न खान, न बच्चन यह परिवार है बॉलीवुड का सबसे रईस, 10000 करोड़ के हैं मालिक!

जब हम बॉलीवुड के सबसे अमीर परिवारों के बारे में सोचते हैं, तो आमतौर पर खान, कपूर या बच्चन परिवार ही इस लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं. सालों की ब्लॉकबस्टर फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन हाउस और ग्लोबल फेम ने इन परिवारों को बॉलीवुड में सफलता और अमीरी का प्रतीक बना दिया है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को "बॉलीवुड का किंग" कहा जाता है, कपूर खानदान को हिंदी सिनेमा की "फर्स्ट फैमिली" के रूप में जाना जाता है, और बच्चन परिवार अपनी कई पीढ़ियों की शोहरत के लिए जाना जाता है. इसलिए, बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि इन दिग्गज घरानों में से कोई एक ही फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अमीर परिवार होगा.

बॉलीवुड के सबसे अमीर परिवारों को लेकर आम धारणा

इसमें कोई शक नहीं कि खान, कपूर और बच्चन परिवार हिंदी सिनेमा के सबसे पावरफुल परिवारों में से हैं. उनकी कुल संपत्ति, प्रोडक्शन हाउस और विज्ञापनों से होने वाली कमाई हजारों करोड़ों में है. लेकिन, इतनी दौलत और बेशुमार शोहरत होने के बावजूद जब बॉलीवुड के 'सबसे अमीर' परिवार की बात आती है, तो ये परिवार उस लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हैं.

कौन है बॉलीवुड का सबसे अमीर परिवार?

आम धारणा के उलट, बॉलीवुड का सबसे अमीर परिवार किसी बड़े एक्टर या डायरेक्टर का नहीं है. बल्कि, इस लिस्ट में सबसे ऊपर T-Series के भूषण कुमार का परिवार है. परदे पर दिखने के बजाय इस परिवार ने संगीत और बिजनेस के जरिए अपना एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है, जिसकी नेट वर्थ बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों से भी कहीं ज्यादा है.

टी-सीरीज़ परिवार सबसे अमीरों की सूची में सबसे ऊपर

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, भूषण कुमार और उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 1.2 अरब डॉलर है, जो 10,000 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है. यह उन्हें न केवल बॉलीवुड का सबसे अमीर परिवार बनाती है, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा उद्योग का भी सबसे धनी परिवार बनाती है. उनकी संपत्ति खान, कपूर, बच्चन और यहां तक कि चोपड़ा जैसे प्रतिष्ठित फिल्मी परिवारों से भी अधिक है.

म्यूजिक से कैसे बना 10,000 करोड़ का साम्राज्य

T Series की शुरुआत गुलशन कुमार ने एक कैसेट कंपनी के रूप में की थी, जो बाद में भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन गई. गुलशन कुमार के बाद भूषण कुमार ने कंपनी की कमान संभाली और इसे फिल्म प्रोडक्शन, म्यूजिक राइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक फैला दिया. आज टी-सीरीज़ दुनिया के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए गए यूट्यूब चैनलों में से एक का मालिक है. यह कंपनी कई भाषाओं में गाने रिलीज करती है, जिससे इन्हें हर तरफ से बहुत ज्यादा और लगातार कमाई होती है.

जहां फिल्मी सितारे आज भी फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए बड़ी कमाई करते हैं, वहीं अब लम्बे समय तक दौलत कंटेंट और प्लेटफॉर्म्स का मालिक होने से आती है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

