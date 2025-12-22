धुरंधर बनाम कांतारा: कांतारा के रिकॉर्ड से बस कुछ ही कदम दूर: क्या सोमवार को 'धुरंधर' बनेगी साल की सबसे बड़ी फिल्म?

Dhurandhar Box Office Collection Day 17: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन जारी रखे हुए है और अपने तीसरे वीकेंड में प्रवेश के साथ ट्रेड सर्कल्स की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने के लिए कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1 को पीछे छोड़ पाएगी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह जासूसी थ्रिलर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और विभिन्न मार्केट्स में लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है.
सिनेमाघरों में 16 दिन पूरे करने के बाद धुरंधर ने दुनियाभर में करीब 785 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, खास तौर पर अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज के बावजूद, फिल्म की कमाई की रफ्तार अब तक पटरी पर बनी हुई है.
धुरंधर की घरेलू कमाई 500 करोड़ रुपये के पार
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने अपने तीसरे वीकेंड में जबरदस्त उछाल दर्ज किया. फिल्म ने पहले 15 दिनों में 483 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी और तीसरे शनिवार को इसकी कमाई में शुक्रवार के मुकाबले करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. इसके चलते फिल्म का टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन बढ़कर 516.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 619.75 करोड़ रुपये रहा.
इस उपलब्धि के साथ धुरंधर भारत में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली सातवीं हिंदी फिल्म बन गई है. खास बात यह है कि इसने यह मुकाम जवान और स्त्री 2 जैसी बड़ी रिलीज फिल्मों से भी तेजी से हासिल किया है.
धुरंधर का ओवरसीज कारोबार धीमा, लेकिन स्थिर
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में धुरंधर को अपने तीसरे वीकेंड के दौरान प्रेशर का सामना करना पड़ा, क्योंकि अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज ने ओवरसीज स्क्रीन्स पर दबदबा बना लिया. इसके चलते दूसरे हफ्ते की मजबूत ग्रोथ के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी. इसके बावजूद, धुरंधर अब तक विदेशी बाजारों से लगभग 18.5 मिलियन डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन करने में सफल रही है, जो इसकी कुल कमाई में अहम योगदान दे रहा है.
ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर धुरंधर इसी तरह अपनी रफ्तार बनाए रखती है, तो यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. फिल्म को न सिर्फ इसकी कहानी के लिए सराहा जा रहा है, बल्कि अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के दमदार अभिनय को भी खूब सराहना मिल रही है.
क्या यह कांतारा: चैप्टर 1 को पीछे छोड़ पाएगी?
फिलहाल कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1, 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी हुई है, जिसकी वर्ल्डवाइड कमाई करीब 852 करोड़ रुपये है. ऋषभ शेट्टी की 2022 की हिट फिल्म के इस प्रीक्वल ने अकेले भारत में ही 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.
करीब 65–70 करोड़ रुपये के अंतर के साथ धुरंधर अभी भी टॉप पोजिशन की दौड़ में बनी हुई है. आने वाले वीकडेज और चौथे वीकेंड में फिल्म का प्रदर्शन यह तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा कि क्या धुरंधर कांतारा: चैप्टर 1 को पीछे छोड़ पाती है या नहीं.
