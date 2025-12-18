Box Office War: पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बनी 'धुरंधर', जवाब में ला रहे हैं 'मेरा ल्यारी'!

Dhurandhar Controversy: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹600 करोड़ की कमाई कर ली है. कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए, यह 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड रिलीज़ में से एक बन गई है. सबसे बड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैयारा' को पीछे छोड़ते हुए, इसने ₹28 करोड़ की ओपनिंग की और अपने दूसरे सप्ताह में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा. ये तब है जबकि फिल्म को 'पाकिस्तान विरोधी' बताते हुए रिलीज के पहले सप्ताह में ही इसे छह खाड़ी देशों (Gulf countries) ने बैन कर दिया.

'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दिनों बाद सिंध सूचना विभाग (Sindh Information Department) ने रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर के जवाब में अपनी फिल्म 'मेरा ल्यारी' (Mera Layari) की घोषणा की. सोशल मीडिया पर इसे साझा करते हुए उनके हैंडल ने लिखा: "गलत चित्रण वास्तविकता को मिटा नहीं सकता. ल्यारी संस्कृति, शांति और जुझारूपन का प्रतीक है हिंसा का नहीं. जहां धुरंधर प्रोपेगैंडा फैलाती है, वहीं 'मेरा ल्यारी' जल्द ही गौरव और समृद्धि की वास्तविक कहानी बयां करेगी." धुरंधर के जवाब के तौर पर पाकिस्तान की यह फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज़ होने वाली है, जो धुरंधर के सीक्वल से कई महीने पहले आएगी. धुरंधर का सीक्वल मार्च 2026 में रिलीज़ के लिए निर्धारित है.

ये जगजाहिर है कि पाकिस्तान अपनी सच्चाई सामने आने पर हमेशा बौखलाहट में पलटवार करता रहा है फिर चाहे वो राजनीति हो या फिल्म का पर्दा। इस फिल्म की घोषणा करना भी उनके मंसूबे को साफ़ जाहिर करता है कि अब वे अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश में जुट गए हैं।

'धुरंधर' में ल्यारी का चित्रण

इस फिल्म को पाकिस्तान के एक छोटे से शहर ल्यारी में फिल्माया गया है. ये इलाका कथित तौर पर गैंगवार, जबरन वसूली, पुलिस छापेमारी, नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों की होड़ और आतंकवाद के लिए मशहूर है. फिल्म में यही सच्चाई दिखाई गई है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) 'हमज़ा अली मज़ारी' के छद्म नाम से इस इलाके के कुछ ऑपरेशन्स के लिए घुसपैठ करते हैं. रहमान डकैत के गिरोह में अपनी जगह बनाते हुए, वह आधिकारिक तौर पर अक्षय खन्ना के सहायक (sidekick) के रूप में प्रवेश करते हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म ल्यारी की हकीकत को दिखाती है.

इसे रहमान डकैत के जन्मस्थान के रूप में दिखाया गया है, जहाँ उसका जन्म एक ड्रग पेडलर पिता, मोहम्मद और उसकी दूसरी पत्नी, खदीजा के यहाँ हुआ था. अपराध की दुनिया में कम उम्र में ही कदम रखते हुए, वह इस क्षेत्र के सबसे बड़े गुंडों में से एक बन गया.

ल्यारी का इतिहास

कई ऐतिहासिक रिपोर्टों के अनुसार, ल्यारी कराची का सबसे पुराना आबाद इलाका है. इसे अक्सर ‘कराची की जननी’ कहा जाता है. इसका नाम सिंधी शब्द ‘ल्यार’ से निकला है, जो एक ऐसे पेड़ को दर्शाता है जो कभी ल्यारी नदी के किनारे उगा करता था. मछुआरों की इस धरती पर बंटवारे से पहले बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी.

ल्यारी उन शुरुआती इलाकों में से एक था जहां जीवंत स्थानीय संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे ‘ल्यारी डिस्को’ के नाम से जाना गया. हालांकि, समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया और 1960 के दशक में सोवियत-अफगान युद्ध के बाद यह इलाका ड्रग तस्करी और हथियारों के कारोबार का केंद्र बनता चला गया.

