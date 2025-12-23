सिगरेट के लिए ट्रेन रोकी और छात्रा को पटरियों पर फेंका; भारतीय रेलवे में लापरवाही की हद पार!

उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली एक मालगाड़ी उस समय जांच के घेरे में आ गई, जब उसका ड्राइवर कथित तौर पर 'सिगरेट खरीदने' के लिए नीचे उतर गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें लोको पायलट को मालकन रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से उतरते हुए देखा जा सकता है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन संभवतः सिग्नल की समस्या के कारण रुकी थी.

स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज में ट्रेन को धीमा होकर रुकते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद ड्राइवर सीढ़ियों से उतरकर दूर चला जाता है. कई समाचार रिपोर्टों में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया है कि ड्राइवर ने सिगरेट खरीदने के लिए ट्रेन को लगभग 10 मिनट तक रोके रखा. 'नवभारत टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, चश्मदीदों का कहना है कि इस मालगाड़ी के साथ ऐसा होना एक आम बात है, जिससे जनता को 'रोजाना समस्याओं' का सामना करना पड़ता है. उन्होंने आगे बताया कि ट्रेन कभी-कभी लंबे समय तक खड़ी रहती है, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो जाता है.

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने मालगाड़ी ट्रेन रोक दी। 10 म‍िनट तक ट्रेन रुकी रही ज‍िसकी वजह से क्रॉस‍िंग पर जाम लग गया। हालांक‍ि रेलवे अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज करते हुए सिग्नल समस्या को रुकावट का कारण बताया है। pic.twitter.com/yade9tqcBg — Bhadohi Wallah (@Mithileshdhar) December 22, 2025

जांच शुरू

खबरों के मुताबिक, यह घटना17 दिसंबर को रायबरेली के पास हुई थी. रेलवे अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. ऊंचाहार स्टेशन अधीक्षक विनोद कुमार त्रिपाठी के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि मालगाड़ी क्रॉसिंग पर सिग्नल न होने के कारण रुकती है और कुछ समय बाद उसे रवाना कर दिया जाता है. अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ड्राइवर ने सिगरेट खरीदने के लिए मालगाड़ी को रोका था.

मुंबई: चलती लोकल ट्रेन से शख्स ने युवती को धक्का दिया

मुंबई से एक अलग घटना सोमवार को सामने आई, जहां एक 50 वर्षीय व्यक्ति को नवी मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से एक किशोरी (छात्रा) को धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. युवती पर यह हमला तब हुआ जब उसने उस व्यक्ति का महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अनधिकृत रूप से चढ़ने का विरोध किया.

महिला यात्रियों द्वारा शोर मचाने और उसे ट्रेन से उतरने के लिए कहने पर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने 18 वर्षीय छात्रा को पटरियों पर धक्का दे दिया. हालांकि, वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों द्वारा उसे तुरंत एक तरफ खींच लिए जाने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.