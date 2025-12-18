क्या है ब्रिक योग? जानें दुआ लीपा के 'रेडिकल ऑप्टिमिज्म टूर' के पीछे की कड़ी मेहनत और फिटनेस रूटीन

स्टेज पर घंटों तक परफॉर्म करना- रात-दर-रात बिना किसी ब्रेक के गाना और डांस करना बहुत ज़्यादा एनर्जी की मांग करता है. इसी वजह से दुआ लीपा जैसी कलाकारों को अपने फैंस के लिए फिट रहने के लिए एथलीट्स की तरह ट्रेनिंग करनी पड़ती है. तो फिर 29 साल की यह सिंगर, जो इस समय अपने रेडिकल ऑप्टिमिज़्म टूर के तहत दुनिया भर में यात्रा कर रही हैं, खुद को फिट कैसे रखती हैं?

दुआ लीपा का शो से पहले का फिटनेस रूटीन

अपने हाई-एनर्जी शो की तैयारी के लिए दुआ लीपा दो मुख्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करती हैं: डीप स्ट्रेचिंग और ब्रिक योग (Brick Yoga). हाल ही में, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने "शो प्रेप" यानी शो की तैयारी की एक झलक साझा की, जिसमें वह योग ब्लॉक्स का उपयोग करके अपनी मुद्राओं (poses) को बेहतर बनाती नज़र आईं. ये सत्र उन्हें फ्लेक्सिबल बने रहने में मदद करते हैं, ताकि वह मसल्स में खिंचाव या जकड़न के बिना बड़े स्टेज पर आसानी से घूम सकें. एक कलाकार के लिए जो हाई हील्स पहनकर डांस करने में काफी समय बिताता है, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखना केवल प्रदर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि चोट से बचने के लिए भी बेहद जरूरी है.

क्या है ब्रिक योग?

ब्रिक योग, योग अभ्यास करने का एक सरल तरीका है जिसमें अतिरिक्त सहायता के लिएफोम या लकड़ी के ब्लॉक्स (blocks) का उपयोग किया जाता है. ये ब्लॉक्स फर्श के एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं, जो तब बहुत मददगार होते हैं जब आप अपनी उंगलियों तक नहीं पहुँच पाते या संतुलन बनाए रखने में आपको मदद चाहिए. अपने हाथ या पैरों को ब्लॉक पर रखकर आप सही पोज़िशन में आ सकते हैं. इससे आपकी पीठ या जोड़ों पर कोई दबाव नहीं पड़ता. इस तरह का सपोर्ट दुआ को अपनी रीढ़ की हड्डी को सही अलाइनमेंट में रखते हुए गहरी स्ट्रेच करने में मदद करता है.

टूर के दौरान स्ट्रेचिंग कब करें?

विशेषज्ञ बताते हैं कि टूर के दौरान स्ट्रेचिंग करने के दो महत्वपूर्ण समय होते हैं. शो से पहले परफॉर्मर्स 'डाइनामिक' स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि वे मसल्स को जगाने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मूविंग एक्सरसाइज करते हैं. यह शरीर के लिए वॉर्म-अप की तरह काम करता है. शो खत्म होने के बाद वे 'स्टैटिक' स्ट्रेचिंग पर स्विच करते हैं, जिसमें पोज़ को लंबे समय तक पकड़े रखा जाता है ताकि मसल्स रिलैक्स हो सकें और जंपिंग और डांसिंग से रिकवरी हो सके.

ब्रिक योगा पर एक्सपर्ट सलाह

इंडियन एक्सप्रेस के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, 'हियरनाऊ ऑफिशियल' की प्राणिक हीलर (pranic healer) और मेडिटेशन टीचर साधना ने कहा कि परफॉर्मर्स के लिए स्ट्रेचिंग और ब्रिक योगा बहुत जरूरी हैं. उन्होंने समझाया, “परफॉर्मेंस से पहले डाइनामिक स्ट्रेचिंग मसल्स को वार्म उप करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और मोबिलिटी बढ़ाती है. शो के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग मसल्स को इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी से रिकवर करने में मदद करती है. ब्रिक योगा खास तौर पर कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस में मदद करता है, जो स्टेज पर सही पोज़ और सेफ मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है.”

बिगनर्स ब्रिक योग का उपयोग कैसे कर सकते हैं

इन मूव्स को ट्राय करने के लिए आपको विश्व-प्रसिद्ध सिंगर होने की जरूरत नहीं है. बिगिनर्स अपने घर पर योगा ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके अपने वर्कआउट्स को ज्यादा कम्फ़र्टेबल बना सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टैंडिंग स्ट्रेच में संतुलन बनाए रखना मुश्किल लगता है, तो अपने हाथ के नीचे ब्लॉक रखकर आप खड़े रहने के लिए जरूरी स्टेबिलिटी पा सकते हैं. इससे समय के साथ कोर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. बैठते समय अपने हिप्स के नीचे ब्लॉक का इस्तेमाल करने से लोअर बैक पर प्रेशर भी कम हो जाता है.

सुरक्षित स्ट्रेचिंग के लिए टिप्स

हालाँकि स्ट्रेचिंग सबसे सुरक्षित एक्सरसाइज में से एक है, फिर भी अपने शरीर की सुनना बहुत जरूरी है. दुआ लीपा का रूटीन इसलिए काम करता है क्योंकि वह कंसिस्टेंट और केयरफुल हैं. गहरी स्ट्रेचिंग शुरू करने से पहले हमेशा कुछ मिनट वॉर्म-अप करें, क्योंकि “कोल्ड” मसल्स को स्ट्रेच करने से चोट लग सकती है. अगर कोई पोज़ दर्द देने लगे तो उसे कभी भी ज़बरदस्ती ना करें.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.