिल्मों को चुनेंगे. उनके प्रशंसक यह देखने के लिए बेताब हैं कि 'प्रलय' और 'डॉन 3' का भविष्य आने वाले महीनों में कैसा रहता है.

