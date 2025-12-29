The Raja Saab trailer released: खौफनाक हवेली और 'जोकर' का राज, क्या है 'द राजा साब' की असली कहानी?

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है और 3 मिनट से ज्यादा लंबा यह ट्रेलर अपने शानदार विजुअल्स और दमदार कहानी से सभी के होश उड़ाने वाला है.

मारुति द्वारा लिखित और निर्देशित यह फैंटेसी-थ्रिलर आपको एक ऐसी भुतहा हवेली के अंदर ले जाती है, जिसमें ढेरों रहस्य और खौफ छिपे हुए हैं. प्रभास अपनी दादी (ज़रीना वहाब द्वारा अभिनीत) से बहुत प्यार करते हैं, जो अपने पति की आत्मा से परेशान हैं, जो कि एक सम्मोहन विशेषज्ञ यानी हिप्नोटिस्ट (संजय दत्त द्वारा अभिनीत) थे. उनके दुष्ट साये का सामना करने के लिए, प्रभास को अपनी पुश्तैनी हवेली में प्रवेश करना होगा, जो वहां कदम रखने वाले हर व्यक्ति पर अपना सम्मोहक प्रभाव डालती है.

आने वाले खतरे से अनजान, वह अपने दोस्तों के साथ जल्द ही भ्रम, रहस्यों और अज्ञात डरावनी घटनाओं के जाल में फंस जाते हैं.

बोमन ईरानी जो हवेली के रखवाले (केयरटेकर) की भूमिका निभा रहे हैं, घर की जटिलताओं को समझने में प्रभास का मार्गदर्शन करते हैं. वह मुख्य नायक को बताते हैं कि कैसे उनके दादा की दुष्ट आत्मा लोगों की कमजोरियों के जरिए उन्हें निशाना बनाती है, और उन्हें सुझाव देते हैं कि उस आत्मा से लड़ने के लिए वह अपने विचारों के माध्यम से एक समानांतर दुनिया (पैरेलल वर्ल्ड) का निर्माण करें.

ट्रेलर में दिखी फिल्म की जादुई और काल्पनिक दुनिया की झलक

कहानी का मूल आधार 3 मिनट के ट्रेलर के माध्यम से बेहतरीन तरीके से बताया गया है, जो हमें सभी मुख्य पात्रों से परिचित कराता है. फिल्म के भव्य पैमाने, किरदारों के चित्रण और कहानी कहने के अंदाज ने अभी से उम्मीदों का स्तर काफी ऊंचा कर दिया है. प्रभास और संजय दत्त की दमदार जोड़ी जब आमने-सामने आती है, तो स्क्रीन पर जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है.

जैसे-जैसे संजय दत्त का किरदार प्रभास को हर हाल में फंसाए रखने पर आमादा हो जाता है, कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है. ट्रेलर के आखिरी फ्रेम में प्रभास'जोकर' से प्रेरित गेट-अप में नजर आ रहे हैं, जिसका पूरा रहस्य फिल्म रिलीज होने के बाद ही खुलेगा.

'द राजा साब' कब रिलीज हो रही है?

यह फिल्म संक्रांति वीकेंड का फायदा उठाने के लिए9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है.इस फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. एक बहुभाषी (multilingual) फिल्म होने के नाते, 'द राजा साब' हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में एक साथ रिलीज होगी.

द राजा साब का प्री-रिलीज़ इवेंट शनिवार को हैदराबाद में आयोजित किया गया, जिसने आने वाली इस फिल्म को लेकर बने उत्साह को और भी बढ़ा दिया.

इस मौके पर प्रभास ने ज़रीना वहाब के किरदार की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने दादी के रूप में शानदार अभिनय किया है. अभिनेता ने कहा, “डबिंग के दौरान मैं उनके दृश्यों में इतना खो गया था कि अपने ही डायलॉग भूल गया. मैं अपनी ऑन-स्क्रीन दादी का फैन बन गया. इस फिल्म में मेरे साथ-साथ दादी का किरदार भी एक हीरो का है.”

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.