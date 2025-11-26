Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Trailer Out: कपिल शर्मा की बड़े परदे पर वापसी, लेकिन असरानी ने लूटी लाइमलाइट

Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 trailer out: कपिल शर्मा फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ गए हैं, और इस बार गड़बड़ भी ज्यादा बड़ी दिख रही है. कॉमेडियन-एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म किस किस को प्यार करूँ 2 का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहले ही छा गया है. यह फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आएगी. लम्बे समय तक बड़े परदे से दूर रहने के बाद कपिल की यह कॉमेडी में धमाकेदार वापसी है.

Also Read: 12-3-30 Workout: जानिए कैसे यह वर्कआउट वजन कम करने और तनाव घटने में मदद करता है

Advertisment

एक नई कहानी और ट्रिपल झंझट

सीक्वल एक ताज़ा कहानी लेकर आया है, जिसमें भरपूर हास्य, ट्विस्ट और कपिल की खास कॉमिक टाइमिंग है. फिल्म में कपिल का किरदार एक महिला से गहरे प्यार में है और उसके साथ बसने की उम्मीद करता है. लेकिन कहानी में जल्दी ही ट्विस्ट आ जाता है. वह जिस महिला से शादी करना चाहता था उसकी जगह गलती से तीन औरतों से शादी कर बैठता है और ये तीनों मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू तीन अलग-अलग धर्मों से हैं.

ट्रेलर में दिखाया गया है कि कपिल का किरदार तीनों शादियों के बीच संतुलन बनाने के लिए कितना संघर्ष करता है और हर पत्नी से इसे छुपाने की कोशिश करता है. असरानी का आख़िरी ऑन-स्क्रीन एपरियंस इस कॉमेडी के तड़के में चार चाँद लगा देता है. इस लीजेंडरी अभिनेता का अक्टूबर महीने निधन हो गया था. फिल्म में कपिल के लिए परेशानी तब और बढ़ जाती है जब हर पत्नी अपने लिए समय, ध्यान और मोहब्बत की उम्मीद करती है इससे कपिल ऐसे हालात में फंस जाता है जो हँसी और तनाव, दोनों से भरे हैं.

Also Read: 16 वर्षीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी की पोल गिरने से मौत, हरियाणा सरकार ने शुरू की जांच

हालात तब और उलझ जाते हैं जब एक दृढ़ निश्चयी पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, जो एक ऐसे आदमी को पकड़ने के मिशन पर है जिसने गुपचुप तरीके से तीन महिलाओं से शादी की है और अब चौथी शादी की तैयारी कर रहा है. जैसे-जैसे जांच तेज़ होती है, कपिल को एहसास होता है कि वो वही आदमी है जिसे पुलिस पकड़ना चाह रही है. ट्रेलर में इसके बाद एक के बाद एक ऐसे हालात दिखाए गए हैं, जहाँ वह संदेह से बचने की कोशिश करता है और साथ ही अपनी जटिल निजी जिंदगी को संभालने की कोशिश में लगा रहता है.

Also Read: OnePlus 15R vs OnePlus 13R: कैमरा अपग्रेड, भारत में कीमत, नए कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानिए सबकुछ

2015 में रिलीज़ हुई किस किस को प्यार करूँ का सीक्वल

किस किस को प्यार करूँ 2 के निर्माता रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास-मस्तान हैं. फिल्म का लेखन और निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है, और उनका मकसद है कि वो उस एनर्जी और स्टाइल को फिर से वापस लाएँ जिसने पहली फिल्म को इतना पॉपुलर बनाया था.

पहली फिल्म जो 2015 में रिलीज़ हुई थी, कपिल शर्मा के बॉलीवुड डेब्यू के रूप में जानी गई और इसके हल्के-फुल्के प्लॉट और साफ-सुथरी कॉमेडी की खूब सराहना हुई थी. सीक्वल के साथ मेकर्स उम्मीद कर रहे हैं कि दर्शकों को नए ट्विस्ट, नए किरदार और एक उच्च स्तर की मस्ती के साथ और भी बड़ी मनोरंजन की डोज़ मिलेगी.

Also Read: SIP निवेशकों के लिए हाई ट्रैकिंग एरर: क्यों हर महीने बढ़ता नुकसान एकमुश्त निवेश से ज्यादा खतरनाक है?

फैंस ने कपिल की वापसी का स्वागत किया

कपिल शर्मा की बॉलीवुड ( Bollywood) में वापसी का स्वागत उन फैंस ने किया है जो उनके टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर किए गए काम को फॉलो करते रहे हैं. ट्रेलर को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ जबरदस्त रही हैं और उन्होंने इसे “एक पूरी हँसी की सवारी” और “क्लासिक कपिल कन्फ्यूजन” बताया है.



Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.