2026 लॉन्ग वीकेंड गाइड: जानें कब और कहां घूमने जाना होगा सबसे बेस्ट

बिजी वर्क शेड्यूल और छुट्टियों की कमी के चलते, अब भारतीयों के लिए छोटे ट्रिप्स प्लान करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका 'लॉन्ग वीकेंड्स' बन गए हैं. साल 2026 का कैलेंडर ऐसे कई अवसर लेकर आ रहा है, जहाँ आपको बहुत ज्यादा छुट्टियां लिए बिना ही छोटी यात्राओं पर जाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. त्योहारों से लेकर नेशनल हॉलीडेज तक, इन लॉन्ग वीकेंड्स को आसानी से एक आरामदायक ट्रिप, फैमिली हॉलिडे या एडवेंचर ब्रेक में बदला जा सकता है.

यहां साल 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स की महीने-वार सूची और आपकी प्लानिंग में मदद करने के लिए कुछ ट्रैवल आइडियाज दिए गए हैं:

जनवरी (दो लंबे वीकेंड्स)

जनवरी 2026 में घूमने के लिए दो शानदार मौके मिल रहे हैं. साल की शुरुआत ट्रैवलिंग के साथ करने के लिए यह महीना एकदम बेस्ट है.

साल का पहला दिन यानी1 जनवरी गुरुवार को है. अगर आप बस 2 जनवरी, शुक्रवार की एक छुट्टी ले लें, तो आपको सीधे रविवार तक 4 दिनों की छुट्टी मिल जाएगी. न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए इससे बेहतर मौका क्या होगा! महीने के आखिर में 23 जनवरी, शुक्रवार को 'वसंत पंचमी' है और 26 जनवरी, सोमवार को 'गणतंत्र दिवस'. इसका मतलब है आपको शुक्रवार से सोमवार तक का एक लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है, वह भी बिना कोई एक्स्ट्रा छुट्टी लिए.

जनवरी में कहाँ घूमने जाएँ?

भारत की शानदार जगहें

जनवरी का महीना संस्कृति को करीब से देखने और रेगिस्तान की सैर के लिए सबसे बेस्ट है.

जयपुर (राजस्थान): इस महीने जयपुर की रौनक देखने लायक होती है. यहाँ काइट फेस्टिवल (पतंगबाजी) और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे बड़े इवेंट्स होते हैं. साथ ही, जौहरी बाज़ार जैसी जगहों पर शॉपिंग का अपना ही मज़ा है.

कच्छ का रण (गुजरात): यहाँ रंग-बिरंगा 'रण उत्सव' चलता है, जहाँ आप सफेद रेगिस्तान के बीच टेंट में रहने और लोक संगीत का आनंद ले सकते हैं.

माउंट आबू (राजस्थान): अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, तो माउंट आबू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है.

विदेश यात्रा (International Trips)

अगर आप देश से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये दो जगहें बेस्ट रहेंगी:

हॉन्ग कॉन्ग: इस दौरान यहाँ 'चाइनीज न्यू ईयर' की धूम होती है. चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सजावट और जश्न का माहौल रहता है.

साउथ अफ्रीका: जिन्हें जानवरों और वाइल्डलाइफ से प्यार है, वो साउथ अफ्रीका के'क्रूगर नेशनल पार्क' में सफारी का मजा ले सकते हैं.

मार्च (तीन दिनों का लॉन्ग वीकेंड)

मार्च में आपको एक शानदार तीन दिनों का लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है. 20 मार्च (शुक्रवार) को ईद-उल-फितर की छुट्टी है, जिसके बाद शनिवार और रविवार आ रहे हैं. यानी बिना कोई छुट्टी लिए आपके पास घूमने के लिए पूरे 3 दिन होंगे.

कहाँ घूमने जाएँ?

भारत की शानदार जगहें

डलहौजी (हिमाचल प्रदेश): अगर आपको पुरानी इमारतें (Colonial Architecture) और शांति से पैदल घूमना पसंद है, तो डलहौजी आपके लिए बेस्ट है. यहां की ठंडी हवा और नज़ारे दिल जीत लेंगे.

लक्षद्वीप: अगर आप समंदर और वॉटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो लक्षद्वीप जाएँ. यहां के साफ नीले पानी में स्नॉर्कलिंग (Snorkelling) करना एक जादुई अनुभव होता है.

विदेश यात्रा

जापान: मार्च में जापान में चेरी ब्लॉसम का सीजन शुरू हो जाता है. पेड़ों पर गुलाबी फूलों की चादर देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं.

