धुरंधर ने ताज़ा किए 26/11 के जख्म, सर्वाइवर रजिता बग्गा का दर्दनाक पोस्ट देख आपकी भी आँखें भर आएंगी

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर', जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों से प्रेरित है, ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है. फिल्म में जिस तरह से इस त्रासदी को दर्शाया गया है, वह बेहद भावुक कर देने वाला है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी मजबूती से टिकी हुई है और दर्शक सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच, 26/11 हादसे में जीवित बची पीड़िता और लेखिका रजिता बग्गा का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उस खौफनाक रात को याद किया है जब वह अपने पति के साथ ताज होटल के अंदर फंसी हुई थीं.

बग्गा ने फिल्म के एक विशेष रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य का जिक्र किया, जिसमें स्क्रीन लाल हो जाती है और हमलावरों और आईएसआई (ISI) में बैठे उनके आकाओं के बीच हुई वास्तविक बातचीत सुनाई देती है.

उन्होंने लिखा, "यह सुनना कि हैंडलर्स आतंकवादियों को क्या निर्देश दे रहे थे, और वह सब कितना क्रूर, अमानवीय और घृणास्पद था — उसने मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी."

वास्तविक बातचीत वाले दृश्य के बाद, अगले फ्रेम में आईएसआई (ISI) के शीर्ष अधिकारियों को हमलों का जश्न मनाते हुए दिखाया गया है.

बग्गा ने आगे लिखा, "दूसरी तरफ के उस दृश्य को फिर से पर्दे पर देखना - जहाँ हैंडलर्स हर धमाके और हर जान जाने पर जश्न मना रहे थे, अगर यह हमें क्रोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक नए संकल्प से नहीं भरता, तो और क्या भरेगा?"

हालाँकि उन्हें 14 घंटों के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन उस शाम की यादें 17 साल बीत जाने के बाद भी बग्गा के जेहन में ताज़ा हैं.

I was in the Taj Hotel on the night of 26/11 with my husband @Ajay_Bagga . We were fortunate to survive the heinous terrorist attack that night and were rescued alive after 14 hours .



The most bone-chilling scene in #Dhurandhar for me was the red screen where the actual voice… pic.twitter.com/OJ6Zbf1wPm — Rajita Bagga (@RajitaBagga) December 16, 2025

"सत्रह साल बीत चुके हैं, लेकिन जो हुआ और जो हमारे साथ हो सकता था, उसकी याद ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया. यह दिल दहला देने वाला और दर्दनाक है. 'धुरंधर' और इसके निर्माताओं @AdityaDharFilms को इसका बड़ा श्रेय जाता है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पूरी पीढ़ी सिर्फ उन 2-3 मिनटों में यह समझ सके कि 26/11 को वास्तव में क्या हुआ था. @RanveerOfficial का वह लुक पूरी पीढ़ी को लंबे समय तक याद रहेगा (या डराता रहेगा)."

फिल्म और इसके निर्माताओं को उस खास सीन को फिल्माने के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने आगे लिखा: “धुरंधर और इसके मेकर्स @AdityaDharFilms को बहुत बड़़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने केवल 2–3 मिनट में नई पीढ़ी को यह समझाया कि 26/11 को वास्तव में क्या हुआ.”

उन्होंने अपने पोस्ट का समापन इस तरह किया: “@RanveerOfficial का वह लुक पूरी पीढ़ी के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा (या उन्हें झकझोरता रहेगा)."

आदित्य धर की प्रतिक्रिया

सर्वाइवर (उत्तरजीवी) की इस पोस्ट से भावुक होकर, 'धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके शब्दों ने उन्हें फिर से याद दिला दिया कि यह कहानी बताना क्यों जरूरी था.

उन्होंने लिखा, “उस सीन को उस ब्रूटल सच को दर्शाने के लिए ही बनाया गया था. अगर यह आपके मन पर एक छाप छोड़ता है, तो इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि हम याद रखें, एकजुट रहें और ऐसी भयावहता को फिर कभी लौटने न दें. सुरक्षित बचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद.”

धुरंधर के बारे में

आदित्य धर द्वारा निर्देशित जासूसी थ्रिलर 'धुरंधर' 5 दिसंबर को अपनी रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म की दिलचस्प कहानी और रणवीर सिंह, आर. माधवन और अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों के दमदार अभिनय ने भारत भर के सिनेमाघरों में भारी भीड़ जुटाई है. फिल्म ने दुनिया भर में 634 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन (India net collection) 411.75 करोड़ रुपये रहा है.

