जानिए किंग कोहली की सबसे कीमती संपत्तियों के बारे में

विराट कोहली (Virat Kohli) दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक हैं, और उनका जीवन दिखाता है कि कड़ी मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है. किंग कोहली कहे जाने वाले इस खिलाडी ने एक शानदार क्रिकेट करियर और बहुत आरामदायक, स्टाइलिश जीवन बनाया है. उनके पास लग्ज़री घर, दुर्लभ कारें और महंगी घड़ियाँ जैसी कई खास चीजें हैं, जिन्हें दुनिया में केवल कुछ ही लोग खरीद सकते हैं.

विराट कोहली का शानदार मुंबई अपार्टमेंट

कोहली की सबसे चर्चित संपत्तियों में से एक उनका खूबसूरत मुंबई अपार्टमेंट है. GQ इंडिया के अनुसार, विराट और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा वर्ली स्थित प्रीमियम टॉवर ओंकार 1973 में 34 करोड़ रुपये के अपार्टमेंट में रहते हैं. उनका घर 7,171 वर्ग फीट में फैला हुआ है और टॉवर C की 35वीं मंजिल पर स्थित है जो बिल्डिंग का सबसे शानदार टॉवर है. इस अपार्टमेंट में चार बेडरूम हैं और इसे साफ़-सुथरे, सादगीपूर्ण स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है. इसका इंटीरियर मॉडर्न और पीसफुल दिखता है, जो कपल को आरामदायक जगह प्रदान करता है अपार्टमेंट से अरब सागर और मुंबई के स्काईलाइन का शानदार दृश्य भी दिखता है.

शांत और खूबसूरत अलीबाग विला

2022 में, विराट और अनुष्का ने अपनी संपत्ति में एक नया विला जोड़ा. यह विला अलीबाग के अवास गांव में है और आठ एकड़ जमीन में फैला है. इसकी कीमत लगभग 19 करोड़ रुपये है और पास में एक और प्लॉट है जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपये है. विला हरियाली से घिरा हुआ है और मंडवा जेट्टी के पास है, इसलिए यह परिवार के लिए एक शांत और आरामदायक जगह है. इसमें बड़े कमरे, स्विमिंग पूल, बाहर बैठ कर खाना खाने की जगह और सुंदर बाग़ हैं. यह जगह शांत और निजी लगती है, जो शहर की व्यस्त जिंदगी से हटकर एक आरामदायक ब्रेक देती है.

गुरुग्राम में भव्य घर

मुंबई शिफ्ट होने से पहले, विराट कोहली ने गुरुग्राम के DLF फेज़ 1 में एक भव्य घर बनवाया था. मैजिक ब्रिक्स के अनुसार यह बंगला लगभग 10,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसकी कीमत 80 करोड़ रुपये के आस-पास मानी जाती है. इस घर में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल, आधुनिक जिम और स्टाइलिश बार एरिया शामिल है. यह घर कोहली के फिटनेस, कम्फर्ट और लग्ज़री के प्रति प्यार को दर्शाता है. यह प्रॉपर्टी उनकी सबसे बड़ी और महंगी संपत्तियों में से एक है.

विराट कोहली का लग्ज़री घड़ियों का कलेक्शन

विराट कोहली अपनी शानदार घड़ियों के कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी घड़ियां बहुत क्लासिक और खास है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उनके पास एक Rolex Daytona Rainbow Everose Gold घड़ी है जिसकी कीमत लगभग 4.6 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, उनके पास एक Platinum Rolex Daytona भी है जिसमें Ice Blue Dial है और जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक है. इनके अलावा, उनके कलेक्शन में Patek Philippe और Audemars Piguet की घड़ियां भी शामिल हैं. उनका यह कलेक्शन भारतीय खेल हस्तियों में सबसे खास माना जाता है.

विराट कोहली का शानदार कार कलेक्शन

कोहली का कार कलेक्शन भी काफी आकर्षक है. उनके गैरेज में दुनिया की कुछ सबसे प्रीमियम कारें शामिल हैं. DNA के अनुसार, उनके पास एक Bentley Continental GT है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये से अधिक है उनके पास एक Audi R8 LMX भी है जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, उनके पास Audi A8L W12 Quattro और Bentley Flying Spur कारें भी है. कोहली कई सालों से Audi ब्रांड से जुड़े हैं, और उनके पास इतनी सारी Audi कारें होने से यह संबंध साफ झलकता है.

विराट कोहली के बिज़नेस इंवेस्टमेंट्स

अपने लग्ज़री जीवन के अलावा, कोहली ने स्मार्ट बिज़नेस मूव्स भी उठाए हैं. डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, वह फैशन ब्रांड Wrogn के को-ओनर हैं और One8 Commune के फाउंडर हैं, जो एक लोकप्रिय लग्ज़री रेस्टोरेंट चेन है. उन्होंने वर्ल्ड बाउलिंग लीग (WBL) में भी निवेश किया है. ये सभी प्रयास दर्शाते हैं कि कोहली सिर्फ क्रिकेट स्टार ही नहीं हैं, बल्कि एक सफल इंटरप्रेन्योर भी हैं जो खेल के अलावा भी संपत्ति बना रहे हैं.

आज विराट कोहली की ज़िन्दगी जुनून, सफलता और आराम से भरी हुई है. करोड़ों के घर, शानदार कारें और खास घड़ियों के साथ उन्होंने ऐसा स्टाइलिश जीवन बनाया है जो सच में 'किंग कोहली' के नाम के साथ एकदम फिट बैठते हैं.

