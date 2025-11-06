OnePlus 15 भारत लॉन्च: जानें अनुमानित कीमत, कैमरा, चिपसेट, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बैटरी और अन्य फीचर्स

OnePlus 15 का आधिकारिक लॉन्च अब बहुत करीब है और इसके साथ ही इस स्मार्टफोन (smartphone) को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आ रही हैं. टेक उत्साही लोगों में भी इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है. हाल ही में आई रिपोर्ट्स से यह पता चलता है कि OnePlus एक और मजबूत स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है, जो अपर-मिड-रेंज सेगमेंट में एक स्ट्रांग कन्टेंडर साबित हो सकता है.

OnePlus 15 का डिस्प्ले और डिज़ाइन

रिपोर्ट्स के अनुसार, OnePlus 15 में 6.83-इंच का 1.5K Pro XDR LTPS AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने की संभावना है जो गेमिंग और यूआई अनुभव को बेहद स्मूथ बनाएगा. इसके साथ Dolby Vision और 2160Hz PWM डिमिंग जैसे फीचर भी शामिल किए जा सकते हैं.

Advertisment

रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राइटनेस के मामले में भी यह डिवाइस पहले से बेहतर हो सकता है. इसमें पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्स तक और मैनुअल मोड में 800 निट्स तक हो सकती है, जिससे यह फोन आउटडोर उपयोग के लिए आदर्श बन जाएगा.

डिज़ाइन की बात करें तो कंपनी इस बार अपने पारंपरिक R-सीरीज़ के डिज़ाइन से हटकर कुछ नया पेश कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलर्ट स्लाइडर हटाया जा सकता है और कैमरा मॉड्यूल में नई, सरल रेक्टेंगुलर डिज़ाइन अपनाई जा सकती है.

Also Read: इस वीकेंड दिल्ली में मचेगा धमाल: म्यूज़िक, फैशन और मस्ती से भरपूर इवेंट्स का पूरा मज़ा लें!

OnePlus 15 का परफॉर्मेंस और चिपसेट

रिपोर्ट्स के अनुसार,OnePlus 15 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जा सकता है. यह चिपसेट तेज एनिमेशन स्पीड और कुशल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसके साथ 16GB LPDDR5X RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज का विकल्प मिल सकता है, जिससे यूज़र्स को स्टोरेज की कोई कमी महसूस नहीं होगी.

इन स्पेसिफिकेशन्स से यह साफ है कि यह डिवाइस गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

Also Read: PPF Secret : जीरो रिस्क के साथ लाइफ टाइम इनकम, आपको पता है पीपीएफ का ये राज

OnePlus 15 की बैटरी और कैमरा

OnePlus 15 में 7,800mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है, जो 120W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकती है. यानी थोड़े समय की चार्जिंग में पूरा दिन चलने वाली बैटरी लाइफ मिल सकती है. हालांकि, वायरलेस चार्जिंग के फीचर की उम्मीद कम है.

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर देखने को मिल सकता है. जबकि सेल्फी और टेलीफोटो लेंस की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि कैमरा क्वालिटी OnePlus के लेवल पर ही होगी.

Also Read: Lenskart IPO : शेयर अलॉटमेंट पर आज रखें नजर, हाई सब्सक्रिप्शन के बाद पॉजिटिव लिस्टिंग के हैं संकेत

OnePlus 15 लॉन्च टाइमलाइन

रिपोर्ट्स के अनुसार OnePlus 15 का भारतीय लॉन्च 13 नवंबर को हो सकता है, जबकि चीन में इसका OnePlus Ace 6 नाम से लॉन्च 27 अक्टूबर को तय है.

अगर ये बात सही साबित होती हैं तो OnePlus 15 एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के रूप में सामने आ सकता है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोनों को कड़ी टक्कर देगा.

Also Read: Orkla India का स्टॉक आईपीओ प्राइस से नीचे, शेयर बेचें या होल्ड करें या करें फ्रेश बॉइंग?

OnePlus 15 की भारत में संभावित कीमत

चीन में OnePlus 15 की शुरुआती कीमत CNY 3,999 (लगभग ₹50,000) रखी गई है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है. वहीं टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 1TB स्टोरेज की कीमत CNY 5,399 (लगभग ₹67,000) बताई जा रही है.

भारत में इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और लोकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखते हुए इसकी कीमत ₹65,000 से ₹75,000 के बीच हो सकती है. इस तरह OnePlus 15 को भारत में हाई-एंड स्मार्टफोन कैटेगरी में पोजिशन किया जा सकता है.



Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.