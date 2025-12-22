Maruti eVitara Test drive Review: क्या Creta EV और Curvv EV के लिए खतरे की घंटी है?

मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार का इंतज़ार सालों से हो रहा है. यहाँ तक कि जनवरी 2025 में eVitara को प्रदर्शित किए जाने के बाद भी, कार निर्माता ने इसे बाज़ार में उतारने के लिए एक और साल का समय लिया है. क्या मारुति सुजुकी ईवी (EV) तकनीक को बेहतर बनाने में जुटी थी, और यदि ऐसा है, तो क्या eVitara अब तक की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार है? हमने दिल्ली के पास के राजमार्गों पर इस कार का परीक्षण किया.

इसमें क्या क्या है

यह मारुति सुजुकी की पहली पूर्ण इलेक्ट्रिक कार है.इसे टोयोटा (Toyota) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है. यह दो बैटरी पैक विकल्पों (49 kWh और 61 kWh) के साथ आएगी. इसमें एक e-Axle सिस्टम शामिल है जो मोटर और इन्वर्टर को एकीकृत करता है, और ऑफ-रोड क्षमता के लिए एक उन्नत ऑल-व्हील ड्राइव (AllGrip-e) वेरिएंट भी उपलब्ध है. गुजरात के प्लांट में भारी स्थानीयकरण के साथ, इसकी कीमत अपेक्षित रूप से प्रतिस्पर्धियों Hyundai Creta Electric और Tata Curvv EV से कम रखी जाएगी.

Advertisment

Also Read: New Labour Code: 2025:अपॉइंटमेंट लेटर अब बना कानूनी दस्तावेज, जानें कर्मचारियों पर क्या होगा असर

इसका डिज़ाइन कैसा है?

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने eVitara के साथ अपनी पारंपरिक डिज़ाइन को काफी हद तक बदल दिया है. इसकी बॉडी काफी गठीली और मस्कुलर है—मानो आपने Baleno और Grand Vitara के लुक्स को मिलाकर उसे एक साल के लिए जिम भेज दिया हो. इसमें चौड़े फेंडर और शार्प लाइन्स हैं जो इसे एक दमदार SUV का लुक देते हैं. हालांकि यह लंबाई मेंCreta Electric और Curvv EV से थोड़ी छोटी है, लेकिन इसका व्हीलबेस (2,700 mm) प्रतिद्वंद्वियों से लंबा है. इसका मतलब है कि पहियों के बीच की दूरी अधिक है, जिससे कार के अंदर बैठने की जगह (Cabin Space) काफी बढ़ गई है.

इसका केबिन किसी पारंपरिक मारुति कार जैसा बिल्कुल नहीं लगता. इसमें एक Twin-deck floating centre console दिया गया है, जो बहुत ही आधुनिक और स्टाइलिश दिखता है. केबिन में सॉफ्ट-टच ब्राउन लेदर (upholstery) का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे लग्जरी अहसास देता है. इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जो रात के समय कार के अंदर के माहौल को काफी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक बना देती है.

Also Read: U 19mAsia Cup Final: पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 191 रनों से रौंदा, ताश के पत्तों की तरह बिखरी बल्लेबाजी

स्पेस कैसा है?

मारुति सुजुकी ने केबिन के अंदर तो कमाल किया है, लेकिन कुछ जगहों पर यह निराश भी करती है. केबिन में पांच एडल्ट्स के लिए पर्याप्त जगह है – और गियर सेलेक्टर के नीचे बड़ा स्टोरेज एरिया हैंडबैग या छोटे सामान के लिए परफेक्ट है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बूट स्पेस है (लगभग 300 लीटर ही, जिसे पार्सल ट्रे हटाकर थोड़ी बढ़ाया जा सकता है), जो Creta Electric और Curvv EV से काफी कम है. eVitara में फ्रंक (फ्रंट ट्रंक) भी नहीं है यह काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि अधिकांश इलेक्ट्रिक कारों में फ्रंक होता है.