वियतनाम: अगर आपको नाइटलाइफ़ और चटपटा स्ट्रीट फूड पसंद है, तो वियतनाम काहो ची मिन्ह सिटी एक बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन है.

अप्रैल (3 दिनों का ब्रेक)

अप्रैल की शुरुआत में ही 3 अप्रैल, शुक्रवार को 'गुड फ्राइडे' है और रविवार, 5 अप्रैल को 'ईस्टर' है. इस तरह आपको बिना किसी टेंशन के 3 दिनों की छुट्टी मिल जाएगी.

कहां घूमने जाएं?

भारत में

मसूरी: अगर आप माल रोड पर टहलना और एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद करते हैं, तो यहां जरूर जाएं.

श्रीनगर: इस समय वहां ट्यूलिप फेस्टिवल होता है. एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन देखना किसी सपने जैसा लगता है.

कोवलम (केरल): बीच के शौकीन लोग यहां जाकर 'सर्फिंग' ट्राई कर सकते हैं.

विदेश में

कप्पाडोसिया (तुर्की): अप्रैल में यहां हॉट एयर बैलून की सवारी का सबसे ज्यादा मजा आता है.

गॉल (श्रीलंका): अगर आपको पुरानी इमारतें और सुकून भरी सैर पसंद है, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है.

मई (साल की सबसे लंबी छुट्टियों में से एक)

मई 2026 में छुट्टियों की भरमार है. 1 मई (शुक्रवार) को 'बुद्ध पूर्णिमा' है. इसके बाद महीने के अंत में 26 मई (मंगलवार) को 'ईद-उल-जुहा' है. अगर आप 25 मई (सोमवार) की एक छुट्टी ले लें, तो आपको एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है.

कहां घूमने जाएं?

भारत में

स्पीति वैली: अगर आपको तारों भरा आसमान (Stargazing) देखना पसंद है, तो यहां का साफ आसमान आपका दिल जीत लेगा.

गंगटोक: इस समय यहां खूबसूरत 'रोडोडेंड्रोन' के फूल खिले होते हैं.

ऋषिकेश: मानसून आने से पहले रिवर राफ्टिंग करने का यह सबसे अच्छा समय है.

विदेश में

बाली: बीच क्लब्स और डूबते सूरज (Sunset) का मजा लेने के लिए बाली हमेशा से सबका पसंदीदा रहा है.

भूटान (पारो): अगर आप शांति और पहाड़ों की गोद में वक्त बिताना चाहते हैं, तो भूटान से बेहतर कुछ नहीं.

अगस्त (तीन दिनों का वीकेंड)

अगस्त के महीने में28 अगस्त (शुक्रवार) को 'रक्षाबंधन' की छुट्टी है. इसके बाद शनिवार और रविवार आ रहे हैं, जिससे आपको पूरे 3 दिनों का लॉन्ग वीकेंड मिल जाएगा. बिना ऑफिस से छुट्टी मांगे, घूमने का यह बढ़िया मौका है.

कहां घूमने जाएं?

भारत में

उदयपुर (राजस्थान): मानसून के दौरान उदयपुर बेहद खूबसूरत हो जाता है. आप पिछोला झील में बोट राइड का मजा ले सकते हैं या फतेह सागर झील के किनारे सुकून से टहल सकते हैं.

मानसून के दौरान उदयपुर बेहद खूबसूरत हो जाता है. आप पिछोला झील में बोट राइड का मजा ले सकते हैं या फतेह सागर झील के किनारे सुकून से टहल सकते हैं. चोरला घाट (गोवा): अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो गोवा के चोरला घाट के जंगलों में जाएं. यहां इस मौसम में बायोलुमिनेसेंट (चमकने वाले) जंगल देखने को मिलते हैं, जो रात में जुगनुओं की तरह चमकते हैं.

विदेश में

अमाल्फी कोस्ट (इटली): अगर आपको शानदार नज़ारों के बीच ड्राइव करना और बेहतरीन खाने का शौक है, तो यहां जरूर जाएं.

इबीज़ा (स्पेन): जिन्हें शानदार पार्टी और नाइटलाइफ़ पसंद है, उनके लिए इबीज़ा इस समय सबसे पॉपुलर जगह है.

