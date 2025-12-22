धुरंधर बनाम कांतारा: कांतारा के रिकॉर्ड से बस कुछ ही कदम दूर: क्या सोमवार को 'धुरंधर' बनेगी साल की सबसे बड़ी फिल्म?

Dhurandhar Box Office Collection Day 17: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन जारी रखे हुए है और अपने तीसरे वीकेंड में प्रवेश के साथ ट्रेड सर्कल्स की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने के लिए कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1 को पीछे छोड़ पाएगी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह जासूसी थ्रिलर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और विभिन्न मार्केट्स में लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है.

सिनेमाघरों में 16 दिन पूरे करने के बाद धुरंधर ने दुनियाभर में करीब 785 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, खास तौर पर अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज के बावजूद, फिल्म की कमाई की रफ्तार अब तक पटरी पर बनी हुई है.

Advertisment

Also Read: Aadhaar : आधार का एनरोलमेंट है फ्री लेकिन बनाने में कितना आता है खर्च? अपडेशन चार्ज से अधिक या कम

धुरंधर की घरेलू कमाई 500 करोड़ रुपये के पार

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने अपने तीसरे वीकेंड में जबरदस्त उछाल दर्ज किया. फिल्म ने पहले 15 दिनों में 483 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी और तीसरे शनिवार को इसकी कमाई में शुक्रवार के मुकाबले करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. इसके चलते फिल्म का टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन बढ़कर 516.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 619.75 करोड़ रुपये रहा.

इस उपलब्धि के साथ धुरंधर भारत में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली सातवीं हिंदी फिल्म बन गई है. खास बात यह है कि इसने यह मुकाम जवान और स्त्री 2 जैसी बड़ी रिलीज फिल्मों से भी तेजी से हासिल किया है.

Also Read: Train Ticket Price Hike : नए साल से पहले ट्रेन सफर महंगा, 500 किमी की यात्रा पर देने होंगे एक्स्ट्रा 10 रुपये, नई दरें इस दिन से होगी लागू