ज्यादातर ऐसी EVs की तरह जिनमें बैटरी फर्श के नीचे लगी होती है, इसका फर्श भी ऊंचा है. इसका मतलब यह है कि पीछे बैठने वाले यात्री को घुटनों को ऊपर की ओर मोड़कर बैठना पड़ता है, जो लंबी यात्राओं में असहज साबित हो सकता है.

Also Read: UIDAI दे रही है 7.7 लाख रुपये जीतने का मौका, Aadhaar का आईरिस-फेस मैच चैलेंज शुरू

यह कैसे चलती है?

हमने 61-kWh वेरिएंट चलाया, और डिस्प्ले पर दिखाई दे रही रियल-वर्ल्ड रेंज 468 किमी थी. यह एक आरामदायक फैमिली कार की तरह चलती है और इसमें स्पोर्टी फील नहीं है. एक्सीलरेशन बहुत तेज नहीं है, बल्कि स्मूद और लीनियर है – जो पेट्रोल/डीजल कारों के आदी लोगों के लिए बिल्कुल सही लगेगा.

हमें क्या पसंद आया

शहर के ट्रैफिक में स्टीयरिंग हल्का रहता है, लेकिन हाईवे पर थोड़ा वज़नदार हो जाता है. फर्श के नीचे लगी बैटरी की वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रैविटी काफी नीचे है, जिससे अचानक लेन बदलने पर भी eVitara स्थिर और संतुलित महसूस होती है. ड्राइवर सीट से विज़िबिलिटी बहुत अच्छी है. हमने इसे ऑफ-रोड भी चलाया, जहां इसका AllGrip-e सिस्टम इसे थोड़ी बढ़त देता हुआ नजर आया.

हमें क्या पसंद नहीं आया

खराब और टूटी-फूटी सड़कों पर इसकी राइड क्वालिटी कठोर हो जाती है, और जहां Grand Vitara गड्ढों पर आसानी से निकल जाती है, वहीं eVitara थोड़ा अस्थिर महसूस होती है. एक खटकने वाली कमी यह है कि स्टीयरिंग के पीछे रीजनरेशन लेवल सेट करने के लिए पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए हैं – रीजन सेट तो किया जा सकता है, लेकिन वह टचस्क्रीन मेन्यू के अंदर छिपा हुआ है. आखिर में, केबिन उतना शांत नहीं है जितना आप एक EV से उम्मीद करते हैं.

Also Read: Groww : आईपीओ में चूक गए थे? ब्रोकरेज ने स्टॉक पर दी BUY रेटिंग, क्या है टारगेट प्राइस

क्या आपको इसे खरीदना चाहिए?

कीमतों की घोषणा जल्द होगी और डिलीवरी संभवतः जनवरी 2026 से शुरू होगी. कुछ बातें जिनको लेकर हम निश्चित हैं:

– इसकी कीमत काफी प्रतिस्पर्धी होगी और संभव है कि यह Creta Electric और Curvv EV से कम रखी जाए. 49-kWh वेरिएंट की शुरुआती कीमत 15 लाख रुपये से भी कम हो सकती है.

– कहा जाता है कि EVs की रीसेल वैल्यू कम होती है, लेकिन eVitara को मारुति सुजुकी के बड़े True Value नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा. इसके साथ 3-5 साल बाद तय रीसेल कीमत की गारंटी देने वाला बायबैक प्रोग्राम भी पेश किया जा सकता है.

– eVitara को भारत के सबसे बड़े चार्जिंग नेटवर्क के साथ लॉन्च किया जाएगा – 1,100 शहरों में वर्कशॉप्स पर हजारों चार्जर, और 2030 तक 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स का लक्ष्य.

– यह ICE से EV में ट्रांजिशन को आसान बनाती है, और इसका फोकस स्पोर्टी परफॉर्मेंस से ज्यादा आराम पर है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.