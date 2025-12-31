'बेंगलुरु ने मेरी सारी मेंटल एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी'— Uber इंजीनियर की वायरल पोस्ट ने सोशल मीडिया पर छेड़ी नई बहस

बेंगलुरु का ट्रैफिक लंबे समय से वहां के निवासियों के लिए चिंता का विषय रहा है और इसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है. कई लोगों के लिए शहर छोड़ने के बाद यह बदलाव काफी राहत लेकर आता है. ऐसा ही एक्सपीरियंस एक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर का है, जो Uber में काम करती हैं. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु छोड़ने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है. वह न केवल लाइट और हेल्दी महसूस करने लगीं, बल्कि उनके काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है.

LinkedIn पर श्रेया प्रसाद ने लिखा, "एक छोटा करियर + जीवन अपडेट – मैंने इस साल की शुरुआत में Uber बेंगलुरु से Uber हैदराबाद में शिफ्ट कर लिया है." उन्होंने आगे लिखा कि यह फैसला उनके लिए गए “बेहतर फैसलों” में से एक रहा.

बेंगलुरु की अपनी यादों को साझा करते हुए श्रेया प्रसाद ने कहा कि शहर की रोजमर्रा की चीजें उनकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर रही थीं, और उन्हें इस बात का एहसास शहर छोड़ने के बाद ही हुआ.

बेंगलुरु ने छीन ली मानसिक शांति

उन्होंने आगे बताया: "मुझे तब तक इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि रोजमर्रा की चीजें मेरी मेंटल हेल्थ पर किस कदर असर डाल रहीं थीं, जब तक कि वे मेरी जिंदगी से दूर नहीं हो गईं: सड़क के गड्ढे, छोटी दूरी के लिए भी ट्रेवल में लगने वाला बेतुका समय, कैब बुक करने के लिए घंटों इंतजार करना, पागल कर देने वाला ट्रैफिक, खारा पानी (hard water), खराब क्वालिटी का फ़ूड और हेल्थ केयर, रहने की महंगी लागत और धूप की कमी."

हैदराबाद का शांत माहौल: बेहतर सेहत और काम में फोकस

Uber में काम करने वाली प्रसाद ने कहा कि बेंगलुरु की तुलना में हैदराबाद एक शांत वातावरण प्रदान करता है, और इस बदलाव का उनके ओवरऑल हेल्थ पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है.

उन्होंने आगे कहा, "हैदराबाद शांत है. इसका परिणाम बेहतर हेल्थ, अधिक एनर्जी और काम पर बेहतर फोकस के रूप में सामने आया है."

प्रसाद ने यह भी स्वीकार किया कि 'भारत की सिलिकॉन वैली' (बेंगलुरु) ने उन्हें पेशेवर रूप से बहुत कुछ दिया है, लेकिन हैदराबाद ने उन्हें काम और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन (work-life balance) बनाने में मदद की है.

उन्होंने अपनी लिंक्डइन पोस्ट के अंत में यह बात कही, "कभी-कभी तरक्की का मतलब भूमिकाएं (roles) बदलना नहीं, बल्कि माहौल बदलना होता है."

‘सौ फीसदी सच...’ लिंक्डइन यूज़र्स ने कहा

उनका लिंक्डइन पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा, और कई लोग अपनी राय साझा करने के लिए पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं.

श्रेया की पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "बधाई हो श्रेया! हैदराबाद में बेटर लाइफ क्वालिटी वाली बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह शहर केवल ऊंची इमारतों वाला कंक्रीट का जंगल नहीं है, बल्कि यहां प्राकृतिक पहाड़ियों और इमारतों के बीच एक बेहतरीन संतुलन है. खुद को यह तस्वीर साझा करने से नहीं रोक पाया जो इस बात को और स्पष्ट करती है 🙂 यह मेरी हालिया हैदराबाद यात्रा की है."

एक अन्य यूजर ने (थोड़ा असहमत होते हुए) कहा, "हालांकि मैं ट्रैफिक, गड्ढे और कैब बुकिंग जैसी कुछ समस्याओं को स्वीकार करता हूं. लेकिन धूप की कमी और बैड क्वालिटी फ़ूड... क्या वाकई ऐसा है!"

वहीं एक तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, "इसी वजह से हम 6 साल पहले बैंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे. हैदराबाद, बेंगलुरु की तुलना में कहीं बेहतर है."

चौथे यूजर ने साफ शब्दों में कहा, "हैदराबाद, बैंगलोर से बहुत ज्यादा बेहतर है."

एक पांचवें यूजर ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, "100% सच—और यही कारण है कि मैं कभी भी वापस गुड़गांव या किसी और शहर में नहीं जाना चाहूंगा."

डिस्क्लेमर: इस लेख की सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक चर्चा पर आधारित है और यह केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है. यहां उद्धृत विवरण, राय और बयान पूरी तरह से मूल पोस्ट करने वाले व्यक्ति के हैं और Financialexpress.com के विचारों को नहीं दर्शाते हैं. हमने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.