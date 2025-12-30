2026 की शुरुआत होगी ओटीटी के तड़के के साथ, नेटफ्लिक्स पर आ रही हैं ये बड़ी फिल्में और सीरीज

नये साल 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन हम में से हर कोई कड़कड़ाती ठंड में बाहर जाकर पार्टी नहीं करना चाहता. जो लोग अपने बिस्तर की गर्माहट और सुकून में रहना चाहते हैं, वे ओटीटी (OTT) मनोरंजन का सहारा ले सकते हैं. शुक्र है कि इस नये साल आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ दिलचस्प आने वाला है. 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5 के फिनाले से लेकर, ब्राजीलियाई डेटिंग शो 'माय कोरियन बॉयफ्रेंड' और यामी गौतम के कोर्टरूम ड्रामा 'हक' तक, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. आइए एक नजर डालते हैं:

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 फिनाले

'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5 का तीसरा वॉल्यूम, जिसमें 2 घंटे 5 मिनट की अवधि का एक अकेला एपिसोड है, 1 जनवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है. इस सीजन का यह सबसे लंबा एपिसोड इलेवन, विल, माइक, डस्टिन, लुकास, मैक्स और अन्य सभी को सर्वशक्तिमान 'वेकना' (Vecna) के साथ एक आखिरी और एपिक मुकाबले के लिए फिर से साथ लाएगा. जैसा कि दूसरे वॉल्यूम में 'अपसाइड डाउन' के ओरिजिन का खुलासा हुआ था, यह पता चला कि यह वास्तव में एक 'वॉर्महोल' है, जो एक इंटरडायमेंशनल ब्रिज के रूप में कार्य करता है और वास्तविक दुनिया को उस दुनिया से जोड़ता है जहां वेकना छिपा हुआ है.

स्ट्रेंजर थिंग्स का सातवां एपिसोड कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है, जो इसके फिनाले को अंतिम सीजन का सबसे प्रतीक्षित (अवेटेड) एपिसोड बनाता है. इस सीरीज में विनोना राइडर (जॉयस बायर्स), डेविड हार्बर (जिम हॉपर), मिली बॉबी ब्राउन (इलेवन), फिन वोल्फहार्ड (माइक व्हीलर), गेटन मातराज़ो (डस्टिन हेंडरसन), कालेब मैकलॉघलिन (लुकास सिंक्लेयर) और नूह श्नैप (विल बायर्स) सहित कई अन्य कलाकार शामिल हैं.

हक

यामी गौतम और इमरान हाशमी का कोर्टरूम ड्रामा जो पिछले महीने 7 नवंबर को रिलीज हुआ था, अब अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. 1985 के शाह बानो मामले से प्रेरित इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया और औसत बॉक्स ऑफिस आंकड़े मिले थे. यह 2 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. सुपर्ण वर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन, वर्तिका सिंह, परिधि शर्मा और राहुल मित्रा सहित अन्य कलाकार भी शामिल हैं. वास्तविक घटनाओं पर आधारित यह फिल्म एक गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पेश करती है. फिल्म भारत में मुश्किल से 21 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 30 करोड़ रुपये कमा सकी. ओटीटी रिलीज के साथ इसका लक्ष्य व्यापक दर्शकों तक पहुंचना है.

लव फ्रॉम 9 टू 5

मेक्सिकन ऑफिस रॉम-कॉम (romcom) 'लव फ्रॉम 9 टू 5' आपकी नए साल की ओटीटी लिस्ट को और भी दिलचस्प बनाने के लिए 1 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके ऑफिसियल सिनोप्सिस के मुताबिक, एक मेहनती कर्मचारी और कंपनी के मालिक का आकर्षक बेटा एक बड़ी अंडरवियर कंपनी में सीईओ की कुर्सी के लिए कंपीट करते हैं, लेकिन इस दौड़ में उभरता रोमांस उनके रास्ते में रुकावट बनने लगता है. एना गोंजालेज बेलो, डिएगो क्लेन और मार्था रेयेस आरियास अभिनीत इस सीरीज को कैरोलिना रिवेरा ने बनाया है.

माय कोरियन बॉयफ्रेंड

के-ड्रामा फैन्स के लिए यह शो रियलिटी का खास तड़का लेकर आ रहा है. 'माय कोरियन बॉयफ्रेंड' एक डॉक्यू-रियलिटी शो है, जो रियलिटी शो के फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट्री के साथ मिलाता है. पांच ब्राजीलियाई महिलाएं जो अपने जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर हैं और जिनके पार्टनर कोरियन हैं, दक्षिण कोरिया की हलचल भरी राजधानी सियोल पहुंचती हैं. वहां वे यह जानने की कोशिश करती हैं कि क्या उनके रिश्ते रोजमर्रा की दिनचर्या और सांस्कृतिक मतभेदों जैसी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे. सियोल में 22 दिनों तक शूट किया गया यह शो 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा.

एको (Eko)

21 नवंबर को रिलीज हुई यह मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म अपने थियेटर रिलीज के एक महीने बाद, 31 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे रही है. दिंजित अय्याथन द्वारा निर्देशित और बाहुल रमेश द्वारा लिखित और फिल्माई गई इस फिल्म में संदीप प्रदीप, विनीत, नरेन, बीनू पप्पू और बियाना मोमिन मुख्य भूमिकाओं में हैं. पॉजिटिव समीक्षाओं के साथ रिलीज़ हुई यह फिल्म केरल की धुंधली पहाड़ियों पर आधारित है, जहां एक रहस्यमयी डॉग ब्रीडर की तलाश उसकी पत्नी और केयरटेकर को खतरों और काले रहस्यों की दुनिया में खींच ले जाती है.

