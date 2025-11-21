74th Miss Universe 2025: टॉप 12 में जगह नहीं बना पाईं भारत की मनिका विश्वकर्मा

Miss Universe 2025: पेजेंट की दुनिया की यह रात हमेशा ही खास और रोमांचक होती है और इस साल थाईलैंड (Thailand) में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स के लिए दुनिया भर से प्रतियोगी एकत्रित हुए थे. यह पेजेंट तब खबरों में आ गया जब मैक्सिकन प्रतिनिधि फातिमा बॉश ने शो से वॉक आउट कर दिया. दरअसल 4 नवंबर को सैशिंग सेरेमनी के दौरान पेजेंट डायरेक्टर नवात इतसाराग्रिसिल से विवाद होने के बाद उन्होंने वॉक आउट कर दिया था.

21 साल की मनिका विश्वकर्मा ने इस साल भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स में हिस्सा लिया. लेकिन वह टॉप 12 में नहीं पहुँच पाईं. स्विमसूट राउंड के बाद टॉप 30 में से वह टॉप 15 तक जरूर पहुँच गईं. सफेद मोनोकिनी पहनकर मनिका विश्वकर्मा वहां उन ब्यूटी क्वीनों के बीच नजर आईं जो चीन, थाईलैंड, ब्राज़ील, रवांडा, कोलम्बिया, बांग्लादेश और कई दूसरे देशों से आई थीं.

भारत ने आखिरी बार मिस यूनिवर्स का ताज 2021 में हरनाज संधू के जरिए जीता था. इससे पहले इसे 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने अपने नाम किया था.

मनिका विश्वकर्मा कौन हैं?

मनिका विश्वकर्मा ने 2025 में मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्हें अगस्त में जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया. 21 साल की मनिका मूल रूप से जयपुर की रहने वाली हैं और दिल्ली में पॉलीटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही हैं. उन्हें उनकी शालीनता और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है. अगस्त में जयपुर के पेजेंट में उन्होंने 'बेस्ट इन पर्सनल इंटरव्यू' और 'मिस ब्यूटीफुल स्माइल' जैसे खिताब भी जीते. इसके अलावा 2024 में उन्हें मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब भी मिला था.

मनिका प्रशिक्षित क्लासिकल डांसर हैं और उन्हें पेंटिंग का भी अच्छा ज्ञान है. उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व BIMSTEC Sewocon में किया, जो विदेश मंत्रालय की एक पहल है. वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन में पॉलीटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं. इसके अलावा वह नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) की ग्रेजुएट भी हैं. स्टेज के बाहर मनिका 'न्यूरोनोवा' की फाउंडर हैं. यह एक पहल है जिसका मकसद समाज में neurodivergence (जैसे ADHD) के बारे में गलत धारणाओं को बदलना और इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के रूप में देखने को बढ़ावा देना है. उनकी पेंटिंग को ललित कला अकादमी और जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा भी मान्यता मिली है.

मनिका का नेशनल कॉस्ट्यूम गोल्ड कलर का स्कल्प्चरल गाउन था जिसके साथ उन्होंने ड्रैमैटिक हेडगियर भी पहना था. इस कॉस्ट्यूम की प्रेरणा भारत में बौद्ध धर्म की पवित्र उत्पत्ति से ली गई थी. यह उनके द्वारा बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्त करने के पल को सम्मान देना था.

मिस यूनिवर्स 2025: टॉप 12 प्रतियोगी

चिली – इना मोल कोलम्बिया – वनेसा पुल्गारिन क्यूबा – लीना लुआसेस ग्वाडेलूप – ओफेली मेज़िनो मेक्सिको – फातिमा बॉश पोर्टो रिको – जैशली एलिसिया वेनेजुएला – स्टीफनी अबासली चीन – झाओ ना फिलीपींस – आतिसा मनालो थाईलैंड – प्रवीनार सिंह माल्टा – जूलिया एन क्लुएट कोट दी'वोआर – ओलिविया यासे

मिस यूनिवर्स 2025: विजेता कैसे चुना जाता है?

दुनिया भर के 120 प्रतियोगियों में से 29 ब्यूटी क्वीन को स्विमसूट राउंड के लिए चुना जाता है. इसके अलावा, 30वीं प्रतियोगी को फैंस और आम जनता के वोट से चुना जाता है. अब ये टॉप 30 प्रतियोगी धीरे-धीरे एलिमिनेशन से गुजरती हैं और टॉप 12 में जगह बनाती हैं. इसके बाद इवनिंग गाउन राउंड होता है, और इसमें से सिर्फ टॉप 5 प्रतियोगी Q&A राउंड के लिए आगे बढ़ती हैं. यही राउंड तय करता है कि मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनेगी और उसके साथ फर्स्ट और सेकंड रनर-अप कौन होंगे.

