रॉबर्ट कियोसाकी ने वॉरेन बफेट की बिटकॉइन आलोचना पर किया पलटवार, बताया क्यों कहते हैं ‘क्रिप्टो है लोगों का पैसा’

ऑनलाइन एक बार फिर से वित्तीय विचारों की टकराहट शुरू हो गई जब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने वॉरेन बफेट (Warren Buffett) की बिटकॉइन के प्रति लंबे समय से चली आ रही नकारात्मक राय पर प्रतिक्रिया दी. X पर एक विस्तृत पोस्ट में, कियोसाकी ने तर्क दिया कि जहां बफेट बिटकॉइन को “सट्टेबाजी” मानते हैं, वहीं वह इसे उस परंपरागत वित्तीय सिस्टम के खिलाफ सुरक्षा के रूप में देखते हैं जिसे वह असफल मानते हैं.

कियोसाकी ने बफेट की बिटकॉइन को लेकर शंका पर प्रतिक्रिया दी

अपने ट्वीट में, कियोसाकी ने यह बताया कि बफेट जिन्हें अक्सर दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक माना जाता है, ने बार-बार बिटकॉइन को एक वैध निवेश के रूप में अस्वीकार किया है.

Advertisment

उन्होंने बफेट के विचार को उद्धृत किया: “वॉरेन बफेट बिटकॉइन की आलोचना करते हैं… वह कहते हैं कि यह निवेश नहीं है… यह सट्टेबाजी है… यानी जुआ. उनका कहना है कि कोई बड़ा झटका बिटकॉइन धारकों को बर्बाद कर सकता है.”

कियोसाकी ने कहा कि बफेट की दृष्टिकोण से यह आलोचना शायद समझ में आने वाली लग सकती है. लेकिन उन्होंने जोर देकर इसका विरोध किया और तर्क दिया कि परंपरागत बाजार खुद भी स्थिर होने से बहुत दूर हैं.

उन्होंने लिखा, “क्या बफेट को पता नहीं कि शेयर गिरते हैं, प्रॉपर्टी के दाम गिरते हैं और दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स को अभी जापान और चीन के सेंट्रल बैंक बेच रहे हैं?”

Also Read: HDFC MF के नए इंडेक्स फंड में इसी हफ्ते बंद होगा सब्सक्रिप्शन, टॉप 3 कंपनियों पर फोकस करने वाले इस NFO में क्यों करें निवेश?

“फेड पर भरोसा नहीं”: कियोसाकी ने अपने निवेशों का बचाव किया

कियोसाकी ने दोहराया कि उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसोफी सेंट्रीलाइज़्ड फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन पर भरोसा न करने पर आधारित है जिसमें फेडरल रिजर्व, अमेरिकी ट्रेज़री और वॉल स्ट्रीट शामिल हैं.

उन्होंने कहा, “मेरा कारण यह है कि मैं फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिकी ट्रेज़री या वॉल स्ट्रीट पर भरोसा नहीं करता. जाहिर तौर पर बफेट करता है. मुझे लगता है ये सभी सख्त हैं.”

इस बेस्टसेलिंग लेखक ने बताया कि वह सच्ची संपत्तियों जैसे सोना, चांदी और क्रिप्टो में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें सरकार या बैंक बना या बदल नहीं सकते.

उन्होंने आगे कहा, “मैं बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश करता हूँ, यह जानते हुए कि इनके मूल्य बढ़ सकते हैं या गिर सकते हैं, क्योंकि फेड, अमेरिकी ट्रेज़री या बफेट बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो को पैदा नहीं कर सकते.”

कियोसाकी ने अपने लंबे समय से मान्यता प्राप्त संपत्ति वर्गीकरण को दोहराया और कहा, “मैं असली सोना और चांदी को ‘भगवान का पैसा’ मानता हूँ. मैं बिटकॉइन, एथेरियम और क्रिप्टो को ‘लोगों का पैसा’ मानता हूँ. और फेड, अमेरिकी सरकार और वॉल स्ट्रीट के पैसे को ‘नकली पैसा’ मानता हूँ.”

Also Read: वॉरेन बफेट का अंतिम पत्र: यह पैसे के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है…

ईटीएफ़, REITs और शिक्षा प्रणाली की आलोचना

पेपर-बैक्ड निवेश उपकरणों पर हमला करते हुए, कियोसाकी ने कहा कि वह क्रिप्टो ईटीएफ़, गोल्ड ईटीएफ़ और REITs से बचते हैं, क्योंकि उन्हें “नकली” माना जाता है. ये असली भौतिक संपत्तियाँ नहीं हैं.

उन्होंने लिखा: “ईटीएफ़ और REITs स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स के साथ… छपे हुए पैसे हैं… यानी ‘नकली पैसा हैं.’”

कियोसाकी ने तर्क दिया कि स्कूलों में वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण लोग ऐसे निवेश उपकरणों पर भरोसा करते हैं.

उन्होंने कहा, “ज्यादातर लोग नकली संपत्तियों में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि हमारे मार्क्सवादी स्कूल सिस्टम में वित्तीय शिक्षा नहीं सिखाई जाती.”

Also Read: PhysicsWallah का स्टॉक लिस्टिंग पर दे सकता है सिंगल डिजिट रिटर्न, क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए

बिटकॉइन बनाम सरकारी पैसा: “बचत करने वाले ही हारते हैं” वाला तर्क फिर वापस आया

कियोसाकी ने फिर से बिटकॉइन की सीमित आपूर्ति की तुलना सरकारों द्वारा किए जाने वाले “असीमित पैसे छापने” से की. उन्होंने जोर देकर कहा, “सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन होंगे. नकली सरकारी पैसा असीमित है…इनफिनिट.”

उनके अनुसार, इस वजह से अमेरिकी डॉलर का मूल्य लगातार गिरता रहेगा.

उन्होंने अपने पहले विवादास्पद बयान का जिक्र करते हुए कहा, “इसी कारण 25 साल पहले, ‘रिच डैड पुअर डैड’ में मुझे इसलिए आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि मैंने कहा था, ‘बचत करने वाले ही हारते हैं."

कियोसाकी ने निष्कर्ष देते हुए कहा कि अत्यधिक पैसे छापने के खतरों को समझने के लिए किसी उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं है:

“यह जानने के लिए कि नकली ‘एक्सेसिव छपे हुए’ पैसे में बचत करना मूर्खता है, आपको हार्वर्ड या येल का ग्रैजुएट होने की जरूरत नहीं है.”

Also Read: IBPS Clerk Result : आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा रिजल्ट कभी भी, यहां से कर सकेंगे चेक

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.