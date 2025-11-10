'बिना जांच के विटामिन डी लेना खतरनाक’: लॉन्गेविटी डॉक्टर ने बताई सावधानियां और सही तरीका

विटामिन डी को अक्सर हड्डियों को मजबूत बनाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और मूड सुधारने के लिए एक सरल उपाय के रूप में देखा जाता है. लेकिन लॉन्गेविटी डॉक्टर डॉ. वास के अनुसार, बिना मार्गदर्शन के सप्लीमेंट लेना नुकसान पहुँचा सकता है.

उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट में चेतावनी दी, “बहुत अधिक विटामिन डी उल्टा असर डाल सकता है. विटामिन डी की कमी आम है. लेकिन क्या आपको वास्तव में इसे सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए? विटामिन डी हड्डियों की मजबूती, इम्यून स्वास्थ्य और हार्मोन संतुलन के लिए बेहद जरूरी है.” उन्होंने समझाया कि कई लोग इसे नियमित रूप से लेते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पहले अपने विटामिन डी लेवल की जाँच करवाते हैं. ज्यादातर लोग बिना लेवल जांचे इसे अंधाधुंध लेते हैं. और हाँ, विटामिन डी की कमी होना सामान्य है.”

अधिक विटामिन डी का खतरा

उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि ज्यादा विटामिन डी लेने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. बहुत अधिक विटामिन डी उल्टा असर डाल सकता है और कैल्शियम बढ़कर आपकी धमनियों और किडनी को नुकसान पहुँचा सकता है. यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं, एक साधारण ब्लड टेस्ट कराना. कुछ लोगों के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए यह जरूरी नहीं या कभी-कभी हानिकारक भी साबित हो सकता है.

डॉ. वास ने यह भी बताया कि विटामिन डी शरीर में अकेले काम नहीं करता. “इसे सक्रिय करने के लिए आपको मैग्नीशियम की जरूरत होती है और कैल्शियम को आपकी धमनियों की बजाय हड्डियों तक पहुँचाने के लिए विटामिन K2 जरूरी है. इसलिए बिना जानकारी के सप्लीमेंट न लें. हमेशा पहले टेस्ट कराएँ, सही स्तर तक पहुँचाएँ और अच्छी सलाह लें. अटकलें मत लगाएँ.”

