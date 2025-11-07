जब ब्लड प्रेशर हाई हो, तो बिना दवा इसके लेवल को कैसे जल्दी कम किया जा सकता है? जानिए एक्सपर्ट की सलाह

हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए कई बातें कवर की हैं. इसलिए जब हमें Quora पर एक यूजर का सवाल मिला कि बिना दवा के ब्लड प्रेशर जल्दी कैसे कम किया जा सकता है, तो हमने एक एक्सपर्ट से पूछा. Jupiter Hospital, ठाणे के डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, डॉ. अमित सराफ ने कहा कि यह संभव है. उन्होंने बताया कि “तीन चीजें एक साथ करने से सबसे जल्दी फायदा मिलता है, वो है नमक कम करना, ज्यादा एक्टिव रहना और नींद व स्ट्रेस को सही रखना.”

डॉ. सराफ ने कहा,“ये मामूली लाइफस्टाइल (life style) चेंज नहीं हैं. ये सीधे आपके ब्लड वेसल्स के रिएक्शन और हार्ट को कितना प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, उस पर असर डालते हैं. जो लोग इन बदलावों को लगातार अपनाते हैं, उन्हें कुछ ही हफ्तों में फायदा दिख सकता है.”

ब्लड प्रेशर कम करने के लिए फूड टिप्स

सोडियम कम करें: डॉ. सराफ के अनुसार पैक्ड स्नैक्स, अचार, पापड़, ब्रेड, रेस्टोरेंट की ग्रेवी और सॉस सोडियम के बड़े स्रोत हैं. इन्हें कम करने से पानी की रिटेंशन घटती है और धमनियों पर प्रेशर कम होता है.

ज्यादा प्लांट-बेस्ड खाना खाएं: डॉ. सराफ ने बताया, “सब्ज़ियां, फल, दालें, होल ग्रेन्स और लो-फैट डेयरी ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं जैसे पोटैशियम, जो सोडियम के हानिकारक प्रभाव को कम करते हैं.

अधिक सैचुरेटेड फैट और शुगर सीमित करें: ये वजन बढ़ने और इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं.

टिप: सबसे आसान तरीका है कि खाने में ज्यादा नमक न डालें और घर का बना खाना ज्यादा खाएं.

ब्लड प्रेशर पर तेजी से असर डालने वाली नॉन-डाइट आदतें

एक्टिव रहें: हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज़ चलना हार्ट फंक्शन को सुधारता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है. लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ लेना भी फ़ायदेमंद होता है.

स्वस्थ वजन बनाए रखें: थोड़ा सा भी फैट कम करने से दिल पर कम दबाव पड़ता है .

नींद और स्ट्रेस का ध्यान रखें: अनियमित नींद और लगातार तनाव ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं. डीप ब्रीदिंग, शांत ब्रेक और नियमित स्लीप शेड्यूल स्वस्थ्य रहने में मदद करते हैं.

स्मोकिंग से बचें और शराब सीमित करें: ये दोनों ब्लड प्रेशर को लगातार बढ़ाते हैं और कार्डियोवस्कुलर एजिंग को तेज़ करते हैं.

बदलाव करते समय ध्यान देने वाली बातें

घर पर ब्लड प्रेशर मापें ताकि सुधार दिखे और मोटिवेशन बना रहे.

लाइफस्टाइल बदलाव धीरे-धीरे रोज़मर्रा की आदत बनकर ही असर दिखाते हैं, सिर्फ़ कुछ दिनों में नहीं.

जिन लोगों को गंभीर हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की बीमारी, डायबिटीज जैसी अन्य मेडिकल समस्याएं हैं, उन्हें डॉक्टर से जांच कराना चाहिए. लाइफस्टाइल बदलाव मदद कर सकते हैं, लेकिन हाई-रिस्क मामलों में ये इलाज का विकल्प नहीं बन सकते.

डॉ. सराफ के मुताबिक, उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं जैसे नमक कम खाना, रोज़ चलना और अच्छी नींद लेना. ये तीन आदतें ब्लड प्रेशर कम करने और दिल की लंबी उम्र बनाए रखने का सबसे जल्दी, सुरक्षित और असरदार तरीका हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पब्लिक सोर्स और एक्सपर्ट्स से ली गई है. कोई भी नई आदत या रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