सितंबर (दो लॉन्ग वीकेंड्स)

सितंबर के महीने में आपको दो बार लंबी छुट्टियां मिलने वाली हैं. पहली 4 सितंबर, शुक्रवार को 'जन्माष्टमी' की वजह से और दूसरी सोमवार 14 सितंबर को 'गणेश चतुर्थी' की वजह से. यानी बिना एक्स्ट्रा छुट्टी लिए आपके पास दो बार 3-3 दिनों का मौका होगा.

कहां घूमने जाएं?

भारत में

पुरी (ओडिशा): अगर आप धार्मिक यात्रा के साथ-साथ समुद्र किनारे टहलना चाहते हैं, तो पुरी बहुत अच्छी जगह है.

अगर आप धार्मिक यात्रा के साथ-साथ समुद्र किनारे टहलना चाहते हैं, तो पुरी बहुत अच्छी जगह है. चिकमगलूर या कोडाइकनाल: कॉफी के बागानों और धुंध से भरी वादियों का मजा लेने के लिए ये दोनों जगहें नेचर लवर्स के लिए बेस्ट हैं.

विदेश में

अबू धाबी: यहां के पारंपरिक बाज़ारों (Souqs) में शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है.

ओमान: अगर आपको कुदरती तालाबों और पहाड़ों के बीच एडवेंचर पसंद है, तो ओमान जरूर जाएं.

अक्टूबर (छुट्टियों की भरमार)

अक्टूबर साल का वह महीना है जब सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं. 2 अक्टूबर, शुक्रवार को 'गांधी जयंती' है और मंगलवार 20 अक्टूबर को 'दशहरा' है. अगर आप बीच में एक-दो दिन की छुट्टी मैनेज कर लें, तो एक बहुत बड़ा ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

कहां घूमने जाएं?

भारत में

भारत में

काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क (असम): अगर आपको जानवर और जंगल पसंद हैं, तो यहां 'वाइल्डलाइफ सफारी' के लिए यह बेस्ट टाइम है.

हम्पी: ऐतिहासिक खंडहरों को देखने के लिए यह मौसम बहुत अच्छा है. इसके अलावा मुन्नार के चाय के बागान और अराकू वैली की धुंध भरी वादियां भी बढ़िया रहेंगी.

विदेश में

सिंगापुर: यहां अक्टूबर में 'फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स' (F1 Race) होती है.

न्यूयॉर्क: पतझड़ के मौसम (Autumn) का मजा लेने के लिए यह सही समय है.

नवंबर (दिवाली का बड़ा ब्रेक)

साल 2026 में दिवाली 9 नवंबर सोमवार को है. यानी शनिवार, रविवार और सोमवार पूरे 3 दिनों का शानदार वीकेंड!

कहां घूमने जाएं?

भारत में

राजस्थान: यहां के किले सर्दियों की धूप में बहुत ही सुंदर लगते हैं.

यहां के किले सर्दियों की धूप में बहुत ही सुंदर लगते हैं. गुलमर्ग: अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, तो आपको यहां साल की पहली बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा कोलकाता की पुरानी गलियों में दिवाली की रौनक देख सकते हैं.

विदेश में

क्योटो (जापान): यहां पेड़ों पर लाल-सुनहरे पत्तों का बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है.

यहां पेड़ों पर लाल-सुनहरे पत्तों का बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है. इस्तांबुल (तुर्की): समंदर के किनारे घूमने के लिए औरवियना (ऑस्ट्रिया) के क्रिसमस मार्केट्स के लिए भी यह अच्छा समय है.

दिसंबर (साल का आखिरी लॉन्ग वीकेंड)

25 दिसंबर (शुक्रवार) को 'क्रिसमस' है, जिससे आपको रविवार तक 3 दिनों की छुट्टी मिल रही है. साल का अंत करने का इससे बेहतर तरीका और क्या होगा!

कहां घूमने जाएं?

भारत में

गोवा: साल के अंत की पार्टियों और जश्न के लिए गोवा नंबर-1 चॉइस है.

साल के अंत की पार्टियों और जश्न के लिए गोवा नंबर-1 चॉइस है. वायनाड, शिलांग या वर्कला: अगर आप शांति से छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो ये जगहें आपके लिए बेस्ट रहेंगी.

विदेश में

लंदन और स्विट्जरलैंड: क्रिसमस की सजावट और विंटर मार्केट्स देखने के लिए ये जगहें जन्नत जैसी लगती हैं.

क्रिसमस की सजावट और विंटर मार्केट्स देखने के लिए ये जगहें जन्नत जैसी लगती हैं. मालदीव: अगर आप ठंड से बचकर समंदर के किनारे धूप का मजा लेना चाहते हैं.

