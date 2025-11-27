Mithun Chakraborty Net Worth : मिथुन चक्रवर्ती 180 फ्लॉप फ़िल्में देने के बावजूद कैसे बने 400 करोड़ के मालिक

Mithun Chakraborty Life Journey and Net Worth : 70 के दशक को हम अक्सर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और अन्य सितारों के जरिए याद करते हैं. लेकिन उस दौर में एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने न केवल अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि कई अन्य कलाकारों को भी पहचान दिलाई. वह अभिनेता थे मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने 70 के दशक में डिस्को और ग्लैमर की दुनिया को एक नई पहचान दी. अपनी अदाकारी और नृत्य कला के दम पर मिथुन चक्रवर्ती ने उस समय के बड़े-बड़े स्टार्स को कड़ी टक्कर दी और सबकी नजरों में अपनी एक खास जगह बना ली.

पाँच दशकों से भी लंबे करियर के साथ, मिथुन चक्रवर्ती ने अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया है और आज भी कर रहे हैं. इस साल ही उन्होंने 5 फिल्मों (films) में काम किया और उनकी और भी कई फिल्में 2026 में रिलीज़ होने वाली हैं. उनका करियर वाकई में बेहद खास है और लगता है कि वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे.

180 फ्लॉप और 400 करोड़ का विशाल साम्राज्य

अगर हम मिथुन चक्रवर्ती के करियर की शुरुआत के बारे में बात इस तथ्य के साथ करें कि उन्होंने 180 फिल्मों में फ्लॉप का सामना किया, और ये ना बताएं कि उन्होंने कई हिट फ़िल्में भी दी हैं तो बात अधूरी होगी. दरअसल, इन आंकड़ों के पीछे छिपा है उनके असाधारण करियर का एक बड़ा सच – उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों को बॉक्स ऑफिस हिट बनाया और 350 से ज्यादा फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरा.

मिथुन चक्रवर्ती ने सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि कई भाषाओं और शैलियों में काम किया. उनके करियर की यह विशाल संख्या यह दर्शाती है कि उन्होंने किस तरह हर चुनौती को अवसर में बदला. इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने एक समय गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जब उनके पास एक ही कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रिलीज़ हुई फिल्मों का रिकॉर्ड था.

ET Now के अनुसार, इन फिल्मों की सफलता ने उन्हें एक विशाल साम्राज्य बनाने में मदद की, जिसकी आज कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये है. बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता को अक्सर ‘महागुरु’ कहा जाता है, जिसका मतलब है ‘महान शिक्षक’. मिथुन चक्रवर्ती न केवल भारत में कई लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं, बल्कि उनका एक होटल चेन 'Monarch' भी है, जो उनकी कुल संपत्ति में और इज़ाफा करता है. उनकी संपत्ति में ऊटी में एक भव्य बंगला, मुंबई में एक बड़ा फार्महाउस और लक्ज़री कारों का बेड़ा शामिल है, जिसमें 1975 की क्लासिक मर्सिडीज़ बेंज भी शामिल है. ये सब उनके कामयाबी और स्टाइल की चमक को और बढ़ाते हैं, और दर्शाते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का करियर और जीवन कितने शानदार और प्रेरक हैं.

मिथुन चक्रवर्ती के अगले प्रोजेक्ट्स

वयोवृद्ध सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में राजनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और भाजपा के नेता के रूप में भी सक्रिय हैं. लेकिन इसके बावजूद, वह अगले साल बड़े पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं. उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में रजनीकांत की मुख्य भूमिका वाली फिल्म जेलर, एक अनटाइटल्ड बंगाली एक्शन फिल्म, तेलुगु फिल्म फौजी और बंगाली फिल्म फिरबो अबार शामिल हैं.

मिथुन चक्रवर्ती को आखिरी बार विवेक अग्निहोत्री की बंगाल फाइल्स में प्रमुख भूमिका में देखा गया था, जो फाइल्स ट्रिलॉजी की अंतिम कड़ी है. पद्म भूषण और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित यह अभिनेता इस बात का जीता-जागता उदाहरण हैं कि जीवन में कभी भी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि जीवन में चुनौतियों का सामना हमेशा जज्बे और लगन के साथ करना चाहिए. मिथुन का उतार-चढ़ाव भरा और रंगीन जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. यह हमें याद दिलाता है कि अपने सपनों को पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए.

