U 19mAsia Cup Final: पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 191 रनों से रौंदा, ताश के पत्तों की तरह बिखरी बल्लेबाजी

रविवार को दुबई में भारत की अंडर-19 टीम के लिए यह एक बेहद निराशाजनक दिन रहा. अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में 348 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम कभी भी लय में नहीं दिखी और पूरी टीम मात्र 26.2 ओवरों में 156 रनों पर सिमट गई.

पाकिस्तान ने 191 रनों की शानदार जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा किया. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने अपना पहला एकल पुरुष अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता और 2013 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रहने के बाद पहली बार विजयी रहा.

Advertisment

Also Read: UIDAI दे रही है 7.7 लाख रुपये जीतने का मौका, Aadhaar का आईरिस-फेस मैच चैलेंज शुरू

एक शानदार शुरुआत

भारत को इस लक्ष्य का पीछा करने और मैच में बने रहने के लिए एक ठोस सलामी साझेदारी की जरूरत थी. पारी की शुरुआत सकारात्मक रही और पहले दो ओवरों में ही 32 रन बन गए. उस एक छोटे से पल में, जीत की उम्मीद की किरण दिखाई दी थी. लेकिन वह उम्मीद अचानक ही धुंधली पड़ गई जब भारतीय टीम मात्र 4.1 ओवरों में 49 रन पर 3 विकेट खोकर लड़खड़ा गई. सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (7 गेंदों में 2 रन) और वैभव सूर्यवंशी (10 गेंदों में 26 रन), साथ ही तीसरे नंबर पर आए बल्लेबाज हारून जॉर्ज (9 गेंदों में 16 रन), क्रीज पर जमने से पहले ही पवेलियन लौट गए. यहाँ से यह लक्ष्य का पीछा करना एक ऐसी कठिन चुनौती बन गया जिससे भारतीय टीम अंत तक उबर नहीं पाई.

भारतीय पारी की सबसे बड़ी साझेदारी अंतिम विकेट के लिए हुई, जहां दीपेश देवेंद्रन और किशन सिंह के बीच 18 गेंदों में 36 रनों की पार्टनरशिप हुई. लेकिन तब तक मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ से बाहर हो चुका था.

Also Read: Box Office Milestone: अवतार 3 के सामने भी नहीं थमी धुरंधर की रफ्तार, तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड, बनी रणवीर सिंह के करियर की बिगेस्ट हिट

सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं

जैसे ही फाइनल समाप्त हुआ, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. प्रशंसकों की भावनाएं चरम पर थीं, जिसमें युवा भारतीय टीम के प्रति निराशा, गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी.

एक यूजर ने X पर लिखा, "बल्लेबाज के तौर पर आयुष म्हात्रे के लिए यह अंडर-19 एशिया कप कितना भयानक रहा."

एक अन्य ने संक्षेप में कहा, "एक ऐसी पारी जिसे कभी याद नहीं रखना चाहेंगे." एक प्रशंसक ने अपना दुख जताते हुए लिखा, "इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में हारे और अब अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में हार गए. भारतीय युवा प्रतिभाओं के लिए बुरा समय चल रहा है." वहीं एक यूजर ने सकारात्मक राय देते हुए कहा, "आयुष म्हात्रे के पास फॉर्म में वापस आने के लिए अभी बहुत समय है. अंडर-19 विश्व कप में उनका प्रदर्शन हमारे ओपनिंग स्लॉट को तय करने में बड़ा कारक होगा. उम्मीद है कि वह और रन बनाएंगे."

Also Read: Unclaimed Money : बैंकों और कंपनियों के पास लावारिस पड़ा 1,04,000 करोड़ रुपये कहीं आपका तो नहीं, यहां से करें क्लेम

कुछ प्रशंसकों ने इतने हाई-प्रेशर फाइनल में भारत के खेलने के तरीके पर भी सवाल उठाए. एक पोस्ट में लिखा था, “मैच अब लगभग खत्म हो चुका है! वनडे फॉर्मेट खेलने का क्या फायदा, जब आपको यह भी नहीं पता कि समझदारी से कैसे खेला जाता है? वह बस हर गेंद को जोर से मारने की कोशिश करता रहता है.”

वहीं एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, “फाइनल में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा टूर्नामेंट रहा. वैसे भी यह एक ऐज ग्रुप टूर्नामेंट है, इसलिए परिणाम से ज्यादा ध्यान टैलेंट डेवलपमेंट पर होना चाहिए.”

Also Read: New Labour Code: 2025:अपॉइंटमेंट लेटर अब बना कानूनी दस्तावेज, जानें कर्मचारियों पर क्या होगा असर

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.