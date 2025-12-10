फिल्म ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक पर नाचे पाकिस्तानी, इंटरनेट पर छाया वीडियो

धुरंधर की लोकप्रियता अब देशों की सीमाएँ पार कर चुकी है. सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिल्म के टाइटल ट्रैक पर पाकिस्तान में एक शादी में मज़ेदार प्रदर्शन दिखाया गया है. वीडियो में एक आदमी काले कपड़े पहनकर एक अच्छे से तालमेल बिठाए गए ग्रुप डांस का नेतृत्व कर रहा है और मेहमान जोर-जोर से ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

इस परफॉरमेंस ने जल्दी ही ऑनलाइन सबका ध्यान खींच लिया. दर्शकों ने मुख्य डांसर के अंदाज़ और डांस समूह के सटीक तालमेल की तारीफ़ की. कई लोगों ने इसे वाइब्रेंट बताया. दोनों देशों के दर्शकों की ओर से इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स आ गए हैं.

इंस्टाग्राम यूज़र एम अब्दुल्लाह रफ़ीक़ ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, “आज की रात का मेरा पसंदीदा प्रदर्शन. फील्डिंग सेट होते बच-बच गए.”

एक मज़ाकिया दर्शक ने लिखा, “खाया और कोई टुकड़ा नहीं छोड़ा.” दूसरे ने जोड़ा, “बॉर्डर पार भी धुरंधर की धूम.” तीसरे कमेंटर ने अधिक सोच-विचार वाला अंदाज़ अपनाया और कहा, “पाकिस्तानी कहते हैं कि हम भारतीय हमेशा उनकी चीज़ों के पीछे पागल रहते हैं. साफ़ बात यह है कि हर संस्कृति में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो हमें पसंद आते हैं, इसे किसी भी तरह का पागलपन समझना सही नहीं है. वैसे यह ट्रैक लंदन में रहने वाले पंजाबी सिख ने बनाया है जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं, और अब पाकिस्तान में लोग इसी पर नाच रहे हैं. यह ट्रैक 2000 के दशक की शुरुआत का है.”

एक चौथे व्यक्ति ने लिखा, “सर… हमें भी कुछ मूव्स सिखा दीजिए.”

धुरंधर सॉन्ग और फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता

धुरंधर का टाइटल ट्रैक, जिसे शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने तैयार किया है. इसमें हनुमानकाइंड, जैस्मिन सैंडलास और सुधीर यदुवंशी की आवाज़ें हैं और यह बहुत ही एनर्जेटिक और मज़ेदार लगता है. यह सॉन्ग अब फिल्म की ही तरह बहुत लोकप्रिय हो गया है.

5 दिसंबर को रिलीज़ हुई धुरंधर जल्दी ही इस सीज़न की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है. फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे बड़े और नामी कलाकार शामिल हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Source: The Indian Express

