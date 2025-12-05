गिरती अर्थव्यवस्था के दौर में अमीर कैसे बनें: रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दिए टिप्स

scorecardresearch
रॉबर्ट कियोसाकी ने 2026 में संभावित वैश्विक मंदी की चेतावनी दी. उन्होंने बचत, व्यावहारिक कौशल, नेटवर्क मार्केटिंग, रियल एस्टेट और सोना-चांदी जैसी संपत्तियों में निवेश की सलाह दी. कहा छोटी कमाई और गलतियों से सीखकर ही आर्थिक सफलता और सुरक्षा संभव है.

कियोसाकी का दावा है कि रियल एस्टेट “क्रैश” होगा और चांदी जनवरी 2026 तक $96 तक पहुँच सकती है.

फाइनेंस लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने 2026 में शुरू होने वाली वैश्विक मंदी (Recession) के बारे में एक नई चेतावनी जारी की है. X पर साझा किए गए एक लंबे संदेश में, रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने कहा कि हाल ही में हुई नौकरी छंटनियाँ इसका पहला संकेत हैं. उन्होंने कहा लोगों को अभी से इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. 

रॉबर्ट कियोसाकी ने वैश्विक मंदी की चेतावनी दी

कियोसाकी ने कहा कि नए ADP रोजगार आंकड़ों में दिखाया गया है कि नवंबर में बड़ी कंपनियों से 32,000 लोग नौकरी से निकाले गए. उन्होंने कहा कि जो चीज़ उन्हें और ज्यादा चिंतित करती है, वह यह कि छोटे व्यवसायों ने 1,20,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है.

उन्होंने चेतावनी दी कि “बड़ी छंटनियाँ” 2026 में शुरू होंगी जब दुनिया एक वैश्विक मंदी की ओर बढ़ेगी. उन्होंने लिखा, “अगर आप चिंतित हैं कि आपकी नौकरी खतरे में हो सकती है, तो आप मेरे लेसन #4 पर ध्यान दे सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो कैसे अमीर बनाया जा सकता है."

कियोसाकी ने सुझाव दिया कि जो कोई भी कार का मालिक है, वह तुरंत Uber या Lyft जॉइन करके कमाई शुरू कर सकता है. उन्होंने कहा कि वे खुद भी इन सेवाओं का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, “खासकर जब मैं पार्टी कर रहा होता हूँ.” उनके अनुसार, उनके अनुसार, अधिकतर लोग चीजें बेचना नहीं जानते, लेकिन जब आर्थिक मंदी आती है तो पैसे कमाने के लिए बेचना बहुत जरूरी हो जाता है."

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसा व्यवसाय या उत्पाद खोजें जो कठिन समय में भी टिक सके और 2026 से पहले बाजार का अध्ययन करें. उन्होंने कहा, “जब मंदी आएगी… उस व्यवसाय में जाएँ और बताएं कि आप बिक्री बढ़ाकर उस व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं.”

कियोसाकी ने लिखा कि कई कर्मचारी यह नहीं जानते कि किसी डील को कैसे पूरा किया जाए या निवेशकों से फंड कैसे हासिल किया जाए. उन्होंने कहा कि 2026 में रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट गिर जाएगी. उन्होंने कहा, “रियल एस्टेट में अच्छे मौके सामने आएंगे. कुछ मौके ‘जिंदगी भर की डील’ होंगे, जो बस आपके निवेश और निवेशकों को जोड़ने का इंतजार कर रहे होंगे.”

कियोसाकी ने लोगों को सलाह दी कि वे कॉलेज लौटकर डिग्री लेने और स्टूडेंट लोन लेने की बजाय व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) कौशल सीखें. उन्होंने कहा कि दुनिया में हमेशा नर्स, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और बुजुर्गों की देखभाल करने वालों की जरूरत रहेगी.

सोना, चांदी और क्रिप्टो जैसी संपत्ति को सुरक्षित रखें 

डॉलर को “FAKE $” कहते हुए, उन्होंने कहा कि लोग ऐसी संपत्ति बचाएँ जिनकी कीमत बढ़ती है. उनके पसंदीदा विकल्प: सोना (gold), चांदी, बिटकॉइन (Bitcoin) और एथेरियम हैं. उन्होंने कहा कि अभी चांदी “सबसे अच्छी और सस्ती संपत्ति” है. 4 दिसंबर 2025 तक चांदी $57 पर थी, और उनका मानना है कि जनवरी 2026 तक चाहे मंदी शुरू हो जाए, यह $96 तक पहुँच सकती है. कियोसाकी ने कहा, “थोड़ा-थोड़ा कमाते रहो, हर रोज़, इससे कभी कोई भी बर्बाद नहीं हुआ.”

नेटवर्क मार्केटिंग

एक दिन पहले कियोसाकी ने लेसन #3 साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जॉइन करना भी संपत्ति बढ़ाने का एक तरीका है, खासकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही हो.

उन्होंने चेतावनी दी कि AI लाखों नौकरियाँ खत्म कर देगा, जिनमें उच्च कौशल वाले पेशे जैसे वकील, डॉक्टर, अभिनेता और पब्लिक पर्सनैलिटी शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि आज कोई भी चीज 'फेक' बनाई जा सकती है.”

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत (वन टू वन ) बिक्री सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, खासकर यह सीखना कि अस्वीकार (रिजेक्शन) को कैसे संभाला जाए. उनके अनुसार, सामान्य नौकरियों के विपरीत, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाएँ, तो कंपनी आपको नौकरी से नहीं निकालती. इसके बजाय, यह आपको अपनी गलतियों से सीखना सिखाती है. उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्री लोगों को दूसरों में अच्छे गुण देखना और उन्हें बढ़ावा देना सिखाती है, न कि उन्हें असफल बताना. उन्होंने लिखा, “नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जॉइन करने का फायदा यह है कि अगर आप फेल भी हो जाएँ, तो कंपनी आपको नौकरी से नहीं निकालेगी, जैसा कि आम कंपनियाँ करती हैं. नेटवर्क मार्केटिंग आपको संभलना और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों से सीखना सिखाती है… और यही तरीका है जिससे आप ज्यादा स्मार्ट और अमीर बनते हैं.”

